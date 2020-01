Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda il lavoro, l’amore e la salute? È un buon momento per il Capricorno che può fare affidamento su Giove e Saturno nel segno, mentre il Leone dovrà scontrarsi con la Luna in opposizione. Il transito di Venere si rivelerà positivo in amore per l’Acquario, al contrario il Toro affronterà un periodo di dubbi e incertezze. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo della settimana, da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: durante le prime giornate della settimana il segno potrebbe portarsi dietro alcune incomprensioni nate precedentemente in amore. Sarà bene evitare gli scontri e rimandare i chiarimenti alla giornata di mercoledì quando le stelle saranno favorevoli in tal senso. Per quanto riguarda il lavoro non è un momento negativo, ma sarà meglio evitare le decisioni importanti, non è il periodo giusto per procedere con un investimento o un acquisto.

Toro: il mese di gennaio rappresenterà un banco di prova per i sentimenti, è un momento faticoso per il segno. Qualcuno potrebbe essere in attesa di risposte o conferme. Chi desidera fare passi importanti, come la convivenza o il matrimonio, potrebbe avere dei dubbi, le stelle consigliano di aspettare il prossimo mese. É un buon periodo per la sfera lavorativa, tuttavia durante le prossime giornate sarà bene prestare attenzione alle finanze, potrebbero esserci degli sbilanci. Con il fine settimana inizierà un momento di recupero, sabato vi sentirete particolarmente energici e spensierati.

Gemelli: Marte in opposizione potrebbe creare dei nervosismi in ambito lavorativo, nonostante questo potrebbero presentarsi situazioni interessanti. Giove non è più contrario, analizzate attentamente le nuove proposte.

Anche in amore potrebbero esserci degli alti e bassi, all’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere delle discussioni, soprattutto per quanto riguarda la casa e la gestione delle finanze. Durante il weekend potrete rilassarvi, inizia infatti da venerdì sera un buon momento di recupero che riguarderà il fisico ed influenzerà positivamente i rapporti personali e l’amore.

Cancro: il segno è reduce da un momento di agitazione e tensioni in amore, per qualcuno è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti, come scegliere se continuare o meno la propria relazione. Al contrario sarà un momento positivo per il lavoro, soprattutto a partire da venerdì 10 gennaio quando la Luna entrerà nel segno. Il weekend sarà vantaggioso per i single, sono infatti favoriti i contatti e i nuovi legami.

Leone: la Luna in opposizione renderà questa settimana alquanto faticosa per il segno. Gestire i rapporti interpersonali non sarà facile, gli astri consigliano di non ingigantire i problemi ed evitare di dare vita a nuove polemiche. In ambito lavorativo al contrario filerà tutto liscio, potrebbero anche presentarsi nuove opportunità. La giornata di sabato si rivelerà la migliore della settimana per i nativi del segno.

Vergine: la settimana parte con qualche incertezza, la giornata di martedì 7 gennaio in modo particolare potrebbe rivelarsi faticosa dal punto di vista fisico. Inizierà da mercoledì un progressivo recupero, l’amore potrebbe essere la chiave di svolta.

Le stelle sono vantaggiose in tal senso, qualcuno potrebbe prendere decisioni importanti, come la convivenza o il matrimonio e anche gli incontri sono favoriti per i single. Weekend di serenità e relax.

Bilancia: con Venere in posizione favorevole le prossime giornate saranno ideali per coloro i quali desiderano rivelare i propri sentimenti alla persona amata. È un buon momento per fare nuovi incontri, chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione dovrà solo trovare il coraggio di mettersi in gioco, le stelle lo aiuteranno. Il fine settimana si rivelerà particolarmente vantaggioso in tal senso.

Scorpione: sarà una settimana interessante per il segno, che potrà trovare delle soluzioni. È un buon momento per chiarire le incomprensioni nate in amore e lasciarsi guidare dal cuore. Un quadro astrale positivo proteggerà il segno anche in ambito lavorativo, a partire dalla giornata di giovedì 9 fino a domenica 12 gennaio le stelle favoriranno le iniziative, è il momento ideale per cercare di realizzare le proprie ambizioni, si potrebbero ottenere belle soddisfazioni.

Sagittario: il 2020 si rivelerà un anno interessante per il segno, tra i preferiti degli astri già a partire dal mese di gennaio.

In amore è un momento vantaggioso, sia le coppie che i single verranno accontentati, sarà una settimana passionale e sorprendente. Anche per quanto riguarda il lavoro le stelle sono dalla vostra parte, tuttavia le giornate di martedì 7 e domenica 12 gennaio potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il fisico e obbligarvi a rallentare i ritmi. Recupero nel weekend.

Capricorno: con Giove e Saturno nel segno sono giornate vantaggiose dal punto di vista professionale, qualcuno potrebbe concludere accordi vantaggiosi o firmare un importante contratto. In amore è in atto una fase di recupero, ideale per scrollarsi di dosso le vecchie preoccupazioni e cercare dei chiarimenti.

Incontri favoriti per i single, le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Acquario: il consiglio per questo segno è di cercare di sfruttare al massimo il transito di Venere che favorisce le nuove esperienze. È un buon momento per i nuovi incontri o per iniziare una relazione, qualcuno al contrario potrebbe decidere di chiudere un rapporto che non funzionava più. Non è un momento negativo per quanto riguarda la sfera professionale, tuttavia potrebbero presentarsi degli imprevisti, come un ritardo di pagamento. La settimana inizierà in maniera faticosa per il fisico, ma a partire dalla giornata di giovedì 9 gennaio potrete recuperare le energie e la voglia di fare.

Pesci: durante le giornate di lunedì 6 e martedì 7 gennaio il segno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare banali malesseri fisici. Da giovedì al contrario con Luna favorevole si recupera, sarà una settimana intrigante e passionale. Anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo potrebbero arrivare buone notizie. È un buon momento per gli studenti e coloro i quali sono alla ricerca di un impiego, le stelle favoriscono inoltre gli spostamenti e i nuovi contatti.