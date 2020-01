L'Oroscopo di domani sabato 4 gennaio 2020 prepara la strada alla ripartenza di un nuovo weekend. Chissà quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? In questo contesto saranno analizzati i soli simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, nel frangente sottoposti al giudizio dell'Astrologia quotidiana assolutamente non di parte. A tenere in ansia, oltre le svariate formazioni astrali già in atto, senz'altro il passaggio della Luna in Toro, presente nel settore del segno di Terra alle ore 17:14 di questo sabato.

Dunque, si presume che possa essere una giornata davvero con i contro-fiocchi per i nativi del Toro, in questo momento valutati al "top del giorno". Invece, sempre parlando in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico saranno in due: Cancro e Gemelli. Secondo le previsioni zodiacali del 4 gennaio ai nativi nei predetti segni gli astri riserveranno rispettivamente un sabato "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 4 gennaio 2020

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare il primo giorno di weekend?

Dipende, senz'altro come consuetudine ormai consolidata a decretare vincitori e vinti sarà la nostra insostituibile classifica stelline giornaliera, al momento impostata sul 4 gennaio 2020. In merito alla situazione astrale generale, intanto, oltre al Toro evidenziato in apertura, la giornata vede anche altri due segni super-positivi: l'Ariete e il Leone, ambedue classificati in periodo da cinque stelle. A questo punto la curiosità generale reclama i nomi dei rimanenti segni, non è così? Ebbene, senza tergiversare oltre li andremo subito a svelare definitivamente nella tabella posta di seguito:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno ;

: Toro - ; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Oroscopo sabato 4 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. In arrivo un sabato 4 gennaio assolutamente non negativo ma decisamente più che ottimo in assoluto.

Insomma, una via di mezzo tra positività e fortuna. Diciamo pure che la giornata sarà felice in molti frangenti, soprattutto se questi ultimi dovessero interessare questioni legate ad affari, finanze o rapporti interpersonali in genere. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, il vostro partner sarà più accattivante del solito e vi sorprenderà con il suo approccio gioviale e ammiccante. Se pensate che la persona che avete accanto non sia a conoscenza dei vostri difetti, sbagliate di grosso! Lo ha sempre saputo e, malgrado ciò, ha dimostrato di amarvi più di prima dopo averli scoperti: il minimo che possiate fare è senz'altro quello di ricambiare con passione. Single, Cupido sta per scoccare la sua freccia: a voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati.

A meno che decidiate di lasciar perdere, visto che in tanti avete già capito che stare da soli è la miglior scelta: contenti voi! Nel lavoro, una nuova opportunità sarà sicuramente in arrivo. Prendete tempo prima di prendere decisioni studiando attentamente pro e contro.

Toro: 'top del giorno'. Questo sabato per voi nativi del Toro partirà quasi certamente "col botto". In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. La vostra vita sentimentale si illuminerà di buona energia e le vostre azioni saranno istintivamente gentili per opera e merito della Luna, in ingresso nel segno proprio questo sabato.

In amore dunque, sarà una giornata briosa per i rapporti affettivi: si consiglia pertanto di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante. In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Con facilità esprimerete ciò che sentite dentro, sia con le parole che con una piacevole intesa fisica: che bello! Vivrete senza dubbio una giornata più che emozionante. Single, la situazione astrale sarà in costante miglioramento, non vi sembrerà vero quello che sentirete crescere nel pensiero e nel cuore.

Questo sarà l'effetto della Luna, capace di dare nuova luce alla famiglia, ai figli, alle amicizie, all'amore... Nel lavoro invece, si prevedono sviluppi clamorosi in una iniziativa professionale. Grazie a Urano, in trigono a Mercurio e Giove, avanzerete come un carro armato schiacciando problemi e avversari.

Gemelli: ★★. Il prossimo sabato inizierà abbastanza affannosamente per voi Gemelli. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i eventuali problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo costruttivo. In alcuni casi (estremi) potrebbero nascere problemi assolutamente imprevisti: il vostro umore sarà pessimo, vedrete tutto grigio e senza via di fuga; calma, passerà.

In amore altresì, sarete in cerca della serenità in famiglia e soprattutto nel rapporto di coppia. La situazione che state vivendo non sarà di certo florida e il vostro carattere burrascoso ne risentirà sicuramente: tranquillizzatevi pensando solo positivo. Single, sarete condivisi tra il bisogno di stabilità e sicurezza emotiva ed il vostro inesorabile bisogno di passione. Sappiate comunque che non sarete affatto costretti a sacrificare l'uno o l'altro tra i due, perché senz'altro verrà fuori un’altra via di uscita: trovatela! Nel lavoro invece, evitate di essere troppo ansiosi per una promozione o una risposta che ancora non arriva perché rischierete di far precipitare le cose.

Avete bisogno di una visione più realistica e fiduciosa delle cose, se non altro per cercare di migliorare l'umore. Perché non provare ad avvicinare qualche collega più esperto e chiedere lumi.

Astrologia del giorno 4 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. All'orizzonte si intravvede un sabato valutato con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Sarà davvero così oppure no? Diciamo che la giornata appartenente a questa parte finale della settimana potrebbe essere abbastanza in salita per voi Cancro, pertanto vi sarà richiesta tanta concentrazione e altrettanta "santa pazienza!".

Le previsioni di sabato intanto, parlando in merito all'amore mettono in rilievo il fatto che ultimamente state attraversando una fase abbastanza difficile a causa di problemi familiari, il che vi sta portando gradualmente a cambiare alcune abitudini da tempo consolidate. Concentratevi non solo sul vostro benessere ma soprattutto su quello interessante la vita di coppia: vedrete che le cose piano piano miglioreranno, seppur gradualmente. Single: speranze, desideri, progetti, tutto dovrà rimanere vivo in voi anche se spesso vi svegliate e non avete ben chiaro cosa fare della vostra giornata. Diciamo che vorreste sempre che il giorno fosse particolare e mai noioso.

Ebbene, il vostro potrebbe essere un bel punto di partenza ma non sempre si potrà realizzare, quindi qualche volta dovete pur accontentarvi della quotidianità. Evitate l'evitabile e sorridete anche quando non ne avete voglia, l'importante sarà andare avanti... Nel lavoro infine, non lasciatevi abbattere dagli imprevisti, siate invece decisi per le scelte future o per raggiungere i traguardi prefissati.

Leone: ★★★★★. Un sabato armonioso e tutto all'insegna delle cinque stelle della fortuna. In tanti raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura.

Puntare sempre più in alto sarebbe in effetti la cosa migliore per voi, anche perché le novità saranno in qualche caso abbastanza numerose e soprattutto vantaggiose per voi Leone. In amore, col favore della Luna in trigono a Giove, i vostri progetti decolleranno come da aspettative e la vita di coppia si presenterà più serena e affiatata rispetto ai giorni scorsi. Questo primo giorno di weekend presenterà a più di qualche nativo un'eccellente occasione per rinnovare la sfera affettiva e l'ambiente che vi ruota attorno, a cominciare dal rapporto di coppia. Single, qualcuno di voi potrebbe essere già pronto per fare un passo in avanti in una determinata situazione sentimentale, attualmente in stallo.

Se avete voglia di sperimentare, fatelo senza timori cercando di essere disinvolti e sicuri di voi stessi: farete sicuramente centro e quasi nessun ostacolo potrà fermare il vostro cuore. Nel lavoro, mostrerete sicurezza e determinazione. Le occasioni favorevoli saranno svariate, dovrete solamente essere pronti ad accoglierle con tempismo e fiducia.

Vergine: ★★★★. Questo nuovo sabato sarà abbastanza discreto nella maggior parte delle situazioni per molti di voi Vergine. In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari, senz'altro felici di questo piacevole cambiamento.

L'oroscopo di domani 4 gennaio consiglia pertanto in amore di guardare con fiducia al futuro. Non avrete nulla da temere, anzi potreste invece raggiungere un'intensità passionale tale da rendere perfetto gran parte del periodo. Vivete questo momento senza preoccuparvi del futuro e rilassatevi... La buona energia non mancherà di certo, quindi cercate di sfruttarla a dovere. Single, per voi sarà una giornata all'insegna della positività, l’amore potrebbe essere finalmente il vero protagonista della vostra vita e le cose che avete sempre sognato potrebbero giungere a compimento. Vi si prospetta quindi un ottimo quadro con successi affettivi anche inaspettati anche con quelle persone ritenute fino a poco tempo fa "difficili" da conquistare.

Nel lavoro, per chiudere, il cielo sarà favorevole e vi aiuterà a fare importanti progetti. Non rinunciate ai vostri sogni ma andate dritti sulla vostra strada.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.