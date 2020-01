L’Oroscopo lascia presagire una prima metà di febbraio alquanto faticosa per il segno del Cancro, messo KO da una svantaggiosa condizione fisica.

Secondo le stelle saranno frequenti i cali di energia e i malesseri stagionali. Le particolare condizioni fisiche avvertite, costringerà a rallentare i ritmi ai nativi del segno per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove non potrà impegnarsi come desiderato. Anche in amore non mancheranno le difficoltà, qualcuno potrebbe sentirsi messo alle strette e prendere decisioni improvvise.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio 2020 per il Cancro

Amore: il mese di febbraio 2020 non sarà particolarmente positivo per il Cancro per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. Il potrebbe sentirsi messo alle strette e potrebbe prevedere decisioni di cui in seguito pentirsi. l'oroscopo consiglia di evitare inutili competizione all'interno della sfera sentimentale, ma soprattutto di evitare che la gelosia diventi un ostacolo al funzionamento della vostra relazione.

Qualcuno potrebbe cadere in facili trasgressioni, attenzione ai tradimenti. La seconda metà di febbraio sarà più fortunata della precedente, anche gli incontri sono favoriti per i single, soprattutto durante l’ultima settimana di febbraio.

Lavoro: come anticipato, quello di febbraio 2020 sarà un periodo faticoso per il Cancro, che secondo l'oroscopo potrebbe incontrare numerose difficoltà anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Il calo fisico di cui risentiranno i nati sotto questo segno sarà un ostacolo alla creatività e all'intuitività del Cancro che potrebbe fare dei passi indietro o cadere in banali errori di valutazione. Le giornate più difficili del periodo si riveleranno quelli dal 9 al 16 del mese, durante queste date in particolare sarebbe bene evitare di prendere decisioni affrettate o di condurre trattative importanti.

Dunque durante la prima metà di febbraio 2020 si invita il segno alla cautela, ma a partire dal 20 del mese si potrà recuperare.

Salute: l'opposizione di Saturno metterà i bastoni fra le ruote al segno che soprattutto durante la prima metà del mese potrebbe risentirà di un forte calo di energie. Qualcuno potrebbe risentire di qualche acciacco fisico o malessere stagionale, le stelle consigliano di evitare gli sforzi eccessivi e dedicare maggiori attenzioni alla cura del corpo, della mente e anche dell'alimentazione. Recupero a partire dal 15 febbraio, quando il segno potrà fare affidamento su un oroscopo più vantaggioso.