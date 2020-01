L'Oroscopo del giorno domenica 19 gennaio vedrà i nativi del segno del Leone rilassarsi dalle dure battaglie settimanali: per la Vergine si prospetta un incontro proveniente dal passato, mentre l'Ariete non dovrà fidarsi degli 'amici' che chiedono solo favori. Tempo di decisioni personali per quanto riguarda il Capricorno.

Ecco le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata di domenica 19 gennaio.

Previsioni astrologiche per domenica 19 gennaio: da Ariete a Gemelli

Ariete: amore nelle retrovie, tutt’al più potrete fidarvi degli amici, ma solo di quelli che non chiedono favori o prestiti. Tenete lontano chi vi trascina in località sciistiche costose o a fare shopping sfrenato. Avete in dotazione il portafoglio di zio Paperone? Se non fosse così, evitate quelle compagnie.

Toro: inizia un breve periodo di preparazione, di riorganizzazione degli affari. I problemi arriveranno anche in famiglia ma non volete arrendervi.

Rinunciate a qualcosa, almeno per amore. Il partner ha bisogno di voi, dovrete esserci quando lui o lei vi cercherà.

Gemelli: ottima comunicazione con il partner. Anche i single più caparbi avranno l’occasione di arrendersi all’amore, quell'amore che intenerisce il cuore. Il lavoro attraversa un momento di stand by, arriveranno tempi migliori.

Oroscopo del giorno domenica 19 gennaio: da Cancro a Vergine

Cancro: avete per caso problemi di cuore? Siete sicuri che non dipenda dal vostro approccio rigido ai sentimenti? Probabilmente occorre cambiare partner, anche se una volta tanto bisognerebbe affrontare di petto le questioni. Il lavoro procede tra alti e bassi.

Leone: affrontare e vincere le battaglie vi piace, ma vi piace anche vivere serenamente.

Domenica sarà una di quelle giornate in cui sarà meglio deporre le armi e rilassarsi.

Vergine: incontrerete un vecchio amico, forse qualcosa di più di un semplice amico, qualcuno o qualcuna che, in passato, vi ha fatto battere il cuore. Spetta a voi considerare o meno questo 'amarcord'. Restituite un libro che vi hanno prestato, non fate i finti sbadati.

Oroscopo di domenica 19 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia: riuscirete a stuzzicare l’attenzione di una persona che vi piace già da un bel po’ di tempo e che finalmente si accorgerà di voi. Per quanto riguarda il lavoro, migliora il rapporto con i colleghi e con i superiori.

Scorpione: la mattina di domenica 19 gennaio partirà alla grande secondo l'oroscopo dello Scorpione. Tentate di concentrarvi sulla fortuna e sforzatevi di volervi bene: prima o poi le cose andranno a posto e torneranno come prima.

Sagittario: in questi giorni potrebbero presentarsi dei piccoli problemi. Il cielo, comunque, sarà carico di buone avventure: dovete solo superare un piccolo dispiacere personale avvenuto di recente.

Capricorno: in questo momento siete voi a prendere le decisioni che vincoleranno la vostra vita in futuro. Tutto dipende da ognuno di voi. Potrebbero cambiare tante cose intorno, basta avere un po’ di coraggio in più. È più facile cogliere delle occasioni che ascoltare i consigli degli altri.

Acquario: la domenica rischia di avere qualche momento di agitazione nei rapporti di lavoro, ma per voi, in questo momento, è più importante il mondo famigliare.

Cercate di trattenervi con le parole, parola d'ordine apertura mentale.

Pesci: tirate le somme e guardate quante cose belle avete fatto nella vita, dalla famiglia al lavoro. Chi è single deve darsi da fare: incontrate gente e se vi invitano ad una festa non dite di no, perché potreste rendervi conto che una persona a cui avete dato meno peso è importante.