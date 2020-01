L'ultimo weekend del mese di gennaio sta per giungere al proprio apice con la giornata di domenica. Leggiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 26 gennaio 2020 per tutti e dodici segni zodiacali. Approfondiamo le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 26 gennaio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore avrete la possibilità di stare al fianco della persona amata. Con una persona dell'Acquario sono possibili progetti importanti nel lavoro: le preoccupazioni verranno superate, l'unica raccomandazione è quella di non arrivare a fine mese con qualche progetto in sospeso.

Toro: per i sentimenti sarà una giornata sottotono. L'agitazione potrebbe causarvi qualche disagio in più. Nel lavoro c'è la Luna dissonante, meglio fare solo lo stretto necessario.

Gemelli: per i nati sotto il segno zodiacale ci saranno emozioni importanti in questa giornata. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare quanto è venuto a mancare lo scorso anno.

Cancro: a livello sentimentale domenica di riflessione. Non sono queste stelle esaltanti che danno il loro supporto. A livello lavorativo chi ha un'attività potrà programmare qualcosa di importante entro domani.

Leone: la fine di questa settimana è ancora sottotono. Il Sole e Luna sono opposti e portano qualche preoccupazione in più. Nel lavoro, se avete intenzione di chiedere un cambiamento di mansione o di ruolo programmate tutto entro il mese prossimo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una buona giornata. Se vi interessa parlare con una persona non esitate con questo oroscopo. Nel lavoro queste saranno giornate con tante cose da fare.

Bilancia: in amore un po' di fatica si farà sentire. State cercando soluzioni a problemi che vanno avanti da tempo. A livello lavorativo meglio riposare un po'. Non mancheranno comunque emozioni speciali.

Scorpione: per i sentimenti in questa giornata situazione importante. Favoriti i single del segno per i nuovi incontri. Nel lavoro se qualcosa non va come vorreste ora avrete l'occasione di parlarne.

Sagittario: torna una buona energia nei sentimenti. In questa giornata la voglia di mettersi in gioco sarà doppia. Nel lavoro le condizioni sono discrete, nel complesso però saranno ore importanti per programmare un incontro.

Capricorno: per i sentimenti, se da tempo una relazione è in difficoltà, questa sarà la giornata giusta per chiarire. Nel lavoro sono possibili novità e nuovi incontri. Arrivano situazioni interessanti per tutti.

Acquario: ci saranno Sole, Mercurio e Luna nel segno. Sarà una giornata piena di cose da fare, ma positive. Nel lavoro le tensioni che vivrete in questa giornata dovranno essere tenute sotto controllo.

Pesci: in amore ci sono novità in arrivo, sarà una buona giornata per definire le questioni di coppia. Nel lavoro sarà possibile rinnovare un contratto, un'altra fase importante arriverà nei prossimi mesi.