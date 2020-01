L'Oroscopo della giornata di giovedì 30 gennaio, prevede la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete, che farà della sfera sentimentale il suo punto di forza, mentre il Sole in quadratura al segno dell'Acquario aiuterà i nativi del segno a ridurre lo stress e lavorare con tranquillità al lavoro. Il Leone avrà bisogno di prendersi qualche momento in amore per riflettere, mentre il Sagittario cercherà di fare progetti a lunga scadenza.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 30 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 30 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo di mercoledì prevede la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, pronta a darvi una mano nella vostra relazione di coppia.

A completare la vostra configurazione astrale ci sarà il pianeta Marte, che vi darà le energie necessarie per iniziare la giornata con il piede giusto e sedurre il partner. I single prima di pensare all'amore dovranno prima portare a termine i loro impegni. In ambito lavorativo i vostri colleghi vi stimano per il vostro operato, ma dovrete continuare su questa strada per non deluderli. Voto - 8

Toro: con Marte in angolo benefico nel vostro cielo, avrete tante energie da spendere. Tuttavia, nonostante vi sentirete carichi di energie, secondo l'oroscopo di mercoledì, in ambito sentimentale potrebbe essere difficile fare qualcosa con il partner.

Preferirete agire da soli e ciò potrebbe complicare la vostra relazione di coppia. Non siate restii a spiegare i sentimenti, per poi chiudervi nel silenzio. Per i single ci sarà un grande recupero nelle conquiste e potranno fare ottimi incontri. Nel lavoro le performance potrebbero essere compromesse dai sentimenti, dunque cercate di fare attenzione. Voto - 7

Gemelli: con Mercurio e il Sole nel segno amico dell'Acquario, l'oroscopo annuncia una serie novità sul fronte lavorativo, soprattutto per i nati nella terza decade.

Un pizzico di spontaneità favorirà il nascere di nuovi progetti e collaborazioni. In amore sarete realistici e affronterete con decisione eventuali ostacoli che saranno tra voi e il partner. Novità in arrivo per i single, anche se non saranno tutte positive, ma si potrà ricavare qualcosa di buono. Voto - 8

Cancro: gli influssi della Luna segno dell'Ariete potrebbero provocarvi qualche problema dal punto di vista del denaro.

Nel lavoro infatti, dovrete sostenere delle ingenti spese e al momento fareste meglio a stringere la corda per non ritrovarvi al verde. Sul fronte amoroso se siete single le amicizie saranno una parte importante per voi nativi del segno durante la giornata di giovedì. Per le relazioni fisse arriveranno degli inaspettati momenti di tenerezza. Voto - 7,5

Leone: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, avrete intenzione di prendervi più cura di voi stessi, il che ogni tanto potrebbe farvi anche bene, ciò nonostante evitate di essere pigri nei confronti degli altri. Se siete single fareste meglio a non impegnarvi in relazioni fin da subito poco convincenti.

Sul posto di lavoro qualche critica mossa dai colleghi potrebbe farvi innervosire molto e causare qualche litigio. Fareste meglio a prendervi cura dei vostri progetti e ignorare il giudizio degli altri. Voto - 6,5

Vergine: Venere in opposizione al vostro cielo, vi potrebbe mettere in mezzo ad alcune discussioni di famiglia di o di coppia che potrebbero avere poco a che fare con voi. A meno che non abbiate intenzione di risolvere la situazione, fareste meglio a tenervi alla larga. Per i single il cielo sarà adatto per fare piacevoli conquiste. Nel lavoro sarà importante per voi prestare attenzione ai dettagli per completare alla perfezione i vostri progetti lavorativi.

Voto - 7

Bilancia: gli influssi del Sole nel segno dell'Acquario completano per voi un oroscopo incentrato sulla sfera sentimentale durante la giornata di giovedì. In amore se siete single, e state frequentando una nuova conoscenza, vi sembrerà che tutte le altre persone siano migliori. Ciò nonostante dovrete cambiare atteggiamento e concentrarvi su chi state frequentando. Le relazioni fisse preferiranno pensare a divertirsi e godersi il meglio della loro relazione di coppia. Nel lavoro potrebbe capitarvi qualcosa di inaspettato, al punto che dovrete prendere delle decisioni in fretta. Voto - 7,5

Scorpione: in questo periodo sarete tempestati di impegni tra il lavoro e gli impegni personali, tanto che non riuscirete a trovare del tempo per voi stessi.

Potrebbe essere una situazione frustante, ciò nonostante state facendo tutto questo per i vostri familiari, dunque avrete poco di cui lamentarvi. Sul fronte sentimentale cercherete di trovare del tempo per il partner, ma qualora non ci riusciate, la vostra anima gemella apprezzerà lo stesso l'impegno. Secondo l'oroscopo, i single potrebbero sfruttare il momento per parlare dei loro sentimenti e aprirsi con un amico o una conoscenza. Voto - 7,5

Sagittario: gli influssi di Marte nel vostro cielo, completeranno per voi un oroscopo molto interessante. Sul fronte sentimentale Ci saranno delle situazioni che dovete assolutamente analizzare nel profondo, analizzando anche i vostri sentimenti e sensazioni, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Le relazioni fisse se hanno vissuto un periodo poco convincente, presto riusciranno a riprendersi. Nel lavoro non bisognerà mai demoralizzarsi e dovrete fare sempre ciò che è giusto. Voto - 8

Capricorno: l'oroscopo prevede una configurazione astrale formata da Giove, Mercurio e Plutone in quadratura al vostro cielo, pronti a darvi una mano su ogni fronte durante la giornata di giovedì. Venere inoltre tende a rendere avventurosa la vostra relazione di coppia, piena di passione e di progetti romantici da portare a termine. I single farebbero meglio a frequentare persone più alla loro portata. Nel lavoro sarà un ottimo periodo per nuovi progetti ambiziosi e nuove proposte in arrivo.

Voto - 8,5

Acquario: l'oroscopo della giornata di giovedì annuncia il Sole e Mercurio in quadratura al vostro cielo, che renderanno i rapporti con l'anima gemella più stretti e intensi. Tutto ciò avrà un grande impatto sulla vostra vita sentimentale, portando una buona di felicità ma anche di responsabilità. Per i single trovare l'amore sarà un grande progetto da portare a termine al più presto. Nel lavoro sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Voto - 8

Pesci: gli influssi della Luna nel segno dell'Ariete assieme a Venere in quadratura completano per voi un oroscopo molto sentimentale.

Se siete single la vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace, mentre le relazioni fisse sapranno come gestire al meglio la propria anima gemella. Nel lavoro un po’ di pressione potrebbe farvi bene per cercare di portare a termine entro breve tempo incarichi di lavoro anche complessi. Voto - 8,5