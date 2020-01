L'Oroscopo di febbraio per i Pesci offrirà tante opportunità, che abbracceranno sia la sfera sentimentale che quella professionale. Le previsioni astrologiche fortunate vedranno il transito di Marte, Giove e Mercurio.

Questi pianeti saranno molto favorevoli ai nati nel segno dei Pesci e apriranno la strada ad un mese breve, ma intenso e soprattutto molto fortunato. Tante saranno le sorprese che abbracceranno i campi vitali, in maniera imprevedibile e stupefacente.

Opportunità lavorative sensazionali per i Pesci nell'oroscopo di febbraio

Il mese di febbraio per voi nati sotto il segno dei Pesci, sarà veramente sfolgorante. Avrete l'influenza favorevole di tre grandi pianeti: Giove, il pianeta della fortuna che vi agevolerà in ogni vostra iniziativa; Marte che vi caricherà di energia e positività e Mercurio che porterà tante novità in campo professionale. In questo mese, potrete portare a termine tutti i progetti che vi stanno a cuore. Se vorrete cercare lavoro, se desidererete un avanzamento di carriera o vorrete cambiare attività, questo sarà il momento giusto per farlo.

Voi alla ricerca del primo lavoro, sarete sicuramente privilegiati in questo periodo, come pure chi desidera investire o comprare casa. Saranno infatti privilegiati gli investimenti e potrete raccogliere i frutti di ciò che avete seminato fino ad ora. Sarete dei privilegiati baciati dalla fortuna in questo mese di febbraio e anche chi vi starà accanto, potrà beneficiare insieme a voi di periodo così fortunato.

Inoltre il 20 febbraio ci sarà il transito del Sole che vi farà brillare ancora di più, donandovi tanta energia positiva. Mercurio starà nel vostro segno fino ad aprile. Il transito di questo pianeta sarà molto importante per voi, poiché vi renderà più comunicativi e spigliati e questo vi agevolerà molto in campo professionale. Inoltre, Mercurio si unirà in sestile con Urano e sarete ricchi di inventiva e creatività.

Il mese di febbraio sarà quindi un periodo molto vantaggioso per voi nati sotto il segno dei Pesci.

La carica garantita da questi pianeti a voi così favorevoli, rafforzerà anche il vostro corpo e godrete di ottima salute. Così potrete aprirvi alle nuove iniziative con maggiore slancio. Questo mese saranno favorite le gite, i viaggi e ogni occasione sarà buona per divertirvi.

Febbraio, un mese fortunato in campo sentimentale per i Pesci

Splendide le sensazioni a due previste per il mese di febbraio. Proprio Venere, il pianeta che regola le faccende di cuore, entrerà nel vostro segno proprio già a inizio mese. Con l'influenza benevola di questa pianeta, ci saranno grandi novità nella vostra sfera sentimentale. Fate attenzione però, che avrete Marte in quadratura nei primi dieci giorni del mese.

La suscettibilità non avrà limiti in questo periodo e dovrete cercare di non creare tensioni nel vostro rapporto, evitando di prendervela per un nonnulla e arginando alcune banalità che ai vostri occhi potrebbero sembrare veri e propri problemi. A metà mese, potrete accogliere il sostegno dinamico e sensuale di Marte, la fortuna di Giove e le rivoluzioni di Plutone in congiunzione, indispensabili per rafforzare la vostra relazione.

Voi Pesci già provvisti di un partner o sposati, potrete vivere momenti dolcissimi e indimenticabili. La magia di Nettuno nel segno non avrà limiti e farà approfondire l'amore in modo idilliaco.

Voi single comunque sarete ricchi di spirito d'iniziativa e di fascino. Così potrete fare tanti nuovi incontri che potranno essere approfonditi per diventare qualcosa di più. La parola d'ordine per questo mese quindi sarà osare. Febbraio sarà un mese così fortunato che potrete realizzare tutti i vostri sogni, solo avendo fiducia in voi stessi.