Il mese di gennaio ha ormai superato la metà e l'oroscopo si prepara a fornire suggerimenti interessanti per ogni segno zodiacale per la settimana compresa fra lunedì 20 e domenica 26. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno ad affrontare un periodo assai fortunato, mentre il Leone avrà qualche piccola difficoltà. Il segno del Toro, dal canto suo, entrerà in un vortice di sentimentalismo quasi inedito per il segno in questione.

Di seguito le predizioni per tutti i segni zodiacali nel dettaglio.

Previsioni astrali settimanali, da Ariete a Vergine

Ariete - i nati sotto a questo segno, secondo l'oroscopo della settimana che sta per arrivare, affronteranno un periodo prosperoso e fortunato. Nulla, quindi, di cui doversi preoccupare.

Toro - il segno del Toro attraverserà un particolare periodo in preda al romanticismo ed al sentimentalismo. C'è aria di novità in arrivo.

Gemelli - la stanchezza inizierà a farsi sentire, soprattutto nelle giornate iniziali di questo nuovo periodo. L'amore non sembra andare per il verso giusto e qualche piccola discussione potrebbe nascere con fin troppa facilità.

Cancro - la negatività si allontanerà quanto prima, permettendo agli astri di mostrare il meglio di sé e palesare la propria influenza positiva. Attenzione però, l'avvicinarsi del weekend potrebbe portare qualche piccolo sbalzo d'umore.

Leone - i nati sotto al segno del Leone avvertiranno una qualche nota di negatività. Con gli astri in opposizione, ci si ritroverà all'interno di un ciclone pieno di discussioni e stress, sia in ambito lavorativo che nella vita di coppia.

Vergine - non ci sarà nulla di particolare da dovere affrontare, non per le giornate che stanno per arrivare. Qualche piccolo litigio in amore sarà consentito, ma nulla impedirà alla Vergine di godere qualche ora di serenità con la propria famiglia.

Oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - i nati sotto a questo segno potranno finalmente rilassarsi ed attendere l'arrivo di qualche piccola soddisfazione.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale ci si potrà sentire appagati e ricevere, finalmente, notizie positive.

Scorpione - gli astri sembrano essersi voltati nella direzione di questo segno, donando qualche stilla di fortuna allo Scorpione. In amore ci si potrà rilassare e sarà possibile godere di qualche attimo di serenità e romanticismo con il partner.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana di gennaio, rivela il sopraggiungere di qualche leggera discussione in grado di creare tensioni con il partner.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Nulla di cui doversi preoccupare, ma è sempre meglio fare attenzione.

Capricorno - l'ambizione non manca di certo ai nativi di questo segno. L'arrivo di un nuovo lavoro, o comunque di una proposta legata a questo ambito, risveglieranno la voglia di fare di più e mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi.

Acquario - stando a quanto gli astri annunciano, i nati sotto al segno dell'Acquario potranno usufruire di questa settimana per accogliere nuove notizie.

Si tratta di comunicazioni importanti in grado di portare qualche cambiamento.

Pesci - l'amore sembra essere nell'aria per questo segno. Venere volge il suo sguardo verso questo segno, facendogli dono di giornate fortunate in grado di portare qualche nota di sentimentalismo e romanticismo nella vita di coppia. Attenzione a non esagerare troppo, qualche piccola discussione sembra essere in agguato.