Venerdì 10 gennaio 2020 troveremo Plutone, Saturno, Giove, il Sole e Mercurio nel segno del Capricorno mentre la Luna ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro. Venere sosterà in Acquario, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Infine Marte permarrà in Sagittario come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Bilancia e Pesci.

Acquisti per Cancro

Ariete: nervosi. Il clima ostico che potrebbe regnare in ambito professionale renderà presumibilmente i nativi inclini al nervosismo che li farà sfogare sui colleghi senza pensarci due volte.

Toro: lavoro 'top'. Le questioni lavorative potrebbero balzare in primo piano questo venerdì in casa Toro, grazie ad Urano in angolo conciliante col duetto Giove-Saturno di Terra, regalando numerose soddisfazioni ai nativi.

Gemelli: umore 'flop'. La Luna odierna mal si adatta all'indole del segno e, come conseguenza, anche il tono umorale dei nativi potrebbe risentirne. Lavoro in stand-by.

Cancro: acquisti. Sebbene il settore economico non sia particolarmente florido, i nati Cancro vorranno ugualmente acquistare un oggetto non indispensabile ma estremamente gratificante, come L'Eclissi di Luna Piena che li 'invita' a coccolarsi un po'.

Leone riflessivo

Leone: riflessivi. Le effemeridi giornaliere sembrano 'stroncare' la voglia di comunicare dei nati Leone, che preferiranno, invece, assumere un atteggiamento riflessivo e taciturno che li aiuterà a ponderare le prossime mosse da effettuare.

Vergine: energici. Il bottino energetico dei nativi sarà stracolmo e tali forze potranno essere orientate verso nuovi orizzonti professionali ancora inesplorati.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo comportamento della persona amata potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, non esiteranno a chiedere numi in merito.

Scorpione: pungenti. Venerdì dove i nati del segno, dono sgradito della 'struggente' Eclissi in Cancro, potrebbero farsi 'sovrastare' dalla smania di provocare il prossimo. Con tali asperità planetarie, però, le 'vittime' non le manderanno certo a dire.

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: relax. Lo scontro tra i Luminari quest'oggi potrebbe far optare i nati del segno per staccare la spina dalla quotidianità, dedicando ampi spazi al relax più assoluto.

Capricorno: finanze 'top'. L'economia per i nativi potrebbe essere il fiore all'occhiello della giornata, quindi in molti tra loro inizieranno a progettare un importante investimento economico per il prossimo futuro.

Acquario: gelosi. Il contrastante sentimento della gelosia sarà presumibilmente il protagonista della giornata, sebbene non vi sia alcun motivo scatenante.

Pesci: nostalgici. L'uggiosa Eclissi di Luna Piena nel loro Elemento 'stimolerà' i vecchi ricordi, con annesse reiterate nostalgie che riaffioreranno con estrema semplicità.