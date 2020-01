Durante la giornata di giovedì 2 gennaio, Urano stazionario nel segno del Toro, stimolerà l'immaginazione e la creatività dei nativi del segno, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Capricorno sarà determinato da buoni auspici. Vergine tornerà a lavorare con audacia, reduce da guadagni molto buoni, mentre Scorpione sentirà la necessità di dissipare eventuali dubbi persistenti da tempo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 2 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 2 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: dovreste cercare di avere un maggiore controllo delle persone che vi stanno intorno durante la giornata di giovedì. Il Sole dissonante potrebbe creare qualche grattacapo nelle vostre relazioni personali. Potrebbe capitare infatti che la gente si stia approfittando troppo di voi e sarebbe il momento di applicare dei cambiamenti. Le relazioni fisse dovranno trovare dei punti d'accordo, mentre i single potrebbero decidere di lasciar perdere eventuali conoscenze.

Sul posto di lavoro se recentemente avete ottenuto dei successi, sarà il momento giusto per svegliarsi e per permettere alla vostra ambizione di prendere il sopravvento. Voto - 7,5

Toro: con Urano nel vostro cielo sarete particolarmente attivi in ambito sentimentale, stimolati da una notevole creatività accompagnata da un affiatamento di coppia alto. Sarete inoltre sopraffatti dai sentimenti e a quel punto irradiare la vostra relazione di amore sarà semplice. I single riusciranno a gestire rapporti con nuove conoscenze in maniera astuta. Sul posto di lavoro andrà tutto liscio e avrete anche del tempo per scambiare due parole con i colleghi per quanto riguarda eventuali progetti di gruppo. Voto - 8,5

Gemelli: con Venere in quadratura al segno dell'Acquario sarà la giornata giusta per cercare di dare inizio ad attività lavorative a lungo termine.

Sarà una giornata promettente, soprattutto sul fronte amoroso, dove vi ritroverete ad essere particolarmente euforici e pronti alla gioia più sfrenata da condividere con la vostra anima gemella. Per i single sarà il momento di capire cosa vogliono dalla vita. Nel lavoro le stelle proporranno situazioni nuove da afferrare senza nessuna esitazione. Voto - 8

Cancro: con la Luna in trigono rispetto al segno dell'Ariete, la situazione durante la giornata di giovedì sarà a vostro vantaggio. La sfera sentimentale si presenterà ottimale, permettendovi di gestire svariate situazioni con una certa elasticità. I single avranno bisogno di introspezione per riuscire a fare colpo su una persona in particolare. In ambito lavorativo cercate di non farvi turbare da colleghi un po’ troppo invadenti. Non date loro importanza e continuate a fare ciò che sapete fare meglio.

Voto - 7,5

Leone: tornerete dalle vacanze con un po’ di controvoglia considerati gli influssi di Venere. Non avrete molta voglia di svolgere il vostro lavoro, ciò nonostante sarete entusiasta di rivedere i vostri colleghi e discutere di ciò che avete fatto in questo periodo. Per quanto riguarda l'amore la situazione è piuttosto buona. Se siete in coppia è ancora presto per parlare di progetti ingenti, ma potrete ancora godervi un'intesa di coppia alta. Se siete single non sprecate eventuali occasioni per uscire e mettervi in gioco per trovare l'amore. Voto - 7

Vergine: il denaro per voi non sarà un grosso problema sul fronte lavorativo durante la giornata di giovedì.

Avrete anzi una certa voglia di tornare a lavorare considerati inoltre i guadagni dell'ultimo periodo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale prestate attenzione ad eventuali ostacoli che si presenteranno tra voi e il partner. Non lasciate dunque che qualche discussione o qualche impegno andato storto possano intaccare l'intesa di coppia. I single che sono in cerca della persona giusta potranno scoprirla senza bisogno di andare lontano. Voto - 7,5

Bilancia: Marte in trigono favorirà le relazioni nate nell'ultimo periodo, soprattutto per i nati nella seconda decade. Non risparmiatevi, lasciatevi andare a delle dolci effusioni.

Le relazioni nate da tempo sapranno allentate le tensioni in amore con un dialogo chiarificatore e sereno. Per i single la situazione potrebbe non essere a loro vantaggio. Infatti nonostante i rapporti con gli amici andranno bene, trovare l'amore non sarà altrettanto semplice. Sul posto di lavoro se avete trovato un nuovo impiego, sarà solo una questione di tempo prima che vi troverete a vostro agio. Voto - 7,5

Scorpione: sentirete la necessità di trovare una soluzione ad alcuni problemi nati in precedenza tra voi e il partner. Fortunatamente, Marte in angolo benefico vi consentirà di riuscirci, ma con una certa calma e rispettando gli spazi del partner.

Se siete single usate una certa prudenza quando avrete di fronte nuove persone. In ambito lavorativo cercherete di conquistare l'attenzione da parte dei vostri colleghi o dei vostri superiori per ottenere una posizione più privilegiata. Voto - 7

Sagittario: se siete single potrebbe essere la giornata giusta per fare nuovi incontri molto intriganti. Tuttavia, se intuite che si tratta di una relazione sterile, fareste meglio a non approfondirla ulteriormente. Le relazioni fisse avranno tutto il sostegno del Sole per iniziare nuovi progetti insieme e per stimolare la loro storia d'amore. Sul posto di lavoro sarete segnati da qualche cambiamento in meglio, che vi farà lavorare con una certa velocità grazie alle vostre notevoli capacità organizzative, ritagliandovi un momento di tempo libero.

Voto - 8

Capricorno: sarete determinati da buoni auspici e da una notevole voglia di fare sul posto di lavoro nel corso della giornata di giovedì. Sul fronte sentimentale cercherete di fare qualcosa per dare ulteriori stimoli positivi nella vostra relazione di coppia dedicandovi molte risorse. Se siete single prima o poi riuscirete a trovare l'amore. Dovete soltanto avere pazienza e credere in quello che fate. Per quanto riguarda il lavoro non dubitate delle vostre capacità e mostrate la massima concentrazione in ciò che fate. Voto - 7,5

Acquario: con Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale, la situazione sarà decisamente a vostro vantaggio.

In amore, cercate di darvi da fare se eventualmente dovessero esserci ancora situazioni in attesa di essere definitivamente archiviate tra voi e il partner. I single potranno contare sugli influssi di Nettuno nel buon segno vicino dei Pesci per avere un motivo per festeggiare in compagnia di una nuova conoscenza. Sul posto di lavoro avrete un sacco di nuove idee per la mente ma alcune di esse dovranno aspettare un po’ di tempo. Voto - 8,5

Pesci: la Luna si troverà in trigono rispetto al segno dell'Ariete per voi nativi del segno durante la giornata di giovedì. La sfera sentimentale si rivelerà a voi favorevole e v'invoglia a dare spazio ai rapporti personali, soprattutto in quelli familiari e con il partner.

I single invece cureranno di più i loro rapporti con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro il vostro perfezionismo vi aiuterà a farvi apprezzare dai colleghi, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchier d'acqua. Voto - 7,5