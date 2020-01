La settimana sta per concludersi, ma prima di accogliere definitivamente il weekend scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di venerdì 17 gennaio per i dodici segni dello zodiaco. L'opposizione di Saturno creerà degli ostacoli all'Ariete, mentre gli influssi vantaggiosi della Luna proteggeranno i nati sotto il segno dell'Acquario. Momento di recupero per il Leone, insofferente la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 17 gennaio segno per segno

Ariete: durante le prossime 48 ore la dissonanza di Giove e Saturno potrebbe mettervi un po’ i bastoni fra le ruote, in ambito lavorativo e per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali potrebbero sorgere degli ostacoli. Tuttavia con la giusta calma e lucidità riuscirete a trovare delle soluzioni in breve tempo. Durante il weekend inizierà un momento di recupero che coinvolgerà soprattutto il fisico.

Toro: quella di venerdì 17 gennaio sarà una giornata di grande energia e determinazione per il segno, che tuttavia dovrà fare attenzione, soprattutto nei rapporti con i nati sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione coi potrebbero nascere delle problematiche.

I rapporti sentimentali o interpersonali con tali segni potrebbero essere un po’ confusi, cercate di limitare l’insorgere di ulteriori ostacoli

Gemelli: nonostante Marte sia in posizione dissonante, con questa giornata inizia per il segno è un buon momento di recupero. Il weekend si rivelerà positivo, vi sentirete energetici e positivi e potrete riscattarvi, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Al contrario in ambito lavorativo sarà bene non fare passi più lunghi della gamba.

Cancro: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico che lo costringerà a rallentare i ritmi e rimandare alcuni degli impegni presi. Il consiglio degli astri è quello di concedersi un po’ di riposo e rimandare le questioni urgenti alla prossima settimana. Resta un momento vantaggioso per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti.

Leone: Venere non è più in opposizione, dunque la giornata di venerdì 17 gennaio si rivelerà positiva per il segno che potrà chiarire gli equivoci nati precedentemente e sanare i rapporti interpersonali. Inizierà durante le prossime ore anche un buon recupero fisico che vi permetterà di sfruttare al massimo le ultime giornate del mese di gennaio, organizzando magari un viaggio o una gita fuori porta.

Incontri favoriti per i single alla ricerca dell'anima gemella.

Vergine: l’inizio del 2020 è stato abbastanza faticoso per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di evitare ulteriori incomprensioni e cercare di risolvere le problematiche nate all’interno del rapporto di coppia e dei legami familiari. Con l’inizio della prossima settimana ci sarà un recupero in tutti i sensi.

Bene la sfera lavorativa.

Bilancia: sono giornate difficili per il segno che a causa dell’opposizione dei pianeti ha affrontato un momento faticoso. C’è agitazione e insofferenza nell'aria, qualcuno potrebbe non sentirsi ascoltato o incompreso da parte del partner o di qualcuno in cui ha fiducia. Il weekend andrà leggermente meglio, cercate di concedervi qualche momento di solitudine per ritrovare la calma e la serenità perdute.

Scorpione: questa giornata potrebbe riservare alcuni momenti sottotono, soprattutto gestire rapporti interpersonali sarà faticoso per il segno, che potrebbe perdere facilmente la pazienza.

Sabato tuttavia, grazie agli influssi di Marte, sarà possibile trovare dei chiarimenti e concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi, sentimentali o professionali.

Sagittario: la settimana si chiude in maniera estremamente positiva per il segno e c’è voglia di novità. Il weekend sarà dedicato a nuove a avventure ed esplorazioni: è il momento ideale per organizzare un viaggio o una serata in compagnia degli amici, le stelle lasciano presagire delle giornate interessanti e ricche di emozioni. La passione si riaccende all'interno dei rapporti di coppia e anche i single saranno favoriti, soprattutto nel weekend.

Capricorno: a causa della Luna in posizioni dissonante quella di venerdì 17 gennaio sarà una giornata alquanto faticosa per il segno, agitato dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista interiore.

Qualcosa potrebbe avervi turbato durante le giornate precedenti, in ambito lavorativo potrebbero esserci dei contrasti, meglio non esporsi più del dovuto. In amore al contrario potrete risolvere le incomprensioni e abbandonarvi alla passione.

Acquario: è un momento vantaggioso per il segno, che può fare affidamento su un oroscopo estremamente positivo con Luna e Marte in posizione favorevole. È un buon momento per parlare di nuovi progetti sentimentali, ma anche per avvicinare la persona amata. In ambito lavorativo non mancano gli alti e bassi, tuttavia sarà possibile raggiungere i successi desiderati, occorrerà solo un po’ di pazienza.

Pesci: continua per il segno un momento di agitazione e turbamento per quanto riguarda la sfera sentimentale, i Pesci stanno affrontando parecchi dubbi e incertezze. Chi ha i piedi in due relazioni farebbe meglio a prendere una decisione o rischia di perdere tutto. I single al contrario potrebbero non cogliere le occasioni che gli si presentano davanti. Momento vantaggioso per il fisico.