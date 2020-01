Durante la giornata di domenica 12 gennaio, Urano in angolo benefico nel segno del Toro contribuirà a dare diversi momenti positivi per i nativi del segno, mentre la Luna si troverà in quadratura al segno del Leone che otterrà degli ottimi successi in ambito lavorativo. Un atteggiamento superficiale potrebbe creare problemi in amore ai nativi Scorpione, mentre Mercurio metterà voglia ai nativi Sagittario di provare nuove esperienze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 12 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 12 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: potreste riuscire a risolvere una situazione piuttosto intricata grazie alle vostre abilità oratorie e a un pò di fortuna dal pianeta Giove. Ciò vi permetterà di trascorrere delle ore di tranquillità e di passione con la vostra anima gemella oppure, qualora siate single, di divertirvi in compagnia dei vostri amici, magari facendo interessanti incontri. Per quanto riguarda il lavoro in questo periodo vi ritroverete a fare i conti con svariate mansioni considerato che le richieste aumentano.

Abbiate fiducia nelle vostre capacità e agendo con attenzione potreste riuscire a farcela. Voto - 7,5

Toro: Sole e Mercurio nel segno amico del Capricorno sono pronti a darvi una verve e una velocità di battute e di ascolto in ogni settore della vostra vita durante la giornata di domenica. Sul fronte amoroso sarete pieni di energia e di voglia di fare, quindi potreste approfittarne per proporre ai vostri amici o al vostro partner una piccola gita o qualcosa di divertente da fare insieme. I single rafforzeranno un’amicizia. Sul posto di lavoro cercherete di spingervi oltre e fare tutto in una volta. Ebbene, sappiate che dovreste pensarci due volte prima di addentrarvi in decisioni affrettate se non volete commettere errori. Voto - 7,5

Gemelli: con gli influssi di Marte nel segno del Sagittario sarà il momento adatto per cercare di socializzare in ambito professionale per cercare di aprirvi a nuovi progetti.

Progetti che solo con l'aiuto di un collega potrete svolgere. In ambito sentimentale sarete alla ricerca di quel desiderio di amore e di affetto che solamente il vostro partner saprà darvi. I single avranno tante occasioni per incontrare persone interessanti. Tuttavia potrebbe presentarsi alle loro porte una vecchia conoscenza. Voto - 8

Cancro: sarà la giornata ideale per godervi quella tranquillità e quel riposo che vi mancava da tempo. In questo modo, sul fronte amoroso sarà il momento ideale per dare vita ad una relazione stabile e piena di passione in compagnia della vostra dolce metà. Per una volta penserete a godervi le gioie della vostra vita sentimentale e non a progetti e mansioni da portare a termine. Sarete solo voi e il partner. In ambito lavorativo, qualora lavoriate anche di domenica, tenete desta la soglia del vostro interesse per l’attività svolta: la distrazione potrebbe essere dietro l’angolo.

Voto - 8

Leone: la Luna si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di domenica. Con tale configurazione astrale riuscirete a creare un'atmosfera gioiosa e rilassante, risolvendo inoltre alcuni problemi in famiglia con calma e ottimismo. In amore vi lascerete prendere dall'istinto e riuscirete a portare una buona dose di passione tra voi e la vostra anima gemella. Per i cuoi solitari sarà una giornata altalenante, l’umore non sarà stabile. Ciò nonostante tale umore potrebbe portare qualcosa di inaspettato. Sul posto di lavoro Ci saranno persone che avranno bisogno del vostro intervento, quanto meno di un sostegno morale.

Voto - 8,5

Vergine: una configurazione astrale positiva per voi nativi del segno, formata dal Sole in trigono rispetto al segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale darete sfogo al vostro desiderio d'amore, cercando di aumentare l'affiatamento di coppia facendo qualcosa di veramente romantico per la vostra dolce metà. Se siete single farete in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili dagli altri, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Nel lavoro potreste avere a che fare con esperienze nuove e inizialmente avrete qualche difficoltà a farcela.

Voto - 8

Bilancia: In amore alcuni nodi potrebbero venire al pettine proprio nella giornata di domenica. Non abbiate paura della verità. Con Venere, vostra governatrice in angolo positivo, saprete scendere a qualche compromesso con la vostra dolce metà e riuscirete a ristabilire l'affiatamento di coppia. Se siete single potreste prendere in considerazione l'idea di uscire con gli amici e svagarvi un pò. Per quanto riguarda il lavoro non vi fate frastornare da chiacchiere che circolano e continuate a fare ciò che sapete fare meglio. Voto - 7,5

Scorpione: mantenendo un atteggiamento superficiale potreste avere qualche problema in ambito sentimentale durante la gioranta di domenica.

Cercate di essere più responsabili delle vostre azioni, prendendovi più cura della vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single attualmente non vi aspettate mai nulla visto l'andamento del periodo. Ciò nonostante provate a pensare diversamente per una volta. In quanto al lavoro il vostro approccio potrebbe non essere efficace e potreste avere qualche problema. Voto - 6,5

Sagittario: Mercurio in angolo benefico influirà positivamente per voi nativi del segno durante la giornata di domenica. Sul fronte sentimentale avrete voglia di sperimentare nuove esperienze con la vostra anima gemella, che possano aumentare l'intesa di coppia e portare delle piacevoli novità.

Se siete single sarete molto affascinati da una nuova conoscenza in particolare. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata intensa dove dovrete dimostrare tutta la vostra determinazione e fiducia in ciò che farete e un pò di ottimismo. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione dei transiti decisamente al top per voi nativi del segno. Saprete apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito, approfittatene. Sul fronte sentimentale avrete una forte energia e non vi basterà esprimere a parole il vostro amore nei confronti del partner, ma anche con i fatti. Se siete single Giove e Saturno benefici vi aiuteranno a saper conquistare la vostra potenziale anima gemella.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte vi donerà tutte le energie necessarie per riuscire a svolgere le vostre mansioni con audacia. Voto - 9

Acquario: gli influssi della Luna nel segno del Leone influenzeranno positivamente la giornata di domenica. Sul fronte amoroso se siete single farsi notare e attirare l'attenzione potrebbe essere una buona idea per incontrare la persona dei vostri sogni. Le relazioni di lunga data avranno voglia di festeggiare qualcosa di veramente importante che aumenteranno l'affiatamento di coppia. Se siete single ci saranno grandi opportunità di realizzare i vostri desideri.

Nel lavoro riuscirete a vedere il quadro generale della situazione e saprete cosa fare per chiudere al meglio la giornata. Voto - 8

Pesci: Nettuno vi guarderà le spalle per quanto riguarda la sfera amorosa durante la giornata di domenica. Sarà facile per voi capire i sentimenti del vostro partner e cercare di sviluppare al meglio la vostra relazione di coppia. I single saranno molto affascinanti e sedurranno al primo sguardo. Sul posto di lavoro ci potrebbe essere un punto di svolta nella vostra carriera professionale. Alcune vostre decisioni potrebbero rivelarsi azzeccate e vi daranno notevoli risultati.

Voto - 7,5