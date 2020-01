La classifica dell'Oroscopo per la settimana dal 3 al 9 febbraio rivela delle sorprese molto interessanti per quanto riguarda il segno zodiacale del Sagittario che guadagnerà una posizione molto vantaggiosa, mentre per i nativi dell'Ariete, del Cancro e della Vergine la settimana non sarà del tutto positiva. Vediamo in dettaglio la classifica dell'oroscopo per i dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche settimanali, oroscopo: Cancro troppo impegnato, Pesci in nona posizione

12° posto Ariete: settimana difficile da affrontare per i nativi dell'Ariete.

Si presenteranno delle situazioni molto spiacevoli con il vostro partner, situazioni che daranno origine ad alcune discussioni non di poco conto. Avete bisogno di fare chiarezza e soprattutto di non lasciare che altre persone si intromettano troppo nella vostra relazione. Rapporto di coppia 2. Lavoro 3.

11° posto Cancro: nell'ultimo periodo non riuscite a trovare il tempo nemmeno per voi stessi, il lavoro vi sta pressando in maniera significativa e non avete neanche il momento per dare le giuste attenzioni a chi ha bisogno di voi.

Ambito professionale 3. Amore 3.

10° posto Vergine: settimana poco promettente per i nativi della Vergine. Le prime giornate risulteranno poco stimolanti e questo influirà in modo negativo sul vostro umore. Avete la necessità di trovare qualcosa di diverso che vi porti a scoprire emozioni nuove. Profilo lavorativo 3. Ambito passionale 4.

9° posto Pesci: non riuscite a chiudere un occhio su determinate regole che per voi risultano essere di fondamentale importanza.

Temete di essere troppo opprimenti con la persona amata ma, nello stesso tempo, lasciar troppo andare le cose potrebbe avere delle conseguenze negative. Lavoro 4. Amore 3.

L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio

8° posto Toro: l'inizio della settimana sarà sicuramente duro da affrontare. Il lavoro si intensificherà senza darvi alcuna tregua. A fine giornata vi sentirete esausti ma, comunque, con una certa soddisfazione.

A partire da venerdì ci saranno dei miglioramenti. Profilo professionale 4 . Rapporto sentimentale 5.

7° posto Acquario: avete bisogno di un recupero dopo un ultimo periodo che non è stato del tutto positivo. Per la prossima settimana ci sono dei buoni propositi, vi sentirete più energici e pieni di iniziativa, tuttavia non mancherà qualche piccolo rallentamento durante la settimana. Lavoro 6. Sentimenti 5.

6° posto Capricorno: avete degli obiettivi da raggiungere ma alcune situazioni che si sono presentate nell'ultimo periodo risultano essere un ostacolo per voi. La settimana prossima sarà il giusto momento per prendere delle decisioni e dare una svolta alle vostre competenze professionali.

Ambito professionale 6. Amore 6.

5° posto Bilancia: secondo l'oroscopo, i primi tre giorni della settimana risulteranno abbastanza tranquilli e piacevoli, mentre da giovedì le giornate saranno un po' più movimentate. Il fine settimana sarà di vostro gradimento. Profilo professionale 6. Sentimenti 7.

Classifica oroscopo fino al 9 febbraio: Scorpione e Sagittario in testa

4° posto Leone: Giove vi trasmetterà buona luce e sarete propensi a dare il meglio di voi stessi. Sarete più produttivi al lavoro e sarete anche ricompensati nel giusto modo. Lavoro 7. Amore 7.

3° posto Gemelli: la settimana prossima sarà abbastanza positiva, lunedì e martedì saranno decisamente appaganti e il buon umore non vi mancherà.

Sarete molto produttivi sul posto di lavoro e in armonia con il vostro partner. Ambito lavorativo 8. Profilo passionale 8.

2° posto Sagittario: inizierete la settimana alla grande, sarete carichi al massimo e vi sentirete pieni di energia. La settimana entrante potrebbe essere quella giusta per cominciare ad aggiornare il vostro profilo lavorativo per migliorare le vostre competenze. Anche dal punto di vista sentimentale si prospetta una settimana piacevole. Lavoro 9. Amore 8.

1° posto Scorpione: settimana di sorprese per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, soprattutto per quanto riguarda i cuori solitari.

Qualcuno potrebbe chiamarvi o incontrarvi in modo inaspettato: forse coglierete l'occasione per fare un invito o approfondire la conoscenza. Anche al lavoro è prevista una settimana ottimale. Ambito professionale 9. Sentimenti 9.