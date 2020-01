L'Oroscopo del 20 gennaio è pronto a informare sulle attività lavorative e professionali dei 12 segni dello zodiaco. Il Cancro non dovrà avere troppa fretta, mentre il Sagittario vorrebbe mettere in pratica alcuni suoi prgetti.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il momento che state vivendo non è dei più piacevoli. L'aspetto lavorativo stenta a decollare e voi vi state un po' demoralizzando. Non buttatevi troppo giù e cercate di dimostrare la vostra grande professionalità. Siate ottimisti, le cose possono solo migliorare.

Toro: il lavoro va bene e vi soddisfa, cercate solo di risolvere alcune incomprensioni. Confrontarvi con colleghi e superiori rafforzerà la vostra credibilità.

Gemelli: non dedicate tutto il tempo della giornata al lavoro, potreste stressarvi troppo. La vostra professione è importante, ma lo sono anche la salute e il rapporto con familiari e amici. Concedetevi, ogni tanto, delle ore di puro svago.

Cancro: la fretta è sempre cattiva consigliera. Non lamentatevi di alcune situazioni solo perché ritenete di essere stati danneggiati.

Arriveranno per voi momenti in cui 'raccoglierete', adesso pensate esclusivamente a 'seminare' con cautela.

Leone: prendete tutto con calma e tranquillità. Dipende molto da voi, cercate di non stressare situazioni che già sono al limite. Occorre essere lucidi e portare avanti il proprio lavoro in maniera professionale.

Vergine: cercate di fare il vostro, non interferite nelle competenze altrui. Molte volte tenere la 'testa bassa e pedalare' avvicina al raggiungimento di un determinato scopo. Alcuni colleghi, tra l'altro, potrebbero non gradire il vostro comportamento.

Bilancia: avete ottenuto un riconoscimento importante, questo comporterà un aumento di lavoro e carichi di responsabilità. Cercate di organizzarvi in maniera tale da non avere un crollo. La salute potrebbe risentirne e non sarebbe affatto buono.

Scorpione: avreste voglia di approcciare nuovi progetti e aspirate a nuove attività. Il momento potrebbe non essere propizio, rimanete in attesa di tempi migliori e ragionate su alcune situazioni attuali. Siate giudiziosi ma non ponete limiti alle vostre capacità.

Sagittario: vi stanno girando per la testa alcune idee lavorative, prima di parlarne a qualcuno cercate di capire la loro fattibilità. Non sempre quello che avete avuto in mente è stato tradotto in progetti futuri. Se scoprite che si può andare avanti, però, fatelo senza esitare.

Capricorno: vi sono stati proposti nuovi incarichi professionali, valutate attentamente e, se intravedete dei miglioramenti, non abbiate timore ad accettare. E' da un po' di tempo che avete voglia di cambiare, potrebbe essere il momento e l'occasione giusta.

Acquario: arriveranno buone notizie dal punto di vista economico, un progetto su cui avevate deciso di investire sta dando i frutti sperati. Non mollate e andate avanti, le soprese positive potrebbero non finire lì.

Pesci: il lavoro va a gonfie vele. Tutto sembra procedere nella direzione sperata. Siete molto apprezzati dai colleghi, di volta in volta vi chiedono, anche, qualche consiglio professionale.