L'oroscopo del 30 gennaio annuncia grandi novità per ogni segno zodiacale. Per i nativi dell'Ariete questa giornata è dedicata alla riflessione. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli devono prepararsi ad affrontare qualche problema. Segno per segno, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata di riflessione. Più siete sinceri con voi stessi meglio affronterete eventuali crisi. Le difficoltà sono opportunità per migliorare e per realizzare ciò che volete davvero.

In campo lavorativo non dovete fare finta di nulla, andate a fondo di ogni problema. Molto presto i vostri meriti verranno riconosciuti e la vostra competenza acquisterà nuovi punti. Tenete sotto controllo la salute.

Toro – In questa giornata qualcosa potrebbe turbarvi. Gelosia? Insoddisfazione? Dubbi? Forse siete un po' tesi, magari non sapete davvero cosa volete oppure non apprezzate alcune novità. Non siate così precipitosi. Se avete un rapporto di coppia collaudato da tempo, sapete già che gli alti e bassi emotivi sono normali.

In campo lavorativo i progetti sono tanti, l’oroscopo consiglia di non correre dietro a tutte le idee che vi frullano in mente, rischiate di non concludere nulla.

Gemelli – Vivacizzate la relazione di coppia e preparatevi ad affrontare qualche problema in serata. Ottima giornata anche per i cuori solitari. Coloro che cercano solo avventure iniziano a capire di voler trovare la persona con cui passare il resto della propria vita.

Assumere un atteggiamento superficiale è un errore, dovete essere più costanti nelle cose e nei rapporti interpersonali. Questo è anche un periodo in cui serve maggiore prudenza negli investimenti e nelle spese.

Previsioni di giovedì 30 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo sentimentale siete un po' sottotono, forse siete incerti o siete presi dal lavoro o da altre faccende. Se manca l’equilibrio, se quello che cercate è maggiore complicità dovete aspettare il weekend, quando l’attrazione diventerà più bollente.

Se, invece, avete dei rancori, affrontateli subito. In campo professionale potete realizzare molto e raccogliere in breve tempo i frutti del vostro impegno. Anche la condizione economica migliora, però, non buttatevi in investimenti azzardati o spese folli.

Leone – Periodo favorevole per la sfera affettiva, dovete solo prestare attenzione alle insoddisfazioni, che portano tristezza e scoraggiamento. Avete un grande bisogno di svagarvi ma, come tutti i comuni mortali, avete voglia sbarcare il lunario giorno dopo giorno. Chi non ha un lavoro, prima o poi lo troverà. Intanto, potreste accontentarvi di qualche occasione discreta.

L'oroscopo v'invita a essere prudenti con il denaro.

Vergine – Periodo in cui potreste risolvere vari problemi, allentare le tensioni, dimenticare quello che non funziona nella vostra vita. Periodo ottimo per regalarvi un viaggio oppure allargare fare nuove amicizie. Occhio, però, a non seminare zizzania. Rimanete vigili e non fatevi prendere dal nervosismo. Nel campo lavorativo non mancano opportunità, anche la condizione economica avrà una svolta positiva.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Sforzatevi di equilibrare le vostre emozioni, anche se alcune persone vi fanno davvero girare gli astri dello zodiaco.

Mettete in conto qualche battibecco con il partner, suocera, figli. Contemporaneamente, mettete in conto anche parecchi momenti di dolcezza e di complicità. Se c'è amore, sforzatevi di raggiungere un accordo. Nel campo lavorativo siete distratti, vi lamentate del brutto tempo, del lavoro che svolgete. Concentratevi su quello che fate, state più attenti agli errori e prendete al volo ogni occasione. Anche se non è il lavoro dei vostri sogni, è pur sempre qualcosa.

Scorpione – Qualche polemica potrebbe inaugurare questa giornata, però, questo Oroscopo è molto positivo per la vostra vita amorosa.

Pochissime coppie si lamentano della mancanza di comunicazione, un problema che si può risolvere facilmente con un minimo d’impegno da parte di entrambi i partner. Difficile davvero rimanere single con questi aspetti favolosi che brillano nel vostro cielo. C'è aria di fermento, novità, traguardi innovativi. Tuttavia, dovete essere pronti ad affrontare qualche contratto con i colleghi o un dirigente.

Sagittario – Questa giornata scorre tra momenti piacevoli e momenti di tensione o malinconia. C'è spazio per l'amore e la passione ma anche per il rimprovero e la rabbia. Siate sempre voi stessi e cercate prima di tutto di portare a galla le vostre esigenze, non di accontentare sempre quelle altrui.

Se cercate una buona occasione in campo lavorativo, potete ritrovarla all'improvviso. Se vivete conflitti con i colleghi, l'oroscopo consiglia di prendere una posizione netta e di non seminare zizzania.

L'oroscopo di giovedì 30 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa giornata favorisce poco le coppie. Se ci sono problemi lavorativi o familiari, cercate di non perdere la calma. Gli scatti nervosi potrebbero creare una spaccatura nella vostra relazione. Una dolce possibilità di tornare a discutere con calma ve la offre l'amore, in questo modo riuscite ad appianare ogni divergenza.

Potrebbero esserci equivoci e ritardi sia nei contratti che nelle proposte.

Acquario – Se davvero siete incerti e vi accorgete che la persona che avete al proprio fianco non merita i vostri sforzi, voltate pagina. Per i single non mancano i flirt, nuovi desideri e nuove conoscenze. Molti di voi sono stanchi di una certa situazione lavorativa. Alcuni vorrebbero un lavoro autonomo ma sono in attesa di risposte o di un finanziamento. Già dal prossimo mese qualcosa di buono si presenterà.

Pesci – Se siete single da troppo tempo questo è il momento giusto per aumentare le vostre amicizie e, di conseguenza, trovare l’anima gemella.

In campo lavorativo, la fortuna finalmente vi sorride, potrebbero esserci opportunità vantaggiose in vari settori. Le vostre condizioni economiche migliorano ma dovete evitare di fare spese folli, potrebbero arrivare momenti di magra.