L'Oroscopo di mercoledì 8 gennaio, combina intelligenza a sensibilità creando una combinazione vincente per l'amore. La Luna transita in Gemelli e dà campo libero a una razionalità lucida e perspicace, a discapito però delle emozioni che risultano arginate da un modo di amare molto cerebrale. Buoni gli influssi saturniani benefici per il lavoro del Capricorno, Scorpione, Pesci, Toro e Vergine.

Approfondiamo il tutto con le previsioni astrali segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: più discorsivi, vi piace parlare delle emozioni anche se alzerete una barriera per non viverle a fondo. Non vi lascerete coinvolgere da un fluire intenso, prendendo la sfera amorosa con leggerezza e divertimento. Alcuni meriti in campo lavorativo, vengono finalmente riconosciuti.

Toro: la vicinanza della Luna dal cielo astrologico dei Gemelli si fa sentire e cerca di contenere l'eccitazione di Urano che cerca sempre di andare contro corrente nelle situazioni amorose, ribaltando gli schemi prestabiliti in modo improvviso e originale.

I successi in campo lavorativo arrivano senza alcuno sforzo da parte vostra.

Gemelli: sbarazzini e più frizzanti con la Luna nel segno, sarete molto intuitivi sul lavoro e una nuova intelligenza combinata a una spiccata sensibilità, crea una combinazione vincente anche in campo sentimentale. Più comunicativi, amerete parlare di voi.

Cancro: i pianeti in opposizione dal Capricorno interferiscono sulle sfere vitali, poiché trovano un blocco provocato dalla presenza dei Nodi lunari. Potrebbe capitare quindi che non riusciate a realizzarvi completamente in campo lavorativo o che sentiate una sorta di insoddisfazione in campo amoroso. Luna molto vicina a voi regala una certa intuizione, utile per progredire.

Leone: buona l'influenza del satellite notturno che dai Gemelli, alleggerisce l'atmosfera intorno a voi e rende la sfera amorosa più frizzante e deduttiva.

Una maggiore lucidità mentale è elargita dall'astro d'argento, benefico sia per vivere l'amore in modo intellettuale che per ottenere successo in ambito professionale.

Vergine: il gioco dei sentimenti non è coinvolgente e non vi lascerete prendere dalle emozioni, distaccandole dalla vostra interiorità forse per paura di soffrire. Luna dai Gemelli rende il modo di amare molto distaccato, ma comunque sarete affettuosi. Buono il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più leggeri grazie agli influssi lunari dalla casa astrologica terza, scivolerete leggiadri verso le nuove amicizie poiché spinti dalla voglia di conoscere e di instaurare relazioni frizzanti e socievoli. In amore, manterrete un certo distacco, puntando più sull'attimo fuggente più che su un impegno stabile. Attenzione a non essere pigri sul lavoro.

Scorpione: Luna dai Gemelli chiede cosa desiderate dall'amore e gli astri presenti in Capricorno attuano un rinnovamento della sfera sentimentale che consente di lanciare molte frecce dall'arco dell'amore. Sperimentate nuove sensazioni, una in particolare colpirà dritto al cuore la persona amata. Impegno e volontà in campo professionale saranno premiati a breve.

Sagittario: l'opposizione della Luna si fa sentire e crea pulsioni inconsce collegate a situazioni dell'infanzia. Tutto ciò si ripercuote nel presente e vi ritroverete ad affrontare delle prove a cui dovrete far fronte con maggiore obiettività e concretezza.

Allentando queste tensioni con una maggiore introspezione, anche la sfera lavorativa ne gioverà.

Capricorno: Mercurio nel segno incita ad avviare un dialogo chiarificatore o comunque costruttivo per l'amore. In questo modo, potrete chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso e dissipare i dubbi con la razionalità che vi è consona. Una situazione lavorativa alquanto tesa, si sta via via stabilizzando.

Acquario: una mente fantasiosa elargita da Luna in Gemelli è tutta da investire in campo amoroso e in quello professionale, per emergere con successo. Creativi sul lavoro, in amore approfondirete le emozioni fino a un certo punto, ponendo una barriera che scivolerà solo quando sarete veramente sicuri dei sentimenti che provate.

Pesci: una sensibilità comprensiva si fa strada negli animi, grazie a Nettuno in trigono ai Nodi lunari che regala splendide sensazioni intuitive. Assorbirete gli stati d'animo altrui come una "spugna di emozioni" e anticiperete gli eventi in modo quasi preveggente. Buono il lavoro.