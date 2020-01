Il modo di amare diventa più stimolante e spontaneo nell'Oroscopo dell'amore di coppia del 4 gennaio, che approfondisce l'entrata di Marte in Sagittario. Molto dinamici e pronti ad amare liberamente, i segni zodiacali di Fuoco saranno sorpresi da un'influenza pacifica e leggera che farà aprire la mente a nuovi orizzonti amorosi. Le sensazioni così prenderanno il volo nelle previsioni astrologiche fortunate.

Corpi celesti nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: le avventure e le sfide fanno parte di voi, soprattutto con Luna nel segno che rende anche l'amore una prova da superare con coraggio.

Attenzione a non essere troppo aggressivi poiché mossi da questa energia dirompente, difficile da tenere a bada.

Toro: Venere in quadratura dall'Acquario rema contro e qualche piccolo contrattempo potrebbe minacciare la tranquillità di coppia. Forse troppo possessivi nei confronti della persona amata, cercate di contenere un modo di vivere le emozioni troppo prepotente.

Gemelli: molto curiosi a causa degli influssi lunari, aprirete la mente a 360°, a caccia di novità costruttive per l'amore di coppia.

Un'ottima capacità organizzativa è elargita dall'astro d'argento che magari potrebbe consigliarvi la realizzazione di una cena romantica, perfetta per stupire il partner con effetti speciali.

Cancro: attingete a una sincerità con il partner che risulterà un investimento per l'amore di coppia. I pianeti contrastanti dal Capricorno cercano di emanare influssi negativi, ma vengono bloccati da Nettuno e Urano favorevoli.

Leone: gli influssi portentosi di una Luna in trigono avvolgono la coppia come in un abbraccio e una nuova spinta a prendere l'iniziativa in campo amoroso sarà di fondamentale importanza per far progredire il rapporto a due. Buono anche il sex-appeal elargito da Marte in Sagittario che vi rende irresistibili.

Vergine: più liberi di amare in modo semplice, beneficerete degli influssi marziani provenienti dal Sagittario.

Il partner diventerà un amico, un tenero amante, un compagno speciale che dovrà rispettare i vostri spazi vitali, senza soffocare la vostra allegria.

Marte in Sagittario nelle previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: una Luna in opposizione getta ombra sull'amore di coppia e potrebbe causare un modo di fare lunatico e instabile. L'equilibrio del rapporto risente di una mancanza di armonia, forse dovuta a una mancanza di dialogo. In ogni caso, la nuova posizione di Marte è benefica per approfondire il tutto in maniera profonda.

Scorpione: alti e bassi creano qualche dissidio in amore e la posizione di quadratura di Venere con Urano, alterna fasi di passione a un modo di vivere le sensazioni più distaccato. Alla fine l'astro venusiano avrà la meglio e farà innamorare di nuovo Urano, elargendo di nuovo fascino e romanticismo.

Sagittario: molto dirompente il trigono Marte e Luna che concilia le energie interiori con una sensibilità dinamica. In questo modo, riuscirete a spaziare nell'universo del partner in maniera introspettiva e speciale. L'entrata dell'astro marziano sprigiona anche un desiderio di avventura che potrà essere soddisfatto con uno splendido viaggio.

Capricorno: Saturno nel segno incrocia le sue energie con Luna ma in quadratura e potreste essere un po' giù di morale. Questo aspetto planetario potrebbe accentuare un senso di solitudine. Riscontrerete una certa difficoltà nel comunicare le sensazioni che provate ma portate pazienza, tra un po' Luna smetterà di elargire influssi negativi.

Acquario: più indipendenti grazie all'influenza del satellite notturno che incrocia le sue energie con una Venere molto libera e frizzante, tenderete a delimitare i vostri spazi in amore. Più autonomi e indipendenti, non è detto che verrete meno al soddisfacimento di un coinvolgimento profondo.

Pesci: i corpi celesti dal Capricorno sorridono all'amore e potrete lasciarvi andare a uno spiccato romanticismo che lambisce la coppia come in un abbraccio. Nuove iniziative sono proposte da Plutone, Saturno e Giove, tutte da attuare con un entusiasmo fantasioso garantito da Nettuno.