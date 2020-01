Giunge al termine la seconda settimana del mese di gennaio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di domenica 19 gennaio 2020 per tutti i dodici segni zodiacali. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata, che approfondiamo ora nel dettaglio.

Astrologia 19 gennaio: previsioni dei primi segni zodiacali

Ariete: è un momento positivo per l'amore, dovrete solo fare attenzione alle storie non ufficiali. Nel lavoro ha inizio una fase di recupero, anche se forse un progetto non decolla ancora e state andando a tentativi.

Forza per il fisico.

Toro: nei sentimenti state vivendo una situazione particolare, nel complesso sarà una giornata sottotono. Nel lavoro siete poco concentrati e potreste andare incontro a qualche piccolo problema.

Gemelli: le nuove relazioni sono importanti, tuttavia in questi giorni non mancherà un po' di agitazione. Nel lavoro potreste perdere molto tempo a causa dei continui ritardi.

Cancro: per i sentimenti Venere favorevole vi aiuta a ripartire dopo un inizio di gennaio non al top. A livello lavorativo la mente è altrove, sarete poco concentrati sul da farsi.

Leone: se qualcosa non è andato nei giorni scorsi in una storia questa, domenica potrebbe portare un recupero. I nuovi investimenti lavorativi saranno premiati, ma ne avrete la possibilità cercate anche un po' di relax.

Vergine: potrete superare un momento di tensione vissuto nella coppia. Qualche discussione potrebbe però aver compromesso i vostri progetti futuri. Nel lavoro non mancherà un po' di incertezza fino alla giornata di lunedì.

Previsioni e oroscopo del 19 gennaio: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: le stelle sono dalla vostra parte, anche se per l'amore questo non è un periodo in cui le storie sono al centro dei vostri pensieri. Nel lavoro state vivendo un momento di confusione e di verifica, sarà possibile un cambiamento.

Scorpione: gli incontri sono favoriti per i single del segno, inoltre la Luna è nel vostro segno zodiacale e vi aiuta.

A livello lavorativo la giornata è positiva e porta nuove opportunità.

Sagittario: questa non è una giornata ideale per affrontare discussioni. Da qualche tempo sono tornate delle piccole incertezza. Nel lavoro non ci sono grandi limiti e sarà possibile ottenere qualcosa in più, non mancano le novità.

Capricorno: le emozioni che proverete in questa domenica sono significative. Questa è una parte di gennaio che porta nuove emozioni.

Nel lavoro potrebbe arrivare una bella notizia: alcuni dei nativi stanno ripartendo da zero, ma con successo.

Acquario: in amore non mancherà qualche polemica di troppo, questa giornata metterà un po' di pressione. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte che arriveranno in questo periodo, sono possibili cambiamenti a breve.

Pesci: con la Luna favorevole sono positivi gli incontri per il single del segno.

Non siate però troppo impulsivi. Nel lavoro, se un'attività non vi interessa più o volete cambiare ruolo, agite ora.