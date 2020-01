Le previsioni degli astri per martedì 21 gennaio non saranno molto rosee per i segni del Capricorno e dei Pesci, che avranno a che fare l'uno con un accentuato stress lavorativo e l'altro con del malumore che per il momento non li abbandonerà. Ottimo rendimento per i segni di aria: per l'Acquario e i Gemelli le cose andranno bene dal punto di vista lavorativo, mentre la Bilancia vedrà la propria relazione amorosa raggiungere il suo culmine, i single di tale segno potranno fare incontri interessanti in questo periodo.

Di seguito, le previsioni dell'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete del nervosismo che però non fermerà la vostra intraprendenza lavorativa, ma dovrete comunque fare attenzione che non si traduca in stress. Il vostro rapporto avrà bisogno di un rinnovamento.

Toro: starete pianificando qualche momento in più di relax o di svago, dal momento che l'ansia si starà facendo sempre più forte e pressante. Qualche amico vi aiuterà a rilassarvi nel miglior modo possibile.

Gemelli: guadagni. Arriveranno sorprese remunerative o comunque dei guadagni, raggiunti grazie al duro lavoro delle settimane appena passate. Evitate di fare acquisti troppo ingenti.

Cancro: qualche insuccesso vi indurrà a cambiare “strategia” sul campo lavorativo, e per farlo avrete bisogno di qualche consiglio da chi ne sa più di voi. Dovrete fare qualche sacrificio.

Leone: i dissidi con il partner si faranno sempre più accesi, tanto che potreste trovarvi a dover chinare il capo in segno di resa se volete che la vostra relazione amorosa prosegua tranquillamente.

Vergine: per ravvivare la vostra giornata - che si presenterà fin dall'inizio alquanto monotona - avrete un'idea che valorizzerà non solo le vostre doti comunicative, ma che potrebbe anche far tornare l'allegria ai vostri colleghi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanta passionalità e intesa in amore. Sarà una delle giornate migliori della settimana sul fronte amoroso, con tanta complicità all'interno della coppia, soprattutto quelle di lunga durata.

Scorpione: criticherete qualcuno che non reputerete alla vostra altezza, ma nel momento in cui avrete a che fare con questa persona potreste incappare in un litigio piuttosto turbolento.

Sagittario: con il buonumore che vi ritroverete, un incontro potrebbe essere molto positivo per poter intavolare discussioni profonde ma anche per trovare una serata di divertimento diversa da tutte le altre.

Capricorno: qualche segnale di cedimento dal punto di vista sia fisico che mentale vi farà pensare di staccare la spina per un po' di tempo senza sentirvi troppo in colpa. Sarà opportuno distrarvi per qualche ora in più, al fine di liberarvi dallo stress lavorativo.

Acquario: fra i favoriti del giorno, avrete a che fare con una fortuna favorita dai numerosi successi sul piano economico. Qualche piccolo cavillo in amore sicuramente sarà risolto in men che non si dica.

Pesci: potreste essere inclini a scaricare la vostra ansia su qualcuno, forse il partner, con degli esiti non proprio favorevoli per la vostra relazione. Dovreste farvi consigliare su come gestire meglio ansia e nervosismo.