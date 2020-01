L’Oroscopo lascia presagire un secondo mese dell’anno non troppo semplice per i nati sotto il segno dello Scorpione, per i quali non mancheranno i grattacapi e gli imprevisti.

Urano in posizione svantaggiosa potrebbe creare qualche disagio all'interno dell’ambito lavorativo, dove potrebbero attuarsi dei cambiamenti e nascere dei contrasti. In amore qualcuno potrebbe portarsi dietro delle questioni da risolvere, che potrebbero riguardare la famiglia e i parenti, ma anche la sfera economica. La salute va bene, ma non mancheranno i momenti di tensione e nervosismo.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del mese di febbraio 2020 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per lo Scorpione

Amore: come anticipato, in ambito sentimentale, secondo l’oroscopo di febbraio 2020 per lo Scorpione, continueranno le preoccupazioni e i malumori nati durante i mesi precedenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. All'interno del rapporto con il partner e in famiglia potrebbero esserci discussioni e problematiche riguardanti la sfera economica o la gestione della casa.

Qualcuno potrebbe trovarsi al centro di polemiche legate ad un’eredità o alla vendita di un bene immobiliare. I giovani che si sono sposati da poco potrebbero dover affrontare delle discussioni a causa della bassa disponibilità economica.Tuttavia a partire dal 16 febbraio le stelle saranno più vantaggiose e sarà possibile recuperare la serenità. In questo periodo saranno soprattutto favoriti gli incontri, secondo l’oroscopo particolarmente vantaggiosi per il futuro si riveleranno le relazioni che nascono con i nati sotto il segno del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci.

Lavoro: nonostante il Sole un aspetto favorevole al partire dal 19 febbraio e Mercurio che proteggerà il segno con i propri influssi per tutta la durata del mese, Urano potrebbe costringere lo Scorpione ad affrontare diverse problematiche. I nativi del segno potrebbero essere particolarmente irascibili e agitati, non è il momento ideale per prendere delle decisioni o iniziare dei nuovi progetti. Secondo l’oroscopo di febbraio 2020 lo Scorpione potrebbe vivere alcune situazioni di disagio, potrebbero attuarsi dei cambiamenti inaspettati.

Non mancheranno tuttavia i momenti positivi, secondo le stelle quelle dal 14 al 20 febbraio saranno giornate vantaggiose per coloro i quali vogliono avanzare delle richieste.

Salute: secondo l’oroscopo il mese di febbraio non sarà un momento negativo per il fisico e la salute, tuttavia l’opposizione di Urano creerà diversi momenti di sconforto e agitazione allo Scorpione e questi potrebbero trasformarsi in fastidi psicofisici. Il consiglio è quello di tenere sotto controllo l’alimentazione e non dimenticarsi di fare della sana attività fisica.