Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Come andrà martedì 14 gennaio 2020? Scopriamo l'Oroscopo e le stelle relativamente all'amore, al lavoro e alla salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: con Venere favorevole è un bel momento per i sentimenti dei nati sotto il primo segno zodiacale. Vivrete delle belle emozioni con il partner in questa giornata. Nel lavoro però fate attenzione, perché potreste vivere alcune situazioni con disagio.

Toro: giornata favorevole per i nati sotto questo particolare segno, in campo sentimentale potrete godere di bei momenti.

Nel lavoro è possibile che avvertiate della tensione, ma non manca l'energia.

Gemelli: in questa giornata a livello sentimentale vivrete un lieve calo. In campo professionale sono in arrivo delle buone novità. Periodo stancante per il segno, cercate di trovare del tempo per rilassarvi un po', ne gioverete a livello psicofisico.

Cancro: Venere è favorevole, ci sarà più forza per i sentimenti. Nel lavoro se dovete fare delle richieste questo è il momento più giusto.

Leone: periodo meno agitato rispetto al precedente in campo sentimentale, in quanto è un momento di ripresa.

A livello salutare la giornata sarà positiva, ma in serata potreste vivere un momento di stanchezza. Nel lavoro è possibile che facciate fatica a portare avanti alcune situazioni.

Vergine: l'opposizione di Venere vi penalizza In campo sentimentale, non mancheranno discussioni. Nel lavoro la giornata invece è tutto sommato positiva.

Bilancia: con Giove e Saturno dissonanti è possibile che nascano delle problematiche professionali. Cercate di non agitare le acque. In amore tutto il mese sarà interessante.

Scorpione: Luna favorevole, le coppie che hanno avuto delle problematiche, adesso potranno risolverle. Buone notizie per quel che riguarda il lato professionale.

Sagittario: a livello salutare, le cure che iniziano in questo periodo sono favorite. In amore questa è la giornata giusta per reagire ad una delusione.

Per quel che riguarda il settore professionale è probabile che abbiate in mente delle idee che potranno darvi delle soddisfazioni.

Capricorno: recupero in campo sentimentale che proseguirà per le prossime giornate. Nel lavoro è in arrivo una svolta, non mancano buone notizie.

Acquario: periodo di incertezza per il segno, soprattutto in campo sentimentale. Nel lavoro dovrete cercare di recuperare soprattutto a livello economico.

Pesci: la Luna è in opposizione in questa giornata, per questo motivo è possibile che nascano delle dispute in amore. In campo lavorativo è possibile che vi propongano un incarico, sappiate valutare tutto al meglio.