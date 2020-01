L'Oroscopo riguardante la giornata di venerdì 17 gennaio sarà accompagnato da qualche situazione di negatività per i segni zodiacali dei Gemelli e del Sagittario: la posizione di Marte non sarà favorevole, causando qualche piccolo intoppo durante la giornata. La costellazione del Capricorno è ancora in transito, tutto questo darà ancora una chance ai nati sotto il segno del Capricorno ma anche a quelli dell'Acquario, che lo sostituirà prossimamente: i nativi potranno godere di una prospettiva positiva.

Scopriamo in dettaglio le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 17 gennaio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: avere l'opportunità di far parte di qualcosa di innovativo renderà le vostre giornate ricche e piene di voglia di darvi da fare. Venerdì sarà una giornata promettente: potrete dimostrare quanto valete e, ben presto, riceverete delle grandi soddisfazioni.

Toro: non riuscite a mantenere l'umore alto nell'ultimo periodo. La vostra poca pazienza risulterà essere causa di molti litigi ed incomprensioni.

Nel lavoro riuscite a ridurvi in una condizioni di stress con estrema facilità. Venerdì sarà una giornata che metterà alla prova le vostre fragilità.

Gemelli: la giornata di venerdì potrebbe risultare difficile da affrontare. La posizione di Marte è sfavorevole e questo potrebbe dar luogo a delle situazioni spiacevoli sul lavoro, situazioni che saranno la causa di possibili 'straordinari'. Dal punto di vista sentimentale, il vostro rapporto ha bisogno di una pausa di riflessione per capire quali possano essere le cose che dovete cambiare.

Previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: i giorni scorrono lentamente mentre le ore che dedicate al lavoro sembrano infinite. Avete bisogno di staccare dalla quotidianità, dedicandovi alle attività che più vi appassionano. Tutto ciò vi aiuterà a ritrovare voi stessi. Venerdì potrebbe essere la giornata giusta per cominciare ad organizzare un programma tutto vostro.

Leone: la settimana volge quasi al termine e volete prepararvi per un weekend che vi possa regalare soddisfazioni.

Venerdì potrebbe esserci qualche sorpresa, magari troverete anche un accompagnatore o un'accompagnatrice per il vostro fine settimana.

Vergine: vi sentite privi di ispirazioni e non abbastanza appagati. Le giornate finiranno per risultare troppo monotone e noiose. Non siete per niente ansiosi di ricominciare la vostra routine quotidiana ma non disperate: con l'arrivo del fine settimana arriveranno nuovi stimoli, a partire da venerdì ci saranno delle sorprese interessanti.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Sagittario

Bilancia: la testardaggine fa parte dei vostri difetti ma, a volte, potrebbe essere anche il vostro punto di forza. Insistere per una giusta causa che riguarda qualcosa di grande importanza è uno dei vostri obiettivi. Venerdì sarà una giornata costellata da battaglie verbali.

Scorpione: le cattive abitudini vi fanno ritornare al punto di partenza e non riuscite mai a portare a termine i vostri programmi.

Venerdì sarà una giornata alquanto faticosa ma in serata potrete godere finalmente di un meritato riposo.

Sagittario: Marte sarà portatore di negatività nella giornata di venerdì: si potrebbe verificare qualche imprevisto sul fronte professionale, un inciampo che riuscirà a mandare all'aria i vostri programmi serali. A peggiorare ulteriormente il vostro umore arriverà anche qualche piccolo incidente domestico, comunque di poco conto. Quindi fate attenzione a non essere troppo distratti.

Predizioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: giornata positiva per i nati sotto il segno del Capricorno. Buoni propositi vi attendono per il fine settimana ma vi sentite già impazienti di organizzare le vostre serate in compagnia degli amici più cari.

Acquario: venerdì sarà una giornata piacevole, caratterizzata dalla tranquillità e dal benessere dell'anima. La costellazione del Capricorno vi trasmetterà un'ottima luce: l'intera giornata passerà in serenità e con il buon umore.

Pesci: non riuscite a mantenere i nervi saldi di fronte a certe situazioni che, per voi, sono inaccettabili. Venerdì potrebbero esserci delle discussioni ma troverete il modo di affrontare un possibile litigio e uscirne vincitori.