L'Oroscopo di questo giovedì 23 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione ricevere delle belle soddisfazioni sul lavoro, mentre Gemelli e Capricorno saranno un po' sottotono. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Leone: siete fieri e orgogliosi e questo va bene, ma non dovete essere testardi e permalosi. Avete commesso un errore e dovete scusarvi: farlo non è segno di debolezza ma di forza.

Qualche dolore vi sta un po' tormentando, ma non è nulla di preoccupante.

11° Ariete: ci sono alcune persone, a voi molto vicine, che stanno cercando di darvi dei consigli. Sappiate che dovreste ascoltarle però fate attenzione perché, attorno a voi, c'è anche molta invidia quindi dovete saper discernere e ne siete perfettamente in grado.

10° Gemelli: non è un buon periodo per voi, non riuscite a riprendervi da un evento che vi ha buttato decisamente giù. E' dura, amici dei Gemelli, ma dovete iniziare a reagire perché c'è qualcuno che ha tanto bisogno di voi.

La vostra salute è buona, ma non dovete assolutamente trascurarvi.

9° Capricorno: vi sentite sotto stress e stanchi perché il tempo è poco e le cose da fare aumentano di giorno in giorno. Domani dovrete iniziare ad affrontare una situazione che rimandate da tempo fatelo e vedrete che inizierete a sentirvi molto meglio.

8° Cancro: l'oroscopo vi vede un po' giù di tono, le cose andrebbero anche bene, ma vi sentite tristi e depressi, questo non va affatto bene.

Siete troppo sensibili, non potete buttarvi giù per qualche critica, reagite e da domani mostrate la vostra forza interiore.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Sagittario: avete la testa già al fine settimana e questo fa sì che non riusciate a concentrarvi sul lavoro. Andrà tutto bene, quello che dovete fare è mostrarvi un po' più professionali, siate puntuali sul lavoro, organizzatevi per bene e ascoltate i vostri colleghi.

In amore è in arrivo una notizia meravigliosa.

6° Vergine: secondo l'oroscopo questo giovedì il lavoro procederà senza intoppi, ma le vere soddisfazioni arriveranno in amore. I single faranno un incontro tanto inaspettato quanto piacevole, mentre per le persone impegnate ci sarà un'importante conferma. Salute perfetta ma cercate di fare orari più regolari.

5° Scorpione: è stata una settimana difficile, troppi pensieri vi angosciavano, ma adesso le cose si stanno sistemando e questo giovedì sarà perfetto sia per il lavoro che per l'amore. Salute buona. Cercate di recuperare un po' di sonno.

4° Pesci: la vostra creatività e la vostra fantasia vi permettono di trovare delle soluzioni che nessun altro è in grado di vedere, grazie ad esse risolverete un problema che a tutti pareva insormontabile.

Inoltre riceverete il più bello degli abbracci dalla persona a cui tenete tanto.

Le prime tre posizioni

3° Acquario: secondo l'oroscopo di questo giovedì la parola d'ordine sarà soldi. Grazie al vostro impegno e alla vostra professionalità avete raggiunto un importante obiettivo e sarte ripagati con stima e una gratifica economica molto importante. Vi attende una bella sorpresa durante la giornata.

2° Bilancia: riceverete una notizia così bella che basterà da sola a rallegrarvi tutta la giornata. Meritate il bene che riceverete, siete sulla strada giusta, continuate così. In amore una piacevole novità in arrivo.

1° Toro: l'oroscopo del 2020 vi ha visto quasi sul podio, è un buon anno per voi e domani sarà una giornata meravigliosa. Amore, lavoro e salute saranno perfette, le stelle sono con voi e tutto quello che affronterete sarà un successo. Complimenti.