L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Pesci prevede gli influssi di Venere in angolo benefico, che permetterà di vivere momenti positivi all'interno dell'ambito sentimentale. Nonostante ciò, per vivere tali momenti positivi sarà necessario prima chiarire alcuni punti in amore. Nulla di grave, ma risolvere tali problemi prima di trascorrere momenti positivi con il partner potrebbe essere un gran vantaggio. Per i single potrebbe esserci la possibilità di vivere forti emozioni, senza la necessità di avere per forza qualcuno da amare.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, riuscire a svolgere progetti anche piuttosto complessi sarà molto appagante, invogliando a fare sempre di più. La fortuna sarà fornita dai pianeti Giove e Saturno, mentre Marte darà una buona dose di energie da spendere al meglio in amore e al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il mese di febbraio 2020 per il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Secondo l'oroscopo del mese di febbraio la sfera sentimentale si rivelerà favorevole per voi nativi del segno.

Tuttavia, nella prima parte del mese dovrete cercare prima di risolvere alcuni punti rimasti in sospeso e dimostrare al partner il vostro amore. In questo modo potreste riuscire a trascorrere davvero dei magici momenti con la persona e mantenere alto l'affiatamento di coppia. I single potrebbero riuscire a vivere dei magici momenti in compagnia delle persone più care, oppure potrebbero fare nuovi incontri, senza necessariamente diventare qualcosa di più importante.

Le amicizie diventeranno una parte importante secondo l'oroscopo del mese di febbraio, soprattutto per i nati nella seconda decade, passando insieme tanti momenti di divertimento.

Fortuna e salute

Un oroscopo che prevede i pianeti Giove e Saturno dal punto di vista della fortuna, pronti a dare un notevole aiuto soprattutto sul fronte lavorativo, cercando di ottenere grandi risultati.

La salute sarà molto buona grazie ad una configurazione astrale spesso dalla vostra parte, che vi permetterà di affrontare con impegno e audacia le vostre giornate.

Lavoro e impegni

Sarete favoriti dagli influssi positivi del pianeta Mercurio per quanto riguarda l'ambito lavorativo durante il mese di febbraio. Sarà un aspetto molto gratificante per voi nativi del segno riuscire a svolgere bene le vostre mansioni, anche delle più complesse. Non mancheranno inoltre le opportunità per poter provare nuove iniziative per ottenere più guadagni, come un progetto di gruppo. Coloro alla ricerca di un nuovo impiego potrebbero raggiungere il loro obiettivo grazie anche ad un po’ di fortuna fornita dal pianeta Giove.