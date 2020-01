Il mese di gennaio ha ormai ingranato la marcia, portando non poche novità ai vari segni zodiacali. L'epifania, come recita il famoso detto, ha portato via tutte le feste lasciando all'Oroscopo la piena libertà di elargire consigli e raccomandazioni. Il segno dell'Ariete, si ritroverà ad affrontare nel prossimo weekend un periodo di fortuna che si aggira attorno all'ambito sentimentale ed amoroso, accompagnando i nati sotto al segno dell'Acquario che, grazie alle posizioni astrali favorevoli, si sentiranno coccolati ed amati.

Il segno della Bilancia scoprirà una carica di energia non indifferente, mentre il Toro avvertirà quella spinta in più che la fortuna ha deciso di donargli. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto a questo segno potranno finalmente cullarsi nell'amore e nella fortuna che non sembra volerli abbandonare durante questo fine settimana. Coloro che vivono una relazione stabile non potranno assolutamente lamentarsi, così come chi è alla ricerca di quell'anima gemella che nei prossimi giorni potrebbe finalmente immettersi sul suo stesso cammino.

Toro - le novità non mancheranno di certo e, fortunatamente, non saranno negative. Si potrebbe parlare di una promozione sul lavoro o della nascita di un nuovo amore. Chi è in attesa di essere contattato per un colloquio potrà finalmente mostrare di che pasta è fatto.

Gemelli - il weekend in arrivo sembra portare con sé un quantitativo di energie non indifferente che permetterà al segno dei Gemelli di raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Un inizio di anno senza precedenti, con un carico motivazionale senza eguali.

Cancro - 'l'ottimismo è il sapore della vita', diceva un vecchio saggio, ed il Cancro potrà assaporare la verità che si cela dietro a queste semplici parole. Un oroscopo decisamente positivo e che renderà allegre e movimentate le giornate di questo segno zodiacale.

Leone - coloro che sono nati sotto al segno del Leone potranno finalmente riscoprire cosa vuol dire sentirsi amati, soprattutto dai propri cari.

L'amore e l'affetto non mancheranno assolutamente e rallegreranno il prossimo fine settimana.

Vergine - un segno come questo non può che ritenersi soddisfatto sia dei traguardi raggiunti che di ciò che i prossimi giorni sembrano riservare. L'armonia tra mente e corpo non è difficile da raggiungere, soprattutto per chi ha deciso di dedicare qualche attimo del proprio tempo alla meditazione.

Previsioni del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - un oroscopo decisamente positivo per il segno della Bilancia. Un'invasione prorompente di energie fisiche e mentali che spingeranno questo segno alla realizzazione di obiettivi e sogni, almeno in questo breve periodo, rendendolo maggiormente produttivo in ambito lavorativo.

Scorpione - le discussioni non sembrano volere allontanarsi dalla vita di coppia e, seppur non clamorose, insistono nel portare nervosismo a questo segno.

Per riuscire a riallacciare i rapporti e riappacificarsi, qualcuno potrebbe decidere di organizzare qualche serata più piccante del solito.

Sagittario - allegria contagiosa. I nati sotto al segno del Sagittario saranno in grado in questo weekend di animare le serate delle persone che gli stanno accanto, riuscendo a coinvolgere anche coloro che si trovano ad affrontare un periodo decisamente sottotono.

Capricorno - la fortuna sembra essere proprio dalla parte del Capricorno. Chi, tra i nati sotto all'influenza di questo segno ha in mente di giocare qualche numero al SuperEnalotto, potrà finalmente tentare.

Non è assicurata la vincita al primo tentativo, ma provarci non costa nulla (ovviamente senza esagerare).

Acquario - una insolita sensazione di protezione coglierà i nati sotto a questo segno. L'affetto dei propri cari e l'amore delle persone che gli stanno attorno gli faranno riscoprire quelle sensazioni che si credevano ormai perdute con la maturità.

Pesci - il raggiungimento dei propri obiettivi non sembra essere poi così lontano. Le energie positive che ruotano attorno a questo segno non lo abbandoneranno tanto facilmente.