L'Oroscopo dell'Epifania approfondisce la presenza di Luna in Toro e di Venere in Acquario. L'astro d'argento diventa molto impulsivo e sensuale nella casa astrologica seconda, rendendo gli affetti piuttosto materiali, concreti e appassionati. Formando una quadratura astrologica con Venere, potrebbe procurare alcune conflittualità per il Leone e lo Scorpione. Di seguito le previsioni astrali segno per segno per il 6 gennaio.

Passione e sentimenti nell'oroscopo dell'Epifania

Ariete: i corpi celesti su cui potete contare sono Marte molto sensuale e concreto, Urano e Luna molto vicini a voi.

Un modo più dinamico di aprirsi ai nuovi eventi è garantito dalla presenza di questi pianeti che consigliano rapidità di esecuzione nell'attuazione dei progetti tenuti in cantiere.

Toro: Luna si congiunge a Urano nel segno e sarete più sensuali in amore. Attenzione che questa congiunzione porta un forte desiderio di cambiamento e potreste anche decidere di rompere alcuni legami sentimentali, aprendovi alla ricerca di storie più eccitanti.

Gemelli: un po' di confusione potrebbe gettare un'ombra sulle relazioni familiari o quelle amorose.

La vicinanza lunare però sa dare la vitalità giusta per farvi armonizzare il tutto in modo fortunato. Una verve ammaliante che non vi abbandona mai, vi farà avvicinare a una persona in modo molto speciale.

Cancro: l'imprevedibilità di Luna si fa sentire e in sinergia con i Nodi lunari presenti nel segno, avvia un modo di arginare le avversità più graduale e consapevole. Attingendo a un nuovo equilibrio dove ben si bilanciano l'amore, la serenità e la razionalità, potrete stabilizzare il presente in modo affidabile.

Leone: spumeggianti come non mai, approfittate della giornata di festa per fare una sorpresa speciale alla persona amata. Potrete analizzare in maniera approfondita una realtà amorosa che ha bisogno di più "carburante amoroso" per emergere. Via libera quindi a vivere emozioni più spontanee.

Vergine: un'intensità ricettiva e molto sensuale non aspetta altro che di percepire le emozioni in modo intenso e dirompente. Molto affascinanti grazie all'influsso lunare, solo Marte in quadratura potrebbe farvi assumere un atteggiamento testardo e alquanto litigioso.

Previsioni astrali del 6 gennaio

Bilancia: bella la configurazione astrale di Marte e Venere in sestile, che garantisce amore e una passionalità più accesa, animata da sentimenti puri. Dovrete solo fronteggiare una quadratura di Giove, Saturno, Mercurio e Plutone un po' confusionaria e bloccante per i sentimenti.

Scorpione: alcune situazioni di attrito possono essere sbloccate da voi solo se attingerete a un modo di fare dinamico, pratico e convincente. Un fascino irresistibile sprigionato da Marte molto vicino, deve essere investito in amore con maggiore sicurezza.

Sagittario: attenzione a non ancorarvi troppo su alcune sicurezze materiali sprigionate dalla paura di poter perdere tutto ciò che avete ottenuto fino a ora. In questo modo, rischierete di rimanere bloccati in un "immobilismo" che non fa progredire la sfera affettiva.

Capricorno: la Luna sorride agli affetti e illumina i pianeti presenti nel segno, rivestendoli di energia intuitiva e profonda. Fortuna, grinta, successo, sono assicurati da questi astri benefici che vi fanno affermare in modo completo e appagante in ogni sfera vitale.

Acquario: Venere incrocia le sue energie dinamiche e frizzanti con una Luna in quadratura che accentua troppo un modo di pensare testardo.

Attingete a una maggiore "freschezza mentale" che fa vedere chiaro una situazione dove avete assunto prese di posizione troppo rigide.

Pesci: Nettuno in sestile a Urano crea delle astrazioni sensibili che fanno allontanare un po' dalla realtà. Dovrete andare a fondo nelle situazioni e toccare con mano, per credere e attingere a una maggiore consapevolezza utile per progredire.