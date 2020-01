Per il segno dei Pesci, questo febbraio 2020 sarà ottimo per ogni ambito, a cominciare con l'amore decisamente alla portata dei nati di questo segno nella prima parte di questo mese per finire con ottime energie da utilizzare per progetti professionali molto remunerativi.

Buone anche le collaborazioni grazie a Mercurio e un affiatamento nelle amicizie invidiabile.

Amore e affetti

La prima metà del mese sarà quella ideale per sfoderare le vostre doti amatorie ma anche maggiore stabilità e complicità all'interno della coppia.

Magari potrebbe subentrare un progetto di vita in due che si baserà su qualcosa di estremamente importante come una convivenza o un matrimonio.

Per voi single invece si prospettano degli incontri positivi anche se soltanto in casi sporadici si convertiranno in una eventuale relazione. Nel frattempo però non fermatevi e cercate di fare la conoscenza di più persone possibili, in modo da valutare attentamente chi vi piace e chi invece non farà al caso vostro.

Mercurio dal giorno 4 febbraio aumenterà le possibilità di affiatamento grazie all'instaurazione di dialoghi, di scambi di idee, di condivisioni positive e costruttive.

Lavoro e studio

Il lavoro sarà favorito da Mercurio sempre dal giorno 4 febbraio, anche e soprattutto quelli a contatto con i clienti e alle prese con varie trattative e accordi importanti. Per alcuni ci saranno promozioni e salti di qualità. Sarà il momento di tirare fuori i progetti, sia vecchi che nuovi, e sfruttarli appieno per ottenere quanti più guadagni possibili. Ovviamente i guadagni arriveranno certamente e quasi immediatamente, però se vorrete fare un investimento grande come una automobile o una casa tutta vostra dovreste cercare di risparmiare anche per le piccole cose in virtù, appunto, di un acquisto più importante.

Giove con la sua fortuna farà fioccare molte occasioni sempre da cogliere e non perdere assolutamente.

Voi studenti avrete ottime occasioni di essere comunicativi e diretti, ma soprattutto pronti per affrontare un esame anche studiando poco.

Fortuna e salute

Oltre a Giove e Mercurio che vi offriranno parecchie prospettive eccellenti, anche Marte vi darà quelle energie di cui necessiterete per promuovere il vostro lavoro, ma anche per fare attività fisica e viaggiare, anche per lavoro.

Ci saranno anche occasioni di far progredire la mente con conoscenze nuove, con corsi nuovi per chi ancora sta studiando, oppure con un corso di stampo professionale.

La salute non vi procurerà problemi troppo significativi, ma il consiglio principale sarà quello di dare comunque un occhio al vostro corpo, di tanto in tanto.