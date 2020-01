La Luna in Cancro nell'Oroscopo di sabato 11 gennaio, acquista profondità e sprigiona delle sensazioni romantiche e incantevoli. In un segno zodiacale di Acqua così sensibile e premuroso, l'astro d'argento si trova perfettamente a suo agio ed entra in simbiosi con l'elemento, esprimendo una grande intensità di sentimenti. Buoni i riflessi emotivi anche per la Vergine, Scorpione, Toro e Pesci nelle previsioni astrologiche fortunate.

Riflessi emotivi spettacolari nell'oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna in quadratura agisce sulla vostra interiorità e fa salire a galla alcune tensioni emotive, celate per eccessivo orgoglio. Potrebbe capitare quindi che assumiate un atteggiamento di vittimismo nei confronti del partner e che siate molto indolenti nei confronti dell'amore.

Toro: tra Nettuno e Luna, difficile non rimanere contagiati da un romanticismo sognante che fa vivere l'amore in modo idilliaco. Più sensibili, riuscirete grazie all'aiuto di questi astri fantasiosi, ad arginare un'energia dirompente di Urano che cerca di farvi cogliere l'attimo in maniera molto impulsiva.

Gemelli: sigillati tra Luna e Urano, l'amore diventa imprevedibile poiché risente sia della sensibilità lunare che di un modo di amare rivoluzionario e impulsivo, elargito dagli influssi uraniani. A chi darete ascolto? A voi la scelta.

Cancro: sensibili, romantici e molto comprensivi, sentirete forte l'effetto della Luna nel segno. Molto desiderosi di affetto, andrete alla ricerca di continue conferme da parte del partner e voi single, adotterete la tecnica del romanticismo per fare breccia nei cuori.

Leone: Luna molto vicina a voi rende l'amore molto affascinante e leggero. Le sensazioni fluiscono liberamente e fluttuano nell'aria in modo incantevole. Difficile resistervi, anche grazie all'influenza trasgressiva e sensuale di un Marte in splendido aspetto astrale.

Vergine: piuttosto introversi a causa degli influssi lunari derivanti dal Cancro, tenderete a nascondere una parte fragile di voi, mantenendola protetta nella vostra interiorità.

Le sensazioni quindi diventano molto instabili a causa di un modo di amare insicuro che si rispecchia nelle critiche, divenendo quindi altalenante.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna ancora in aspetto di quadratura astrale, crea un blocco emotivo e rischierete di rinchiudervi in voi stessi, evitando il contatto con gli altri poiché molto indecisi sul da farsi. Come un terremoto di sensazioni, gli impulsi lunari in dissonanza potrebbero creare scossoni emotivi di una certa portata, che potrete arginare solo stilando una strategia giusta che garantisca felicità.

Scorpione: trarrete insegnamento dalle influenze del satellite notturno presente in casa astrologica quarta, per amare in modo più sensibile e profondo. Una Luna d'Acqua in Cancro acquista un'energia fluida e sinuosa, diffondendo in voi un modo di amare protettivo e più comprensivo.

Sagittario: Marte nel segno garantisce un buon umore e una carica energica eccellente. Uno slancio irresistibile verso nuovi stimoli farà affrontare la sfera amorosa con maggiore entusiasmo. Mercurio dal Capricorno incita a parlare di più, svolgendo uno scambio di pensiero produttivo per l'amore.

Capricorno: purtroppo l'opposizione lunare si fa sentire e pesa come un macigno sul cuore. Indolenti e alquanto pessimisti, non vi resta altro da fare che guardare avanti con maggiore fiducia. A breve il transito in dissonanza passerà e tutto apparirà più sereno.

Acquario: Venere si carica di energia positiva da Marte e rende il modo di amare molto originale, libero e magnetico.

Tenderete ad ascoltare la voce della mente oltre che quella del cuore, andando a caccia di novità intriganti che soddisfino la vostra curiosità e uno spiccato idealismo.

Pesci: la Luna risulta benefica dal cielo astrologico quarto e fa approfondire gli affetti domestici in maniera più sensibile. Protettivi con le persone che amate, i sentimenti acquistano un'intensità formidabile. Il tutto viene potenziato amabilmente anche da Venere in Acquario e da Nettuno nel segno.