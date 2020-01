L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Acquario prevede una configurazione astrale in continuo movimento. Dal Sole a Mercurio a Giove, la situazione sarà molto spesso altalenante, con giornate strepitose affiancate da altre soltanto discrete. Sul fronte sentimentale la situazione sarà tutto sommato positiva. Infatti non mancherà la passione di coppia e la voglia di fare sempre qualcosa di nuovo. I cuori solitari potrebbero tentare nuovi approcci a livello sentimentale per riuscire a sedure la loro potenziale anima gemella.

In ambito lavorativo Mercurio potrebbe offrire delle interessanti opportunità intraprendendo progetti lavorativi del tutto nuovi. La fortuna sarà positiva, portando un motivo per mandare avanti nuove iniziative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

Periodo altalenante, ma tutto sommato buono in amore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del mese di febbraio. Infatti, nonostante una configurazione astrale in continuo cambiamento, riuscirete comunque a sfruttare quei momenti positivi in compagnia della vostra anima gemella per cercare di mantenere alto l'affiatamento di coppia.

Dovrete fare attenzione però a quelle giornate dove tutto sembrerà andare storto. Dunque evitate di causare inutili conflitti con il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari, se avete già una persona da amare dovrete tentare nuove strategie di seduzione per convincere la vostra potenziale anima gemella ad innamorarsi.

Le amicizie saranno da tenere strettamente in considerazione, soprattutto in quelle giornate dove non avrete una configurazione astrale positiva.

Fortuna e salute

Secondo l'oroscopo del mese di febbraio, la fortuna sarà dalla vostra parte, pronta a darvi una mano a portare avanti i vostri progetti anche in quei momenti dove vi sembrerà che nulla vada per il verso giusto.

La Salute sarà buona e vi permetterà di fare svariate attività senza che vi stanchiate, affrontando ogni giornata con ottimismo.

Lavoro e impegni

Un oroscopo formato dal pianeta Mercurio per quanto riguarda la sfera lavorativa, sarà pronto a portarvi dei discreti guadagni, nonostante qualche spesa da affrontare.

Avrete tante idee per la testa e una grande voglia di iniziarle al più presto. Ciò nonostante dovreste prestare attenzione in quanto potreste non essere in grado di poter portare avanti così tanti progetti lavorativi, attraversando dunque una fase di stallo. Potrebbero esserci inoltre delle collaborazioni con i colleghi, anche se non sempre si riveleranno fluide e positive.