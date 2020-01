L'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 gennaio prevede la Luna nella prima parte della giornata nel segno dei Pesci, portando belle notizie ai nativi del segno, mentre nella seconda parte sarà nel segno dell'Ariete, per trascorrere una serata decisamente niente male. Mercurio in quadratura al segno dell'Acquario renderà i nativi del segno parecchio affettuosi nei confronti del partner, mentre Gemelli avrà delle valide idee sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 29 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: la prima parte della giornata potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativa al lavoro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Avrete infatti un po’ di lavoro da portare avanti e da svolgere e non potrete permettervi di rilassarvi. Fortunatamente avrete modo di riposarvi in serata grazie anche alla Luna in quadratura al vostro cielo.

La sfera sentimentale infatti si rivelerà a vostro agio e trascorrerete momenti di passione e tenerezza con la vostra anima gemella. I single avranno voglia di approfondire una nuova conoscenza, ma potrebbero sbagliarsi. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio in quadratura al segno dell'Acquario l'oroscopo vi suggerisce di non essere così venali ed attaccati a soldi oppure alle futilità, soprattutto sul posto di lavoro, dove fareste meglio a concentrarvi sulle vostre mansioni e non sul potenziale guadagno.

In ambito sentimentale i rapporti con il partner potrebbero risultare difficili e fareste meglio ad evitare battute irritanti. I single saranno in uno stato d'animo leggero e pronti a ripartire con il piede giusto. Voto - 7

Gemelli: con il Sole nel segno amico dell'Acquario, se siete single siete completamente innamorati di una persona entrata recentemente nella vostra vita e dovrete cercare a tutti i costi di buttarvi in una nuova relazione.

Per le relazioni fisse anche se sentite lontano il partner, sappiate che l'amore che vi tiene legati sarà necessario per non creare problemi di affiatamento. Sul posto di lavoro avrete molte cose in mente da iniziare oppure aggiungere ad un progetto da ultimare. In ogni caso, saranno idee valide, che sicuramente piaceranno ai colleghi oppure i vostri clienti. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale gratificante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. In ambito sentimentale la situazione sarà molto interessante. Alcune recenti novità vi hanno reso euforici e continuerete a mostrare tale felicità in ogni cosa che farete.

Se siete single verrete premiati con nuovi incontri molto intriganti. Nel lavoro impegni ed imprevisti non mancheranno, ma sarete molto ottimisti e nulla vi spaventerà, cercando di risolvere tutto senza innervosirvi. Voto - 8,5

Leone: un oroscopo che prevede gli influssi della Luna nel segno dell'Ariete durante la giornata di mercoledì. In amore la situazione sarà un po’ altalenante. Cercate di non suscitare la gelosia del partner. Il fatto che vi siete divertiti non vuol dire che anche la vostra anima gemella lo sia. I single avranno modo di stuzzicare la loro potenziale anima gemella con una bella sorpresa, soprattutto se nati nella seconda decade.

Nel lavoro sarà una normalissima giornata, senza niente di particolare che avrete da ricordare. Voto - 6,5

Vergine: inizierete molto bene la giornata di mercoledì, grazie ad una splendida Venere anche se sarà in opposizione al vostro cielo. In amore non tutto il male verrà per nuocere e nonostante qualche piccolo litigio, potrebbe essere l'occasione per mettere in evidenza la parte positiva della vostra relazione di coppia, dimenticandovi degli errori commessi. I single dovranno fare qualche sforzo in più per vedere dei risultati. Nel lavoro dovrete fare tabula rasa e occuparvi dei vostri compiti senza modifiche da parte vostra.

Voto - 7,5

Bilancia: giornata di mercoledì che secondo l'oroscopo si presenterà con qualche difficoltà nel lavoro. Svolgere le vostre mansioni con affanno, e sarà difficile portare a termine la mole di lavoro che avrete. Sul fronte sentimentale dovrete comprendere che l'amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche e di conseguenza non potrete comandare il partner oppure gli amici come più vi pare, che siate single oppure siete già impegnati. Voto - 7

Scorpione: configurazione astrale che prevede il Sole nel segno amico dell'Acquario pronto a darvi una mano secondo l'oroscopo di mercoledì.

In ambito sentimentale non proiettate le vostre aspettative sulla dolce metà, piuttosto prendete le cose così come verranno, potreste rimanere sorpresi. Se siete single avrete bisogno di uscire dalla quotidianità e una semplice uscita con gli amici non sarà sufficiente. Nel lavoro non ingigantite problemi che non lo sono. Affrontateli a testa alta, con la convinzione di poterli superare. Voto - 7,5

Sagittario: un oroscopo che prevede il pianeta Marte favorevole nel vostro cielo, che vi darà le energie necessarie per svolgere al meglio i vostri impegni. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto con il partner sarà movimentato dalla passione di coppia, spinti dalla voglia di fare qualcosa solo voi due oppure in compagnia dei vostri più cari amici.

Se siete single se volete veramente essere felici non rifiutate eventuali inviti se volete conoscere persone e buttarvi in una nuova relazione sentimentale. Nel lavoro una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico. Voto - 8,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di mercoledì prevede Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo, che vi faranno valutare con positività alcuni aspetti proposti dal partner all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single visto il periodo positivo, provate ad uscire con gli amici al solo scopo di tentare di fare nuove conquiste.

Nel lavoro presto avrete la possibilità di valutare nuove proposte, grazie all'ottimo lavoro che state svolgendo. Voto - 8,5

Acquario: Sole e Mercurio in quadratura al vostro segno portano una buona dose di allegria nella vostra vita quotidiana. In ambito sentimentale ci saranno dei sani momenti di relax con la vostra anima gemella, per allentare la tensione delle giornate precedenti e godersi per una volta la parte migliore della vostra vita sentimentale. I single saranno ancora presi da una persona che non hanno dimenticato del tutto. Nel lavoro potrebbero arrivare delle interessanti proposte che fareste meglio a valutare con attenzione.

Voto - 8

Pesci: la Luna si troverà nel vostro cielo nella prima parte della giornata, fornendovi un oroscopo interessante. Sul fronte amoroso avrete buone possibilità di far impazzire d'amore il partner continuando su questa strada. I single potranno fare dei cambiamenti al loro aspetto che possono rivelare tanti benefici. Nel lavoro arriveranno delle belle notizie che vi metteranno di buon umore e vi faranno lavorare con ancora più entusiasmo. Voto - 8