L'Oroscopo del giorno 31 gennaio 2020 è pronto a dare consigli e informazioni sul prossimo venerdì. Iniziamo subito in grande stile, allora, andando ad analizzare la giornata prevista per i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Senz'altro a trarre grossi vantaggi in ambito affettivo/sentimentale, tra i sei segni sotto analisi in questa sede, lo Scorpione, favorito da una splendida Luna in Ariete risultante dalla Carte Astrale, posizionata speculare positiva al 90%. Volendo continuare a spulciare in anteprima i segni in analisi in questo contesto, che ricordiamo sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a vivere una giornata molto buona saranno altri due simboli astrali: in odore di positività, oltre naturalmente allo scontatissimo Scorpione valutato al "top del giorno", si prevede possano essere certamente anche Bilancia e Pesci, entrambi considerati in periodo a cinque stelle.

Invece tutt'altra storia, secondo quanto lasciato presagire dall'oroscopo di venerdì 31 gennaio, per gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno. Lo sfortunato segno di Terra dovrà vedersela con la negativa quadratura di Venere e Nettuno (in Pesci) verso il proprio Pianeta di settore Marte.

Classifica stelline 31 gennaio 2020

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo venerdì. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle.

Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? A dare risposta, giusta o sbagliata che sia, la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 31 gennaio 2020. In questo caso, la scaletta con le stelline quotidiane è fresca di giornata ed è tutta dalla parte dello Scorpione, segno super favorito in amore direttamente dalla positiva specularità lunare. Si prevede un giorno poco affidabile, intanto, per un solo segno già visto in anteprima e che andremo a confermare insieme a tutti gli altri nella scaletta approntata a tale scopo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Nessuno;

★★: Capricorno.

Oroscopo venerdì 31 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Partirà bene questa parte della settimana che si annuncia splendida e interessante in molti comparti: pronti a cogliere il momento?

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, l'energia buona delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata di fine settimana: ci saranno dei momenti molti piacevoli con chi amate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. In coppia, infatti, tanti di voi continuano a programmare obbiettivi e propositi spesso anche impegnativi. La vostra forza è, e lo sarà ancora in misura maggiore questo venerdì, avere l'appoggio di astri positivi sul segno: approfittate adesso di tutto questo ben di Dio! Single, le previsioni del giorno invitano a organizzare una serata divertente con gli amici di sempre, magari in un nuovo locale o a casa vostra, in modo da gettare le basi per eventuali spunti affettivi: dice il saggio "chi non risica, non rosica".

Nel lavoro, con la vostra parlantina, riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone con cui avreste sempre voluto collaborare: spostate il discorso su argomenti in cui siete ferrati.

Scorpione: "top del giorno". Giornata meravigliosa, valutata nelle predizioni di venerdì come idilliaca (quasi) in tutto. A favorire ottime opportunità da investire, soprattutto in campo sentimentale/affettivo, sarà, come anticipato in apertura, la prosperosa Luna attualmente in transito in "casa 10" dell'Ariete. In amore sarà una splendida giornata, soprattutto nei rapporti interpersonali a sfondo affettivo. In primo piano l'amicizia e i rapporti con il parentado, messi in risalto dal momento magico: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore.

Single, l'oroscopo del giorno e gli astri del momento consigliano di affidarsi ciecamente alla buona sorte: a qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione, servita (guarda caso) su un bel piatto d'argento, ad hoc, per togliersi quel fastidioso sassolino dalla scarpa. Nel lavoro fatevi guidare dall'intuito per prendere decisioni o cogliere al volo le occasioni che, molto presto, si presenteranno.

Sagittario: ★★★★. Questo venerdì di fine settimana per il segno del Sagittario non sarà da buttare, ma nemmeno da osannare più di tanto. Insomma, il periodo cavalcherà l'onda della normalità dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

In serata previsti positivi miglioramenti. In amore, il periodo sotto analisi potrebbe regalare qualche interessante opportunità da sfruttare in amore. Eventuali pressioni da parte della famiglia non riusciranno a compromettere un legame in cui credete e che merita di andare avanti. Single, fascino e sex appeal saliranno considerevolmente di tono, dateci dentro! Diciamo che, in generale, dovrete saper stare al passo con i tempi dando prova di buon senso e anche di lungimiranza: imporre un secco "no", adesso, significherà poter contare su migliori prospettive nel futuro prossimo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 31 gennaio per il Sagittario prevede che qualche piccolo errore, se dovesse manifestarsi, sarà subito risolto, anche grazie all'aiuto di quei colleghi che vi hanno preso in simpatia: le stelle invitano alla fiducia.

Astrologia del giorno 31 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì ha riservato a voi nativi una valutazione negativa. Avrete la tendenza a fare più di quello che vi verrà chiesto, ma in questo frangente non riuscirete a finire neanche le cose più urgenti figuriamoci gli extra. Calma! In amore, le congiunzioni astrali non porteranno troppa armonia al ménage. Sarebbe meglio rimandare alcune discussioni, altrimenti potrebbero esserci guai seri. A più di qualcuno di voi nativi in questo periodo proprio non va bene niente! Allora, lasciate stare tutto e riposatevi senza cercare di capire il perché di questa giornata storta.

Single, ci sono situazioni in sospeso, parole non dette, emozioni non raccontate: afferratele e fatele vostre, presto riuscirete a comunicarle. Se eventualmente qualcuno avesse catturato la vostra attenzione, non esitate a farvi avanti. Prendete coraggio ed esprimete ciò che sentite. Nel lavoro, invece, qualche malalingua tramerà alle vostre spalle: fareste bene a dare meno confidenza a chi non ne merita e fare ciò che dovete senza distrarvi.

Acquario: ★★★★. Questo in arrivo sarà un periodo frenetico, fatto di scelte importanti e grandi emozioni, ovviamente da vivere intensamente con chi interessa.

In pratica troverete un perfetto equilibrio tra ciò che vorreste e quello che la giornata vi farà trovare. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, anche se vi sembrerà che tutto intorno a voi ristagni, con un po’ d’attenzione coglierete i segnali positivi in grado di migliorare la situazione generale. Fatevi coraggio cercando di essere un po' più ottimisti. Single, la vostra energia impiegata durante la giornata potrebbe essere trasformata in qualcosa di molto interessante, anche se potrebbe risultare non agevole farlo. Un incontro casuale potrebbe accendere la passione e scombinare tutti i vostri piani che avevate in conto: dice il saggio "al cuor non si comanda!".

Nel lavoro invece, secondo quanto previsto dall'oroscopo, gli ostacoli che vivrete nel periodo indicato potranno essere superati più facilmente di quello che immaginate. Muovetevi, senza timore.

Pesci: ★★★★★. Giornata di fine settimana lavorativa valutata, davvero, con il massimo della positività a tutto spiano, sia in campo sentimentale che in quello lavorativo/professionale. Sapete esprimere bene estro e inventiva: tirateli fuori come gli assi nella manica nel momento che riterrete più opportuno e farete faville. Secondo l'oroscopo del giorno 31 gennaio riguardo l'amore, avrete la conferma che la strada che avete preso insieme a lui/lei è quella giusta, in grado di rendervi felici.

Nonostante le continue prove che entrambi avete dovuto affrontare, da adesso in poi andrete avanti come un treno: non guardate però mai indietro, ok? Se single, invece, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro, per chiudere, state per concludere un progetto importante che ultimamente vi ha sfiancato mentalmente: l'oroscopo invita a resistere ancora un po', di certo ne godrete i buoni frutti.