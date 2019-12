Nell'ultimo giorno dell'anno, martedì 31 dicembre, i nativi Vergine vivranno al meglio la loro relazione sentimentale, grazie agli influssi positivi del Sole, mentre i nativi Sagittario saranno in fibrillazione e avranno una voglia matta di festeggiare. Pesci preferirà trascorrere il proprio tempo in compagnia degli amici, mentre Ariete attraverserà una fase felice grazie ai propri familiari, grazie a Giove in quadratura a Capricorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 31 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 31 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: con Giove in quadratura al segno del Capricorno, avrete intenzione di fare pulizia nella vostra vita quotidiana. Farete chiarezza di alcune questioni con il partner, e vi preparerete per l'anno nuovo. Aiutati inoltre dai familiari, eviterete eventuali dissapori, chiudendo l'anno molto felicemente. I single cercheranno di approfondire una nuova conoscenza, ma non sempre le sensazioni sono infallibili. In ambito lavorativo Marte e Venere rendono possibile la realizzazione in extremis di alcune vostre mansioni.

Voto - 7,5

Toro: in amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato della situazione grazie a Saturno in angolo benefico. Sarete sopraffatti da un notevole autocontrollo che vi donerà un certo fascino e un alone di mistero che sedurrà per bene il partner in quest'ultima giornata dell'anno. Se siete single uscire con gli amici sarà quasi un obbligo se volete fare audaci conquiste. Per quanto riguarda il lavoro sarete coordinati e a vostro agio, pronti a svolgere correttamente i vostri compiti. Voto - 8

Gemelli: giornata di martedì davvero promettente per voi nativi del segno. La sfera sentimentale sarà incentrata sui festeggiamenti, e non vi mancherà la voglia di dedicarvi alla vostra anima gemella, oltre che al cenone di San Silvestro. I single metteranno in risalto il loro fascino per riuscire a fare colpo.

In ambito lavorativo sarete padroni delle vostre mansioni e nessuno dovrà dirvi cosa fare. Il vostro approccio piacevole influenzerà anche i vostri colleghi permettendovi di lavorare in armonia. Voto - 8

Cancro: Sole ancora in opposizione al vostro segno durante la giornata di martedì, e potrebbe rallentarvi nelle vostre mansioni. Proprio in ambito lavorativo ci sarà un gran daffare, tanto che avrete modo di rilassarvi soltanto alla fine della giornata. Se siete single saprete come gestire i rapporti con gli amici. Le relazioni fisse invece, riusciranno a superare eventuali contrasti delle giornate precedenti e potranno godersi la serata e festeggiare l'anno nuovo all'insegna della felicità. Voto - 7,5

Leone: gli influssi di Venere nel segno dell'Acquario creeranno la giusta intesa di coppia tra voi e la vostra anima gemella.

Il periodo sarà positivo e forse ci saranno progetti in vista da realizzare al più presto. Se siete single un quadro astrale positivo vi aiuterà ad essere frizzanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo anche se con qualche difficoltà, riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7,5

Vergine: con il Sole positivo nel segno del Sagittario, saprete cosa fare per vivere al meglio la vostra relazione. Infatti, nonostante qualche incrinatura dovuta alla Luna in opposizione, non vi farete condizionare da possibili interferenze che potrebbero creare problemi, trascorrendo dunque un martedì entusiasmante.

Se siete single mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. In quanto a lavoro l'atmosfera sarà serena e lavorare in gruppo sarà alla vostra portata. Voto - 8

Bilancia: non fatevi prendere dal panico qualora si presenteranno dei piccoli problemi all'interno della vostra relazione di coppia. Siate invece comprensivi e non date sfogo ad eventuali dissapori. Per i single sarà necessaria cautela e un po’ di romanticismo per attirare l'attenzione di una persona che vi piace molto. Sul posto di lavoro dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi.

Ciò nonostante fareste meglio anche a mettervi da parte qualora le vostre idee non si riveleranno quelle giuste. Voto - 7,5

Scorpione: Venere influenzerà la vostra ultima giornata del 2019, donandovi una buona dose di energie per essere sempre attivi e pronti a tutto. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia procederà discretamente bene, donandovi una certa dose di fascino. I single si sentiranno senz'altro più affascinanti e questo potrebbe fare da calamita ad eventuali pretendenti. Sul posto di lavoro le cose procedono nella giusta direzione. Dimostrerete una certa fiducia nel vostro lavoro e sarete propensi a fare qualcosa per renderlo ancora meglio.

Voto - 8

Sagittario: il vostro fascino è impressionante durante la giornata di martedì grazie al Sole positivo nel vostro cielo. Sarete in fibrillazione e una grande felicità vi assalterà, con una irrefrenabile voglia di festeggiare l'anno che verrà, chiudendo il 2019 in maniera indimenticabile. I single saranno piuttosto tranquilli e avranno solo voglia di godersi la giornata come meglio credono. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno delle mansioni da svolgere, ma le svolgerete velocemente, senza troppi problemi. Voto - 9

Capricorno: una configurazione astrale particolarmente ampia da Giove e Saturno in quadratura fino al Sole in trigono al segno del Sagittario.

Sarete propensi a sfruttare al meglio la giornata. In ambito sentimentale i single saranno pronti a rimettersi in gioco, con coraggio e senza esitazione, dopo le delusioni che molto hanno subito di recente. Le relazioni fisse invece, avranno svariate occasioni per consolidare il loro amore attraverso gesta di affetto che aumenteranno molto l'affiatamento di coppia. Sul posto di lavoro sarete sempre più convinti delle vostre scelte, e nulla vi farà cambiare idea. Voto - 8,5

Acquario: Venere positiva nel vostro cielo vi accompagnerà nell'ultima giornata dell'anno, promettendo interessanti novità.

Proprio in ambito sentimentale sarete radiosi, permettendovi di vivere interessanti avventure con la vostra anima gemella. I single saranno ancora presi da una persona che non hanno dimenticato del tutto. Usate il vostro fascino per fare colpo se invece state ancora cercando l'amore, ma non esagerate nel vantare le vostre gesta. In ambito lavorativo fareste meglio a non avere frustrazioni e lavorare senza distrazioni. Voto - 7,5

Pesci: Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale pronta ad assistervi per l'ultima giornata dell'anno. La sfera sentimentale si presenterà in un'atmosfera particolarmente romantica, e il vostro comportamento sarà seducente e intrigante nei confronti del partner.

I single grazie al loro temperamento forte e temerario non avranno rivali in amore. Sul posto di lavoro non rimandate eventuali mansioni urgenti, e non rifiutate l'aiuto da parte dei colleghi. In questo modo, riuscirete a finire in tempo le vostre mansioni. Voto - 7,5