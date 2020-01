Sabato 1° febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Urano e la Luna transitare in Toro, mentre Venere e Nettuno sosteranno nel segno dei Pesci.

Nel frattempo Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine il Nodo Lunare resterà sui gradi del Cancro, nel frattempo Mercurio ed il Sole continuerà la sua orbita in Acquario.

Oroscopo favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Cancro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: loquace. Sabato in cui i nativi, grazie al sestile tra Urano e Mercurio, potranno probabilmente sfoggiare una loquacità ad alti livelli che li premierà specialmente se lavoreranno nell'ambito della comunicazione.

2° posto Leone: stacanovisti. Saranno dei caterpillar i nati Leone nel primo giorno del weekend sul versante professionale. Qualche malumore, invece, potrebbe palesarsi nelle faccende di cuore.

3° posto Capricorno: umore alle stelle. Il tono umorale dei nati del segno sarà presumibilmente alto ed il loro fare brioso non passerà di certo inosservato tra gli amici, abituati ad una versione meno effervescente del loro carattere.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping. Giornata in cui i nativi opteranno probabilmente per concedersi un'intensa sessione di shopping assieme agli amici di sempre, malgrado il duetto Saturno-Urano raccomandi di andarci cauti con le spese.

5° posto Sagittario: relax. Dopo alcune giornate faticose, ecco che questo sabato i nati del segno potrebbero scegliere di ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

6° posto Pesci: vanitosi. Il focus dei nati Pesci sarà probabilmente rappresentato dalla cura del corpo: qualcuno potrebbe contattare parrucchieri o estetisti per fissare un appuntamento.

7° posto Ariete: perplessi.

L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far drizzare le antenne native, che dopo la perplessità dei primi minuti, chiederà numi sull'accaduto.

8° posto Scorpione: umore flop. Imbronciati e taciturni affronteranno probabilmente la giornata con l'umore sotto i tacchi e con una voglia di mettersi in gioco pari allo zero.

9° posto Gemelli: bugiardi. Una menzogna detta dai nativi nei giorni scorsi potrebbe essere scoperta proprio in questa giornata, nella quale farebbero bene a cospargersi il capo di cenere.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fuori fase. Ai nati del segno potrebbe sembrare di darsi molto da fare ma di ottenere ben poco rispetto allìimpegno profuso. Servirà temporeggiare qualche altro giorno prima che la situazione migliori.

11° posto Bilancia: nervosi. Basterà un nonnulla per far arrabbiare i nati Bilancia questo sabato, specialmente nell'ambiente professionale, dove qualche collega potrebbe provocarli.

12° posto Acquario: egoisti. Sabato i nativi potrebbero peccare di egoismo, diversamente dalla loro indole, e tale mood renderà perplesso il partner che non perderà tempo nel chiedergli spiegazioni.