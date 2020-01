Le previsioni astrologiche del 27 gennaio rivelano interessanti novità per quanto riguarda la sfera sentimentale di coloro che sono ancora single, relativamente a tutti i 12 segni dello zodiaco. I Gemelli saranno sorpresi per alcuni eventi, il Cancro starà con i propri amici.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non si verificheranno situazioni che possano far cambiare il vostro status di cuori solitari, dovrete attendere occasioni migliori e soprattutto non disperare e non arrendervi: è solo questione di tempo.

Toro: alcuni incontri saranno decisivi per l'avvio di una frequentazione, questa potrebbe non portare a nulla di concreto, ma sarà sempre un primo passo da non sottovalutare. Mettete più energia e passione nelle vostre cose.

Gemelli: vi capiterà di conoscere una persona in un modo inaspettato. A volte le situazioni più complesse, e le sorprese, possono rendere una speranza quasi una certezza. Guardate con fiducia al futuro prossimo.

Cancro: l'amore non sarà l'elemento che determinerà la vostra giornata.

In compenso sentirete una vicinanza inaspettata da parte degli amici, faranno di tutto per farvi sentire al centro delle attenzioni.

Leone: la giornata sarà particolarmente positiva, avrete un sorriso molto promettente che vi allieterà per svariate ore. La serata potrebbe diventare interessante, dovrete solo lasciarvi andare e non pensare ad altro.

Vergine: potrebbe essere la giornata delle scelte, avrete molte opportunità e dovrete capire quale può essere la situazione più vantaggiosa per voi.

Miscelate istinto e ragione, tutto sarà molto più chiaro e fluido.

Svolta Bilancia, giornata relax per i Pesci

Bilancia: probabilmente ci siamo. La vostra dolce metà è a portata di mano, non fatevi scappare la ghiotta occasione e cambierete velocemente il vostro status. Il feeling c'è, non cercate alibi e agite senza remore.

Scorpione: la vostra passione per le avventure risulterà essere ancora troppo forte, qualche accenno ad una relazione stabile e duratura si potrebbe palesare ma sarà solamente il classico 'fuoco di paglia'.

Sagittario: state frequentando una persona e la cosa vi mette di buon umore. Cercate di cogliere i lati positivi della conoscenza, quelli negativi al momento teneteli da parte. Siate più ottimisti e lungimiranti.

Capricorno: ultimamente la vostra forma fisica non risulta essere delle migliori. Un po' di movimento e una dose importante di riposo vi rimetteranno in sesto, potrete così di nuovo ripartire verso interessanti conquiste.

Acquario: una persona sta calamitando la vostra attenzione, non cercate scusanti e palesatele il vostro interesse. Dovrete avere l'abilità di rendere interessante il corteggiamento e di non nascondervi nelle vostre paure.

Pesci: non preoccupatevi se oggi non siete esplosivi e determinati, le giornate non sono mai tutte uguali e un po' di relax non è mai deleterio. La voglia di amore tornerà più forte di prima.