Un nuovo fine settimana prende il via ed arriva quindi l'Oroscopo di sabato 18 gennaio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali.

Approfondiamo quindi, nel dettaglio, quali cambiamenti e quali novità prevedono le stelle.

Astri e previsioni astrologiche del 18 gennaio

Ariete: in amore la Luna non è più opposta, per questo motivo la giornata sarà migliore delle precedenti. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, potrebbero esserci anche nuove opportunità e soluzioni secondo l'oroscopo.

Toro: nel complesso la giornata sarà sottotono e nervosa, ma nulla che possa intaccare le buone intenzioni per il futuro.

Attenzione nei sentimenti, non mancheranno discussioni in una relazione.

Gemelli: a livello amoroso evitate di dire troppo come la pensate, anche perché questa parte del mese potrà portare qualche disagio. Nel lavoro non arrivano risposte chiare e sarebbe bene rimandare tutto alla prossima settimana.

Cancro: in amore programmate qualcosa di bello visto che Luna e Venere sono favorevoli in questo fine settimana. A livello lavorativo avrete successo e c'è l'opportunità di realizzare un bel progetto.

Energia per il fisico.

Leone: per i sentimenti in questa giornata potreste tornare ad essere pensierosi, il fine settimana è da prendere con le pinze. Nel lavoro tutto va al rallentatore. Occorre non fare troppe cose contemporaneamente.

Vergine: in una storia sentimentale se c'è stato un allontanamento potrebbe esserci un recupero in questi due giorni. A livello lavorativo gli affari da ora sono migliori: avete la possibilità di avviare progetti validi.

Previsioni e oroscopo del 18 gennaio

Bilancia: situazione interessante per tutto, in quanto c'è una bella energia anche nei rapporti sentimentali. Nel lavoro sarebbe il caso di evitare scontri, anche se sta per chiudersi un contratto o un rapporto lavorativo. Evitate di stancarvi troppo.

Scorpione: l'oroscopo porta un po' di vitalità, anche se qualche polemica non mancherà. Nel lavoro vi sentite affaticati, alcune questione vanno amministrate con saggezza.

Sagittario: serve prudenza in una storia, ma nulla di grave. Lunedì poi avremo la Luna nel segno che porterà molte emozioni positive. A livello lavorativo attenzione alle spese di troppo.

Capricorno: in amore la situazione è più confortante, questo fine settimana aiuta le coppie che vogliono parlare con serenità. Bene gli affari nel lavoro, potrebbero arrivare chiamate entro pochi giorni.

Acquario: potreste fare un incontro speciale, anche se per i single del segno il sabato è da tenere sotto controllo.

Nel lavoro sono possibili intuizioni e nuove idee, ma rimandate ogni decisione alla prossima settimana.

Pesci: è bella questa situazione astrologica che vede la Luna e Venere favorevoli per i sentimenti. Nel lavoro ci potrebbe essere qualche novità o forse un nuovo incarico.