L'Oroscopo di domenica 26 gennaio, approfondisce il transito di Luna in Acquario.

L'amore e la fortuna non sono più utopia, grazie alla previsioni astrali che puntano un riflettore su un modo di far fronte alle avversità, più libero, indipendente e innovativo. Nuova energia dinamica viene conferita anche da Marte in Sagittario, che favorisce tutti gli altri segni zodiacali di Fuoco. Via libera quindi a un amore frizzante e brioso, che tiene conto sempre dell'approfondimento dei propri spazi vitali.

Dinamismo e sensibilità nell'oroscopo di domenica

Ariete: riuscirete a giudicare al meglio le persone che vi stanno di fronte, assumendo un modo di metabolizzare le emozioni molto distaccato. Così a "mente fredda" riuscirete a trovare le soluzioni giuste, quelle che non compromettono la vostra voglia di vivere in maniera più libera.

Toro: i sentimenti sono filtrati da una mente molto attiva, che rende la sfera amorosa più concreta. Il cervello tende a rifiutare alcuni impulsi elargiti dal sentimento.

Ecco perché apparirete più distaccati nei confronti dell'amore e Luna in quadratura ne è testimone.

Gemelli: gioiosi e capaci di intrattenere con brio, non passerete di certo inosservati in un gruppo di amici. Datevi alla vita mondana quindi, accettando inviti e ricercando l'amore se siete single. Mercurio, Luna e Sole diventano complici nel farvi approfondire sensazioni mai provate prima.

Cancro: Luna pone degli interrogativi dalla casa astrologica undicesima, puntando un riflettore sulla vostra interiorità, sui desideri e sull'amore.

Avviate un'introspezione benefica e costruttiva per la sfera sentimentale, senza dare troppo peso ai consigli altrui ma decidendo con la vostra testa.

Leone: l'astro d'argento in opposizione insieme a Mercurio, potrebbe causare instabilità nelle amicizie. Alcuni attriti infatti potrebbero sprigionare delusione e non rispondere al quadro che vi eravate disegnati nella mente e nel cuore. Marte però esorta a reagire, utilizzando dinamismo e intelligenza.

Vergine: il quadro astrale propone alcuni pianeti favorevoli dalla casa astrologica del Sagittario e altri meno felici, che fanno confondere il sogno con la realtà. Venere e Nettuno infatti sono in opposizione e se attualmente le storie che state vivendo risultano magiche e idilliache, potrebbe capitare anche che poi davanti all'evidenza dei fatti, ne rimarreste delusi. Tempo al tempo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona la forma fisica. Con Marte in posizione favorevole, potrete aprirvi alle conquiste amorose con una nuova grinta. Il cielo astrale facilita i nuovi incontri e potrete contare su uno charme seduttivo che non ha eguali.

La voglia di piacere è tanta e Mercurio, Sole e Luna sono favorevoli a procurare nuovi incontri.

Scorpione: gli astri in Pesci smorzano la vostra ruvidità apparente, rendendovi più comprensivi e dolci nei confronti delle persone che amate. Via libera quindi all'espressione del sentimento, vincendo la pressione di Plutone, Giove e Saturno che rendono l'amore molto rigoroso e riflessivo.

Sagittario: buono l'entusiasmo ottimistico di Marte nel segno, che rende simpatici e generosi nell'elargire amore. Molto premurosi nei confronti degli altri, sarete di aiuto alle persone a cui volete bene. Solo Nettuno e Venere in quadratura potrebbero mettervi un po' alle corde, provocando un'eccessiva stanchezza.

Capricorno: l'astro venusiano aiuta voi single a concretizzare l'amore, ricercando una storia che vi coinvolga in tutta la sua interezza. Non vi accontenterete della superficialità, scavando in profondità a caccia di sensazioni importanti anche per modificare il rapporto a due.

Acquario: anticonformisti e liberi di amare senza schemi prestabiliti, vivrete le emozioni con slancio. Luna, Sole e Mercurio si congiungono alla perfezione nel segno, approfondendo gli impulsi amorosi in modo molto attivo.

Pesci: una nuova curiosità anima la sfera amorosa e fa allargare gli orizzonti, a caccia di novità che possano entusiasmare l'animo.

Accoglienti e premurosi, sarete molto disponibili e sensibili nei confronti degli altri, rendendo le storie più profonde e consapevoli.