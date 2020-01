L'Oroscopo di domenica 9 febbraio ci fornisce informazioni su coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Nei segni di Fuoco, il Sagittario non dovrà essere ossessionato dall'amore, mentre in quelli di Terra, il Toro farà nuove conoscenze. Tra i segni d'Aria, i Gemelli dovranno reagire, mentre in quelli d'Acqua, il Cancro dovrà scegliere.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: vivrete una giornata molto particolare, ci saranno tante occasioni per sprigionare la vostra voglia di divertimento e avventure.

Sfruttate il momento favorevole e cogliete l'attimo propizio.

Leone: scegliete sempre la qualità piuttosto che la quantità, non ha senso buttarsi in storie che non portano a niente. Siate più oculati in alcune scelte e gestite meglio alcune dinamiche.

Sagittario: mettetevi in gioco senza essere ossessionati dalla ricerca dell'anima gemella. Avete un fascino innato e molte persone si accorgeranno delle vostre indiscusse doti di amatore.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: sarete avvezzi a fare nuove conoscenze, alcune di queste porteranno a frequentazioni estremamente positive.

Sappiate scegliere le situazioni che ritenete possano farvi fare un bel salto di qualità.

Vergine: probabilmente non avete una grande voglia di trovare la vostra anima gemella, i diversi tentativi falliti dimostrano la vostra scarsa attitudine al sacrificio e alla competitività.

Capricorno: frequentate esclusivamente le persone che pensate possano essere adatte a voi. La selezione potrebbe riguardare l'aspetto caratteriale, ma anche la perseveranza nel voler raggiungere degli obiettivi di coppia.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: avete attraversato momenti migliori, cercate di reagire e non fermatevi davanti a qualche difficoltà. A volte la forza di volontà può rendere possibili cose estremamente complesse.

Acquario: il vostro grande desiderio è quello di innamorarvi. Guardate con attenzione alla persona che state conoscendo e cercate ci capire se vale la pena intraprendere un percorso con lei.

Bilancia: volete agire con molta spensieratezza, avete deciso di non fare calcoli e vivere giorno per giorno. Qualche brutta esperienza passata vi ha permesso di pensarla in questo modo.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: alcuni incontri vi metteranno davanti ad una scelta. Cercate di capire quale è la cosa migliore per voi e quali conseguenze comporterà. Sappiate decidere assumendovi le vostre responsabilità.

Scorpione: siete particolarmente tranquilli, non cercate situazioni che possano minare questa vostra serenità. Anche se contro natura per una volta mettete da parte il vostro proverbiale istinto.

Pesci: dovrete fare delle esperienze, alcune anche negative, prima di poter affondare i colpi e ritenervi soddisfatti. L'amore, quello vero, va conquistato, perché nessuno vi regalerà niente.