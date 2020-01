L'Oroscopo di mercoledì 8 gennaio vedrà Cancro e Toro in gran forma, mentre l'Ariete e i Gemelli saranno un po' in affanno. Di seguito le previsioni e la classifica di tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Scorpione: purtroppo una brutta delusione influenzerà questo mercoledì e questo pensiero vi incupirà per tutto il giorno, rendendovi pigri sul lavoro e indolenti nei confronti degli altri, però adesso basta deprimervi dovete reagire amici dello Scorpione.

11º Gemelli: State valutando l'ipotesi di cambiare il vostro lavoro, e questo vi sta stressando molto.

Farete un incontro che avreste volentieri evitato, ma c'è di positivo che vi sentirete molto in forma fisicamente.

10º Bilancia: anche in questa giornata vi sentite pigri e privi di energia, il consiglio è quello di fare orari e alimentazione più sana, anche un po' di movimento non vi farebbe male, mettete a posto il fisico e vedrete che tutto inizierà a girare come prima. Qualcuno vi ama, non sottovalutatelo.

9º Ariete: non potete controllare tutto, avete troppe idee e dovete fare ordine, per tornare ad essere i leader che sapete essere.

Domani staccate un po' la spina e rallentate concentrandovi solo su un punto. Una telefonata vi farà innervosire, ma non datele troppo peso.

8º Sagittario: Il vero problema è che proprio non ce la fate a riprendere i vecchi ritmi, fortunatamente con il vostro umore vi farete amare da tutti, ma dovete uscire da questo stato di pigrizia, le vacanze sono finite.

7º Pesci: state valutando una situazione sentimentale, da un lato vi lancereste a capofitto ma dall'altro avete paura di un rifiuto, sappiate che dovete essere pazienti e non deconcentratevi, sul lavoro hanno bisogno di voi. Salute perfetta

Le previsioni astrali dei primi sei segni in classifica

6º Acquario: una persona che amate tornerà, siate pronti. Riceverete una vantaggiosa proposta, ma non siate frettolosi valutatela con calma e chiedete ai vostri familiari.

La sera godetevi la famiglia e la tv, senza uscire.

5º Leone: potreste litigare con qualcuno, quindi non siate i soliti testoni fieri e orgogliosi, lasciate cadere un commento che manco riguarderà voi e pensate al lavoro e all'amore, se mantenete la calma sarà una splendida giornata.

4º Capricorno: siete a un passo dal podio, giornata quasi perfetta, cercate di non essere troppo testardi e perdonate una persona che lo merita. Sula lavoro soldi in arrivo.

3 º Toro: godetevi la giornata, non ci sono consigli per voi, siate voi stessi, godetevi ogni attimo, perché riceverete tante piccole sorprese positive. Solita salute di ferro, unica cosa, mangiate un pochetto di meno

2º Cancro: siate gentili e disponibili come solo voi sapete essere e il karma vi ripagherà donandovi una giornata splendida. In amore riceverete una gradita sorpresa, mentre lavoro e salute saranno tanto stabili quanto soddisfacenti.

1º Vergine: primi, del resto è il vostro anno, la vostra precisione e affidabilità sarà apprezzata sul lavoro e si parlerà di una gratifica. In amore ci sono ben due persone che vi contendono e la salute è perfetta, che altro aggiungere, siete al top di giornata.