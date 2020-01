Durante la giornata di sabato 4 gennaio la Luna entrerà nel segno del Toro e sarà un buon momento per dare sfogo alle emozioni, mentre Giove nel segno del Sagittario donerà momenti soddisfacenti sul piano sentimentale. Gemelli potrà sfruttare il proprio fascino per fare colpo, mentre Pesci riprenderà in esame progetti da portare avanti in questo periodo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 4 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 4 gennaio segno per segno

Ariete: affidatevi solo a quelle persone che nel lavoro vi hanno dimostrato una certa fiducia se avete intenzione di iniziare dei progetti di gruppo. Colleghi e capi vi manifestano una sentita stima e soprattutto vi invogliano a continuare a servirvi di questa vostra splendida facoltà. Per quanto riguarda i sentimenti proverete emozioni confuse e contrastanti tra loro, che potrebbero generare malintesi tra voi e il vostro partner. Se sapete di avere torto, chiedete scusa e andate avanti.

I single faranno incontri poco interessanti. Voto - 7,5

Toro: la Luna si troverà in quadratura al vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato e vi darà la possibilità di dare del vostro meglio in ogni ambito. In amore sarete particolarmente chiari e concisi nel dimostrare i vostri sentimenti al partner, svolgendo alcune commissioni. I single saranno pervasi da una carica sensuale intensa che li porterà a vivere mille avventure. Sul posto di lavoro sarete influenzati dal pianeta Marte, pronto a darvi le energie necessarie per svolgere le vostre mansioni e reagire con calma e tranquillità agli ostacoli dinanzi a voi. Voto - 8,5

Gemelli: con Venere in trigono al segno dell'Acquario saprete sfruttare al meglio il vostro fascino per fare colpo alla vostra potenziale anima gemella, se siete single soprattutto nati nella seconda decade.

Per le relazioni fisse invece sarà un buon momento per dare spazio ai sentimenti e comunicare apertamente con il partner, aumentando l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà una buona giornata per scoprire se avete le attitudini giuste per portare avanti un vostro progetto o quello di un’altra persona, che contava su di voi e sulla vostra professionalità per averne un ricavo. Voto - 8

Cancro: configurazione planetaria tra alti e bassi per voi nativi del segno durante la giornata di sabato. Sul fronte sentimentale non vi conviene criticare il partner: potreste essere oggetto di reazioni imprevedibili. A volte potrebbe essere difficile dire ciò che provate, dunque controllate l'ansia e provateci. Se siete single dovrete fare attenzione alle persone a cui riponete la vostra fiducia.

Nel lavoro prima di prendere una decisione finanziaria accertatevi di essere stati adeguatamente informati. Voto - 6,5

Leone: avrete per la testa un sacco di idee, pensieri e progetti che volete portare a termine al più presto, ciò nonostante se le finanze non vi accompagnano dovreste cercare di rivedere la vostra situazione economica. Nel lavoro la situazione procede bene, tuttavia mettete da parte i vostri guadagni, per il momento discreti. Sul fronte sentimentale vi attendono momenti dolcissimi con la vostra anima gemella. Vi sentite particolarmente attraenti e amichevoli, il calore che donate sarà apprezzato dal partner.

Se siete single fareste meglio ad essere cauti nelle vostre frequentazioni. Voto - 7

Vergine: sarà una giornata ricca di impegni e appuntamenti per voi nativi del segno, soprattutto se siete single. Per le relazioni fisse predomineranno passione e reazioni istintive, agendo all'insegna delle emozioni e del desiderio. Sul posto di lavoro potreste instaurare interessanti rapporti con un collega in particolare, magari iniziando un sontuoso progetto di gruppo che potrebbe donarvi interessanti guadagni. Fareste meglio ad approfittarne, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Bilancia: con gli influssi di Mercurio in quadratura al segno del Capricorno sarete molto intransigenti durante la giornata di sabato.

In amore non siate gelosi degli amici o dei colleghi di lavoro del vostro partner, finirete per litigare. Se siete single un colpo di fulmine potrebbe farvi perdere la testa. Per quanto riguarda il lavoro un certo ottimismo vi sarà particolarmente utile per portare a termine alcune mansioni che vi sembravano difficili. Voto - 7

Scorpione: ultimamente avete tanti pensieri e preoccupazioni per la mente e la giornata di sabato si rivelerà adatta per confessarle alla vostra anima gemella, grazie anche agli influssi benefici di Venere. In questo modo potreste risolvere alcuni vostri problemi e vivere più sereni.

Per quanto riguarda i single, sarete molto audaci, tuttavia Giove dissonante potrebbe complicare le cose. Sul posto di lavoro la vostra mente sarà stressata e carica di lavoro extra, ma non vi preoccupate che questo periodo di scarsa concentrazione verrà meno in pochi giorni. Voto - 7

Sagittario: sarete propensi a trascorrere la vostra giornata in compagnia dei vostri amici, soprattutto se siete single e se siete nati nella terza decade. Le relazioni fisse invece prenderanno in considerazione l'idea di fare una piccola uscita per divertirsi. Sarà il momento adatto per vivere con leggerezza e discutere di ciò che volete.

L'ambito lavorativo si rivelerà piuttosto leggero da affrontare. Ciò vi darà modo di organizzare al meglio i vostri progetti e ottenere maggiori guadagni in futuro. Voto - 8

Capricorno: fareste meglio ad aguzzare l’ingegno e trovare una soluzione ad alcune problematiche che avete causato sul posto di lavoro. Ultimamente non state guadagnando bene e questo potrebbe rappresentare un problema alle vostre finanze. Sul fronte amoroso la situazione sarà stabile. Una sorpresa inaspettata vi metterà di buon umore, anche se non vi siete alzati con il piede preferito, da parte del partner oppure di un parente.

Luna e Venere complicano le situazioni di molti single che invece cercano la serenità. Voto - 7,5

Acquario: Venere stazionaria nel vostro cielo vi concede di dare spazio all'immaginazione per dare inizio a nuovi progetti lavorativi durante la giornata di sabato. Avrete l'occasione di creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi saranno utili in futuro per un eventuale progetto di gruppo. Sarete in ottima forma dal punto di vista sentimentale, quindi potreste provare a concludere qualcosa con una conoscenza in particolare se siete single. Le relazioni fisse dovranno cercare di affrontare le loro responsabilità e ripartire con il piede giusto.

Voto - 7,5

Pesci: Nettuno in quadratura nel vostro cielo vi farà brillare di luce vostra durante la giornata di sabato. In amore vi lascerete andare a delle dolci effusioni in compagnia della vostra anima gemella, che ricambierà molto volentieri. Per quanto riguarda i single qualcuno dal passato potrebbe tornare a cercarvi. In ambito lavorativo le cose procedono molto meglio rispetto a prima. Avrete meno problemi con le vostre mansioni giornaliere e anche i vostri guadagni torneranno a salire e potrete inoltre riprendere progetti lavorativi che erano rimasti indietro. Voto - 8,5