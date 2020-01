Durante la giornata di venerdì 10 gennaio, gli influssi di Mercurio in Capricorno influenzeranno i nativi Vergine, che coglieranno l'occasione di togliersi alcuni dubbi riguardo la propria relazione di coppia, mentre l'Ariete potrà progettare qualcosa di importante con la propria anima gemella. Il Sole in opposizione al Cancro potrebbe far nutrire sentimenti contrastanti in amore, mentre i Pesci dovranno lavorare con parsimonia per recuperare alcune situazioni arretrate.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 10 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 10 gennaio segno per segno

Ariete: gli influssi del Sole in trigono al vostro cielo vi doneranno la forza necessaria per portare avanti la vostra relazione di coppia, nonostante alcuni intoppi. In amore infatti ricaverete molta forza e soddisfazione soprattutto in famiglia. Per i single sarà una giornata da dedicare al divertimento, con il loro fascino magnetico conquisteranno tutti. Sul posto di lavoro se vi è capitato qualcosa di inaspettato, dovrete prendere delle decisioni in tempo prima di commettere degli errori.

Voto - 7,5

Toro: fareste meglio a non perdere le staffe su questioni di scarsa importanza durante la giornata di venerdì. Potreste avere dei problemi in futuro. Per quanto riguarda i sentimenti potreste attraversare dei momenti di grande serenità se mantenete un certo autocontrollo. I cuori solitari potrebbero fare progressi con una persona di cui sono follemente innamorati. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo portate avanti una questione impegnativa e non vi date per vinti per nessun motivo. Voto - 7

Gemelli: con Marte nel segno del Sagittario potreste sprecare un mucchio di energie dietro un progetto che sapete già dall'inizio non essere una buona idea. Dovrete però svolgere le vostre mansioni adeguatamente per non rischiare problemi con il vostro capo, oppure con la clientela. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete intenzione di godervi tanti bei momenti con il partner, cercando inoltre di ricucire eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente.

Se siete single tenete gli occhi aperti in quanto potreste trovare l'anima gemella. Voto - 7

Cancro: Marte dissonante nel vostro cielo assieme al Sole potrebbero crearvi qualche difficoltà sul fronte sentimentale durante la giornata di venerdì. Potreste non avere la lucidità adatta per affrontare un discorso che riguardi proprio l'amore o qualsiasi altro sentimento. Sarebbe il caso dunque di prendere le dovute precauzioni. Se siete single preferirete rifugiarvi nella compagnia dei vostri amici per non pensare all'amore. Sul fronte lavorativo se non volete che qualcuno vi scavalchi sarà meglio che vi diate da fare per mostrare quanto valete in realtà. Voto - 6

Leone: Venere in quadratura al segno dell'Acquario vi rende più comprensivi del solito sul fronte sentimentale durante la giornata di venerdì.

In amore relax, divertimento e piacere saranno in primo piano, e non avrete alcuna difficoltà a manifestare al meglio i vostri sentimenti. Situazione opposta per i single, che potrebbero solamente farsi del male dichiarando i propri sentimenti verso qualcuno a cui avete urtato i suoi sentimenti. Nel lavoro Urano favorevole porterà guadagni, ciò nonostante avrete una grande ansia di sviluppare e concludere le vostre mansioni, soprattutto se siete nati alla fine della terza decade. Voto - 7,5

Vergine: avrete l'occasione di togliervi di dosso alcuni problemi della vostra relazione di coppia grazie a Mercurio benefico nel segno del Capricorno.

In questo modo l'affiatamento di coppia tornerà a salire e potrete godervi momenti particolarmente romantici in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single sarà un buon momento per tentare un approccio più deciso con la vostra potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all'interno del vostro ambiente lavorativo, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Voto - 8

Bilancia: splende la Luna dal segno amico del Cancro durante la giornata di venerdì per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà ricca di opportunità e grazie al calore dei vostri familiari e soprattutto del vostro partner.

Non dimenticatevi di ricambiare il vostro affetto verso i vostri cari. I cuori solitari potranno sperare di costruire una relazione stabile e duratura, dimenticando le delusioni del passato. Per quanto riguarda il lavoro se volete salvarvi dagli intoppi, cercate di lavorare sodo e, una volta tornati a casa, rimboccarvi le maniche. Voto - 7,5

Scorpione: se alcune cose della vostra vita quotidiana non vanno esattamente come previsto, non accusate a caso la gente, piuttosto chiedetevi dove avete sbagliato. In amore cercherete di instaurare un rapporto sempre più positivo nei confronti della vostra anima gemella, ma sarà richiesta cautela.

I single dovranno essere meno superficiali e dare più importanza ai sentimenti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di dare più spessore alle vostre idee affinché queste vengano prese in considerazione da parte di colleghi oppure del vostro capo. Voto - 8

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale rende la giornata ricca di soddisfazioni. Sul fronte sentimentale saprete essere di conforto agli altri e questo vi farà onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. La vostra relazione di coppia spiccherà il volo facendo emergere passioni che avete in comune con il partner.

Se siete single avrete un forte desiderio di uscire e divertirvi. Nel lavoro avrete degli ottimi progetti da realizzare che riusciranno a convincere anche i vostri superiori. Voto - 8,5

Capricorno: una configurazione astrale decisamente a vostro favore durante la giornata di venerdì. In amore saprete bene come gestire le vostre emozioni grazie a Mercurio favorevole, soddisfando sempre le esigenze del partner. Se siete single sarete particolarmente attratti da nuove conoscenze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove vi rende molto fortunati. Mettete in mostra le vostre abilità oratorie per dimostrare la sicurezza e la spavalderia della vostra personalità e professionalità.

Voto - 9

Acquario: Venere ancora una volta nel vostro cielo pronta a fornirvi tutti i suoi benefici all'interno dell'ambito sentimentale per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà tenera e profonda, ricca di passione. Se siete single sentirete la necessità di curare al meglio i rapporti con i vostri amici e se necessario dare loro una mano. Per quanto riguarda il lavoro le vostre finanze sono in aumento grazie ai vostri sforzi e sacrifici e potrete finalmente dare inizio a progetti che avevate in mente da tanto tempo. Voto - 8,5

Pesci: Nettuno stabile nel vostro cielo vi aiuterà a risollevare le sorti della vostra relazione sentimentale durante la giornata di venerdì.

Potreste provare a fare qualcosa di veramente speciale per convincere il partner a perdonarvi di alcuni vostri errori commessi in precedenza. Ciò nonostante dimostrate anche che tali errori non si ripeteranno più. Se siete single un po’ di confusione alberga nei vostri cuori, ragion per cui fareste meglio a dissipare ogni dubbio in tempo. Nel lavoro riuscirete a concludere alcune mansioni arretrate lavorando con parsimonia. Voto - 8