L'oroscopo del giorno 24 gennaio prevede nuove conoscenze per lo Scorpione, mentre per i nati Acquario ci saranno dei cambiamenti molto importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Giove è in buon aspetto nel vostro segno. Chi è single potrà mettersi in gioco ed individuare nuove persone con cui relazionasi. Per chi vi sta intorno sarà parecchio difficile tenervi testa. In ambito lavorativo arriveranno delle soluzioni alle vostre problematiche, ma non saranno quelle definitive.

Toro: per voi sarà molto importante assecondare le vostre passioni. Potrete abbandonare quella fase di stanchezza che vi ha caratterizzato per alcune settimane. Cercate di impegnarvi in nuovi progetti e di elaborare nuove idee per il vostro futuro.

Gemelli: Saturno in opposizione in questa giornata del 24 gennaio porterà parecchia difficoltà nelle vostre vite. Avete bisogno di rilassarvi e rallentare con gli impegni lavorativi. In amore potreste essere costretti a trovare un compromesso con chi vi sta accanto per andare avanti.

Cancro: Saturno in opposizione vi porterà a fare delle scelte. Attraverserete un periodo di tensione in vista di alcune novità future. Certe volte, il vostro atteggiamento troppo puntiglioso potrebbe attirare delle antipatie sulla vostra persona.

Leone: le stelle a favore vi permetteranno di vivere con grande positività. In questo periodo potrete sfruttare al meglio tutte le vostre potenzialità. Avrete la possibilità di mettervi in gioco, ma dovrete essere parecchio attenti.

Dovrete cercare di capire cosa volete realmente e quali sono le vostre prospettive per il futuro.

Vergine: questa sarà una giornata parecchio altalenante. Ci sono delle situazioni non facili in cui siete implicati e a cui dovrete mettere la parola fine a breve. Cercare di avere un atteggiamento il più diplomatico possibile sarà la soluzione per affrontare al meglio ogni complicazione.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: negli ultimi mesi avete portato avanti dei cambiamenti, ma purtroppo non avete ottenuto i risultati sperati. Urano non vi sarà più in opposizione e potrete dunque affrontare le giornate con una maggiore leggerezza. Questo è il momento di pensare a voi e a quello che realmente desiderate dal vostro futuro.

Scorpione: avrete modo di risolvere le piccole problematiche. Sarà un momento positivo per le relazioni, sia quelle già esistenti che quelle nuove. Grazie ad Urano, alcuni di voi potrebbero mettere fine ad una situazione sgradevole che da tempo si sono trascinati dietro.

Sagittario: Giove nel vostro segno zodiacale vi regalerà grande fortuna in questa giornata del 24 gennaio. Dovrete cercare di essere molto prudenti prima di fare una promessa che non siete sicuri di riuscire a mantenere. Avete in mente tante idee, ma dovrete essere pazienti.

Capricorno: Venere entrerà nel vostro segno zodiacale ed avrete modo di dimostrare i vostri sentimenti in maniera più plateale. Potrete mettere in ordine le vostre idee e nella vostra mente ci sarà maggiore chiarezza. Nella relazione sentimentale sentirete il bisogno di ricevere certezze.

Acquario: Urano porterà delle rivoluzioni nella vostra vita.

Attenzione a non fare scelte troppo impulsive. Durante i prossimi mesi dovrete cercare di contrastare alcune avversità che potrebbero portarvi fuori rotta. Se avete al vostro fianco una persona razionale, potreste trovare un ottimo aiuto.

Pesci: in questa giornata del 24 gennaio, potrebbero esserci alcune situazioni poco chiare per i nati sotto il vostro segno. Dovrete avere pazienza: dai prossimi mesi ci sarà per voi una maggiore serenità.