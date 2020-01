L'Oroscopo del giorno 9 gennaio 2020 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto del Cancro. Target dell'astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. In questo caso occhi puntati esclusivamente in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti messi "sotto indagine" da parte dell'Astrologia del momento in relazione ai settori della vita interessanti l'amore e il lavoro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti a metà settimana? Diciamo subito che a gongolare questo giovedì, ovviamente tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, sono Acquario e Pesci entrambi favoritissimi nel periodo, pertanto meritatamente valutati con cinque stelle.

Riguardo i restanti segni, le previsioni giornaliere annunciano con piacere un discreto periodo riservato ad altri due segni: parliamo sicuramente in merito a Bilancia e Scorpione, entrambi indicati in giornata normale. Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari, visto il periodo poco promettente secondo le previsioni di giovedì 9 gennaio, saranno gli amici nativi in Capricorno e Sagittario, entrambi preventivati con periodo sicuramente poco positivo. Vediamo quindi di appurare qualcosa in più andando a spulciare in seno ai singoli segni, logicamente subito dopo la presentazione della scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 9 gennaio 2020

Nella nostra anteprima di apertura abbiamo già dato qualche indizio in merito al probabile andamento del prossimo giovedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto. Come al solito, a fare da metro di paragone la nostra classifica stelline interessante il giorno 9 gennaio 2020. La scaletta con le stelle quotidiane certamente non mancherà di regalare soddisfazioni come anche portare delusioni ai nativi nei segni interessati. Purtroppo (o per fortuna) gli astri, e di conseguenza l'Astrologia, sono in continuo movimento e pertanto le situazioni cambiano, a volte in positivo ed in altri casi in negativo: prendiamola con un sorriso pensando che la ruota gira, oggi a me e domani a te...

Il responso:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo giovedì 9 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di metà settimana considerata dall'Astrologia applicata al vostro segno come discreta. In generale, potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti: puntate tutto sul buon senso e sulla concentrazione. In qualche occasione l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le "vostre verità": credeteci, perché voi Bilancia siete preparati a tutto! In amore, sarà una giornata sufficientemente positiva. I nati del segno saranno pervasi da sprazzi di buonumore in grado di bilanciare eventuali momenti impegnativi. Al centro delle attenzioni ci sarà senz'altro il partner con le proprie problematiche e dubbi al seguito: regalategli pure una giornata serena, se lo merita!

Single, apritevi a nuove amicizie perché per voi è tempo di rinnovamenti nella vita sociale, ok? Se ascolterete i nostri consigli, certamente avrete a che fare con felicità, allegria e nuovi incontri. Le previsioni del giorno nel lavoro vedono nella curiosità il motore capace di spingervi a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale. Non vi mancherà di certo la serenità e con il vostro entusiasmo vedrete tutto in maniera limpida e cristallina.

Scorpione: ★★★★. La giornata in analisi potrebbe essere a dir poco sensazionale per voi Scorpione, sotto tanti punti di vista.

Se ciò non dovesse essere da voi riscontrato, domandatevi questo: ho fatto tutto secondo i recenti consigli dettati delle stelle? Potreste altresì ricevere delle entrate extra che vi permetteranno di concedervi qualche regalo. In amore, datevi da fare soprattutto se sentite che il momento punta ad essere importante per agguantare un agognato desiderio: troverete finalmente un punto d’incontro con il partner, dopo settimane difficili. Intanto, mostrate pure alla persona amata il vostro carattere esuberante, in modo tale da riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage.

Single, un'atmosfera strana scandirà la giornata, in molti casi meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarsi da un luogo all'altro, seppur anche solo con la mente. Concedevi una gita o una vacanza anche breve, sarà l'occasione per svagarsi, divertirsi e stare in compagnia di gente simpatica. Nel lavoro perciò vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti. In generale, sarete molto esigenti soprattutto con i vostri collaboratori: quasi tutti sapranno comprendere l'utilità delle vostre direttive.

Sagittario: ★★. Giornata giudicata abbastanza pesante, valutata nelle predizioni astrali con il poco simpatico simbolo del "ko".

Diciamo che una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte a un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. In amore, la giornata sarà abbastanza agitata complicandovi abbastanza la vita sentimentale. Difficile dire come andrà a finire, sicuramente con un po' di tensione per coloro in coppia. Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta a credere che il meglio deve ancora venire. Single, alcune situazioni vi renderanno irascibili e scontrosi con tutti. Nessuno sarà in grado di farvi ragionare, sarà meglio per voi e per le persone vicine a voi di trovare qualcosa che vi faccia rilassare: un massaggio o un bel bagno caldo, perché no?

Vedrete che riuscirete senz'altro a restare calmi. Nel lavoro, concentrate la vostra energia sulle questioni più importanti evitando di sprecare tempo e fatica in cose che non portano a nulla.

Astrologia del giorno 9 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. Una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo "sottotono" per voi nativi in Capricorno. In massima parte sarete piuttosto agitati, comunque un momento buono per chiarire situazioni o questioni aperte. Diciamo che a questo punto della vita non potete più sopportare delusioni: smascherate chi gioca con la vostra bontà e mettetelo alle strette!

Le predizioni di giovedì in amore indicano una giornata valutata al ribasso, non è così? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, soprattutto voi in coppia, preparatevi a convivere con un frangente targato con il segno del "sottotono". Per qualcuno potrebbero nascere anche problemi economici che di riflesso andranno a scapito del rapporto sentimentale: occhio! Single, sarete in bilico tra amicizia e amore: vi siete accorti che da qualche giorno qualcuno/a è interessato a voi? Se ancora non ne siete molto convinti, prendetevi del tempo per riflettere, così da decidere con calma quale strada percorrere.

Nel lavoro, potrebbero nascere contrattempi da certe situazioni al momento fuori controllo: tranquilli, scaldate pure "i motori", prima o poi qualcuno arriverà a tirarvi fuori da eventuali guai.

Acquario: ★★★★★. Partirà e potrebbe senz'altro anche chiudere in modo speciale questa parte della settimana, con un giovedì preventivato per molti nativi davvero "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda eventuali spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico. In campo sentimentale, migliorerà sicuramente il dialogo con il partner e si creerà una nuova intesa, di certo molto più interessante di adesso.

Con la Luna in Cancro a favore sarete spinti verso ciò che più amate: seguite le tracce che le stelle stanno per inviare davanti ai vostri occhi e... non abbiate paura, mai! Single, positività e solarità vi renderanno molto belli e simpatici agli occhi di tutti. Dunque cercate di mantenere il buonumore per l'intera giornata in modo da contagiare tutti coloro che avete intorno. Nel lavoro intanto, avrete una visione più ampia della situazione generale e capirete con chiarezza in che direzione dover puntare per avere successo. La vostra sfera di interesse sposerà alla perfezione quella dell'azienda per cui lavorate.

Pesci: ★★★★★. In arrivo un giovedì valutato in modo perfetto quasi in tutto! Diciamo che la giornata di metà settimana sarà fantastica specialmente per le cose a carattere affettivo: un'ondata di passione vivacizzerà la vostra vita sentimentale e vi sentirete totalmente a vostro agio. Secondo l'oroscopo del giorno 9 gennaio riguardo l'amore, in questa giornata ci sarà finalmente tempo per i sentimenti veri, quelli intensi e sinceri che lasciano senza fiato! Il vostro partner sarà felice di avervi al suo fianco riempiendovi di attenzioni, regalando momenti dolci e non solo... Ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare tra voi.

Se single invece, gli astri suoneranno una splendida musica per le vostre orecchie e la fantasia galopperà sfrenata regalandovi sogni e piaceri intriganti. Senz'altro sarete tentati di tradurre ogni voglia in realtà: fatelo! Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche quei "famosi" riconoscimenti che aspettate. Muovetevi con astuzia per non perdere nessuna buona occasione.