Le configurazioni astrali dell'1 febbraio nell'Oroscopo di sabato regalano novità interessanti. L'amore torna a sorridere allo Scorpione, al Cancro, ai Pesci, al Capricorno e al Toro, ma questi simboli devono imparare a fare pace prima con se stessi, per aprirsi a vivere le emozioni con slancio e in maniera veramente libera. Marte troppo carico di energia dirompente crea qualche tensione al Sagittario, mentre Luna in Ariete regala una maggiore istintività alle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: in amore potreste essere impazienti di ricevere una risposta o di finalizzare una situazione rimasta in sospeso. Luna nel segno regala un atteggiamento impulsivo e dinamico che vuole far rimettere in gioco l'amore. Le stelle sono favorevoli, ma dovete attendere ancora un po'.

Toro: Urano vuole scuotere una situazione in stallo emotivo, ma Sole e Mercurio frenano il tutto dalla casa astrologica dell'Acquario. Non createvi grattacapi e non ingigantite le problematiche, solo per far affermare il vostro orgoglio.

Piuttosto apritevi a intriganti e imprevedibili novità sentimentali.

Gemelli: Mercurio e l'astro solare dalla casa astrologica undicesima individuano un modo per progredire in amore. Dovete però accogliere l'entusiasmo solare per crescere in maniera positiva, motivando le azioni con maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Cancro: Venere dai Pesci garantisce coraggio e sarete più intraprendenti, muovendovi con maggiore risolutezza nella sfera affettiva.

I Nodi lunari nel segno consigliano di superare alcuni ricordi dolorosi, arginandoli nel passato per progredire nel presente senza monotonia, ma con uno slancio in più.

Leone: la voglia di rimettersi in gioco è tanta e Luna dall'Ariete dà quella sferzata di energia che attendevate. Non lasciate una situazione amorosa in stand-by, piuttosto rimboccatevi le maniche e procedete con coraggio. Marte è dalla vostra parte.

Vergine: non siate precipitosi nel prendere delle decisioni affrettate e valutate la situazione a 360°, riflettendo sui pro e i contro in maniera più saggia e profonda. In amore avete bisogno di cambiare qualcosa che non vi garantisce i risultati sperati. Cercate dentro di voi la soluzione giusta, quella che riesce a colmare il vostro vuoto interiore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in opposizione confonde un po' le idee e anche gli astri presenti in Acquario sono in quadratura. Qualcosa che sembrava aver preso il volo non va come vorreste e le sensazioni sono frenate da questa mancanza di intraprendenza, che rende tutto cupo e malinconico.

Scorpione: arginate i malumori sprigionati da alcuni astri in dissonanza. Certo la strada che conduce alla felicità non è del tutto pianeggiante, ma eccessivi nervosismi potrebbero complicare di molto la situazione, amplificando le difficoltà. Saturno, Giove e Plutone avviano un cambiamento fortunato.

Sagittario: Mercurio dall'Acquario chiarisce una situazione amorosa molto ingarbugliata. Potete utilizzare una comunicazione più schietta e sincera per approfondire il tutto. Marte nel segno regala la grinta giusta per rimettervi in gioco e affermare la vostra volontà con risolutezza.

Capricorno: continua la quadratura di Luna con Saturno, Giove e Plutone che di certo non facilita l'amore.

Forse siete troppo frettolosi nel voler risolvere un problema che offusca la felicità sentimentale. Ma gli astri consigliano di perseverare e attendere con pazienza una risoluzione che si presenta a breve.

Acquario: Mercurio e Sole garantiscono splendidi incontri e buone prospettive di concretizzare i sogni amorosi. La vicinanza degli astri presenti in Pesci sprona ad andare avanti con fiducia nel percorso amoroso appena intrapreso.

Pesci: l'amore viene offuscato da qualche nuvola passeggera sprigionata da Marte in quadratura a Venere e Nettuno. Dovete affrontare le vostre paure per emergere in amore con maggiore fiducia e coraggio.

La soluzione è proprio lì a portata di mano, ma dovete fare prima pace con il vostro cuore.