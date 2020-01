Le previsioni zodiacali della prossima settimana, da lunedì 13 a domenica 19 gennaio, vedranno i segni del Capricorno, Cancro, Ariete ed Acquario in una buona posizione: nella speciale classifica dei dodici segni non sarà male, invece, la posizione occupata dallo Scorpione seguito dal Toro, dalla Vergine, dalla Bilancia, dai Gemelli e dal Leone. Ad occupare gli ultimi posti, come segni meno fortunati, ci saranno il Sagittario e i Pesci.

Classifica oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio: Capricorno in testa, Ariete al terzo posto

1° posto Capricorno: la prossima settimana potrebbe essere quella fortunata sotto molti aspetti. Riceverete delle proposte molto accattivanti ed imperdibili. Lavoro: voto 9. Amore: 9.

2° posto Cancro: lunedì e martedì saranno delle giornate soddisfacenti, sarete al massimo della forma e manterrete questo tono fino alla fine della settimana. Anche dal punto di vista professionale ci saranno buoni propositi.

Ambito professionale: 8. Sentimenti: 9.

3° posto Ariete: inizio pieno di vitalità grazie all'energia emanata da Giove, questo vi aiuterà ad essere produttivi nell'ambito professionale. Profilo lavorativo: 9. Rapporto di coppia: 8.

4° posto Acquario: settimana molto gradevole per chi è nato sotto il segno dell'Acquario. Lunedì e martedì saranno delle giornate piuttosto movimentate. Nel weekend potrete trascorrere delle serate piacevoli. Lavoro: 7. Sentimenti: 8.

5° posto Scorpione: l'energia emanata da Saturno influirà positivamente sopratutto sul piano professionale, sarete molto competitivi ed energici e il vostro lavoro verrà presto ricompensato.Un po' meno fiorente sarà la situazione riguardante il fronte sentimentale. Lavoro: 8. Rapporto di coppia: 6.

Classifica e previsioni astrali: Toro e Bilancia monotoni, Sagittario e Pesci ultimi

6° posto Toro: settimana decisamente monotona per chi è nato sotto il segno del Toro. Martedì e mercoledì saranno delle giornate poco stimolanti ma la situazione si evolverà positivamente verso sabato. Ambito professionale: 7. Amore: 7.

7° posto Vergine: l'inizio della settimana sarà alquanto tranquillo, trascorrerete delle giornate serene e di vostro gradimento grazie anche all'aiuto di Giove. Nel fine settimana si manifesterà qualche disputa con il vostro partner ma di poca importanza. Attività professionale: 6. Sentimenti: 7.

8° posto Bilancia: la routine quotidiana che caratterizzerà la prossima settimana non aiuterà il vostro umore. A peggiorare ulteriormente la situazione saranno alcune questioni che non tollerate e dovrete chiarire.

Lavoro: 6. Rapporto di coppia: 5.

9°posto Gemelli: settimana stressante per il segno zodiacali dei Gemelli. Il lavoro non vi dà tregua e non riuscite a trovare il giusto tempo da dedicare a voi stessi. Sabato e domenica saranno giornate più piacevoli. Attività professionale: 6. Amore: 5.

10° posto Sagittario: la prossima settimana sarà un po' complicata per i nati sotto il segno del Sagittario. Le incomprensioni non aiuteranno il vostro rapporto e non faciliteranno un dialogo pacifico. Nel weekend la situazione andrà a migliorare e avrete modo di chiarire. Lavoro: 5. Rapporto amoroso: 4.

11° posto Leone: l'inizio della settimana sarà accompagnato da discussioni spiacevoli riguardo ad una situazione che non riuscite più a tollerare che continuerà per tutta la settimana.

Lavoro: 5. Amore: 3.

12° posto Pesci: la prossima settimana sarà molto difficile da affrontare soprattutto dal punto di vista emotivo. Il pensiero di una rottura sentimentale vi tormenta e questo influirà negativamente sulle vostre giornate. Ambito professionale: 4. Rapporto amoroso: 2.