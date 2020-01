Per le previsioni astrologiche di giovedì 16 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, mentre Plutone, Saturno, Giove, il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà sui gradi del Sagittario, così come Urano sarà nell'orbita del Toro e Venere nel segno dell'Acquario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà nel segno del Cancro.

Effemeridi favorevoli per Bilancia ed Acquario, meno rosee per Vergine e Toro.

Toro spossato

Ariete: bizzosi.

La Luna opposta, unita alla moltitudine di Pianeti di Terra nelle previsioni astrologiche sfavorevoli, potrebbe rendere i nati del segno particolarmente inclini al nervosismo, specialmente in ambito professionale, nel quale sarà bene evitare qualsiasi discussione.

Toro: spossati. Il bottino energetico in casa Toro risulterà presumibilmente scarno, tanto che farebbero meglio a prendersi un giorno di ferie in modo da ricaricare le batterie. Un nuovo hobby sarebbe l'ideale per svagare anche la mente.

Gemelli: relax. Dopo giornate faticose, sia mentalmente che fisicamente, questo giovedì risulterà, con ogni probabilità, ideale per dedicarsi totalmente al rilassamento più assoluto godendosi, nel mentre, l'affetto delle persone care.

Cancro: gelosi. I nativi potrebbero essere alle prese con lo 'scomodo' sentimento della gelosia, il quale prevarrà durante le ore pomeridiane nonostante non vi siano motivazioni degne di nota.

Vergine distratta

Leone: stacanovisti. Grazie ai favori dei Luminari avvallati da Marte nel loro Elemento, le previsioni astrologiche si riveleranno oltremodo dedite al lavoro, con l'impegno e la dedizione dei nativi che non passeranno inosservati.

Vergine: distratti. Riuscire a mantenere una buona concentrazione sarà un'ardua impresa per i nati del segno che, se non porgeranno la massima attenzione al lavoro, saranno portati a commettere errori grossolani.

Bilancia: mondani. Il focus odierni dei nati bilancia potrebbe essere orientato sul divertimento, difatti saranno in molti tra loro ad organizzare una scanzonata serata assieme agli amici di sempre, nella quale le risate saranno assicurate.

Scorpione: perplessi. Il comportamento sopra le righe del partner farà storcere il naso ai nati del segno che, dopo la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

Acquario creativo

Sagittario: lavoro 'flop'. Le previsioni astrologiche del sedici gennaio lasciano intuire come le faccende professionali in casa Toro potrebbero risentire delle forti avversità planetarie facendo, come conseguenza, perdere la pazienza ai nativi con molta facilità.

Capricorno: finanze 'top'. Se c'è un ambito particolarmente favorito in casa Capricorno questo giovedì sarà, con tutta probabilità, quello finanziario, nel quale alcuni si toglieranno qualche meritata soddisfazione.

Le faccende di cuore balzeranno in secondo piano ed il partner presumibilmente reclamerà attenzioni.

Acquario: creativi. I liberi professionisti del segno avranno presumibilmente una marcia in più queste 24 ore, in quanto sarà l'estro ad essere stimolato e messo al servizio dei loro progetti professionali in essere.

Pesci: impazienti. I nativi vorranno tutto e subito e gli Astri, quasi per la loro totalità, non saranno affatto d'accordo 'invitandoli', al contrario, ad iniziare a 'seminare' bene senza, però, aspettarsi frutti repentini.