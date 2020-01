Quello di gennaio sembra essere un mese molto importante, in quanto accompagna l'ingresso del nuovo anno e vari mutamenti delle posizioni astrali. L'Oroscopo del weekend del 18 e 19 gennaio preannuncia giorni importanti per la maggior parte dei segni e fornisce dei consigli per poter superare eventuali problematiche che si presenteranno lungo la strada.

I nati sotto al segno dell'Ariete non avranno di che lamentarsi, visto e considerato che le giornate comprese tra venerdì e domenica saranno a dir poco magnifiche.

Il Toro si ritrova in un momento di netta ripresa in cui le energie mentali e fisiche si ricaricano. Qualche nota negativa, invece, l'avranno alcuni segni tra i quali Pesci e Vergine.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto a questo segno non potranno minimamente lamentarsi. Le giornate proseguiranno nel migliore dei modi e sia in amore che sul lavoro si potrà godere di ottimi risultati.

Toro - per il Toro, secondo l'oroscopo, si preannuncia un fine settimana di ripresa in cui le energie fisiche e mentali verranno ricaricate.

Attenzione a non strafare troppo.

Gemelli - la settimana è iniziata con un po' di confusione per i nati sotto a questo segno. Ci sono state giornate allegre ed altre meno felici e positive, eppure la voglia di darsi da fare non è mai venuta meno. In questo weekend si potranno scoprire le carte in tavola e decidere il da farsi.

Cancro - se si è alla ricerca del relax è meglio approfittare di queste particolari posizioni astrali che rendono il Cancro uno tra i segni più romantici e sensuali del periodo. Meglio ritagliare qualche attimo da dedicare al proprio partner.

Leone - molto carico di energie, il Leone si ritroverà ad affrontare un fine settimana con i fiocchi ed in preda all'iperattività. Non si riuscirà a stare un attimo in tranquillità e si vorrà ad ogni costo trovare qualcosa da fare.

Sarebbe meglio cimentarsi in lavori di modellismo o nel giardinaggio.

Vergine - un periodo non proprio ottimale per questo segno. Oltre alla stanchezza ed allo stress causati dal lavoro, le discussioni con il partner potrebbero rendere le giornate ancor peggiori. Il consiglio è di ritagliarsi qualche attimo solo per sé stessi.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - nulla da obiettare per chi gode dell'influenza di questo segno zodiacale. Le giornate in compagnia del partner saranno favolose ed anche il lavoro porterà i frutti sperati.

Scorpione - l'oroscopo di questo fine settimana annuncia giornate intense per lo Scorpione. Chi si ritrova all'interno di una relazione stabile non avrà neanche il tempo per respirare, impegnato a cercare di organizzare giornate speciali. Sul lavoro sono in vista ottimi propositi.

Sagittario - anche questo segno, così come il Leone, riceverà una carica di energia non indifferente che gli permetterà di portare a termine, con largo anticipo ciò che si era prefissato. Il weekend permetterà qualche attimo di riposo e meritato relax.

Capricorno - il sentimentalismo sembra farla proprio da padrone. Gli astri non accennano a voltarsi e fanno dono di un periodo di romanticismo inaspettato.

Acquario - i nati sotto a questo segno che vorranno compiere il grande passo nella vita di coppia potranno finalmente farlo. Il momento è quello ottimale, sia per dichiararsi che per decidere di espandere i propri orizzonti ed allargare la famiglia.

Periodo propizio.

Pesci - qualche malanno stagionale potrebbe non aiutare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'unico consiglio plausibile è quello di stare sotto le coperte e riguardarsi per non peggiorare la situazione.