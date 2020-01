Inizia un nuovo mese per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 1° febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri. Per i nativi dell'Ariete è una giornata passionale e grintosa, invece per le persone nate sotto il segno dei Pesci è agitata e nervosa.

Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su lavoro e amore per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata passionale e grintosa ma che potrebbe anche esasperarvi e rendervi impulsivi.

Insomma, sarete un ciclone travolgente esistenze. Cercate di badare di più alla sostanza che alla forma e di vivere la vostra vita in piena sincerità. Chi vi circonda è avvertito, guai a non essere sinceri con voi. Il lavoro vi chiede parecchio tempo ma questo non vi spaventa. Prudenza negli investimenti: non è il vostro periodo fortunato.

Toro – Emotiva, è l’aggettivo che descrive meglio questa giornata d'inizio febbraio. Non pensate, però, che le storie che nascono adesso siano destinate a regalarvi insoddisfazioni.

Anche se non vi aspettano momenti facili, dovete affrontare la giornata con il sorriso e a testa alta. Nel lavoro potrebbero nascere equivoci o potreste commettere qualche errore di distrazione. Chi deve avere un colloquio, l’Oroscopo consiglia di prepararsi in tempo, informarsi sull'azienda e su chi vi farà il colloquio.

Gemelli – Se ci sono alcune tensioni nella coppia, affrontatele subito prima che sia troppo tardi.

Qualunque sia il vostro caso, dovete cercare di aggiustare e migliorare quello che non funziona. Per i single non è un periodo semplice da affrontare. Tuttavia non mancano gli incontri, proprio questa giornata vi spinge ad allargare il vostro giro di amicizie. In campo professionale siete molto interessati a ottenere una posizione più stabile e ad aumentare le entrate. Coloro che cercano un impiego, devono ricordarsi che la fortuna va incoraggiata.

Previsioni di sabato 1° febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Giornata positiva per gli affari di cuore. Il vostro è un segno passionale, audace e determinato. Sapete quello che volete e anche come ottenerlo. Questo inizio weekend favorisce gli incontri, soprattutto d'amore. Se avete adocchiato già qualcuno, datevi da fare stando sempre attenti ai pettegolezzi e agli amici invidiosi o rivali. Nel lavoro non lasciatevi prendere dal panico e cercate di organizzarvi meglio. Si tratta solo di piccoli ostacoli, facilmente superabili.

Leone – Se ci sono ancora questioni in sospeso da risolvere con il vostro partner, è meglio se vi muovete con prudenza, soprattutto in questa giornata.

Non drammatizzate ogni cosa, siate passionali e rendete vivace la complicità tra voi e il partner. Nel lavoro potreste vivere qualche attimo di insoddisfazione, ma la possibilità di migliorare la vostra posizione attuale non vi manca. Siete lucidi, astuti, comunicativi, tutto questo vi aiuta nelle trattative e vi rende abili a cavarvela in ogni circostanza.

Vergine – Questo è un periodo in cui non passerete inosservati. C'è chi critica ma 'chi disprezza vuole comprare', chi pende dalle vostre labbra e chi vi infastidisce con troppe attenzioni. Qualcuno che vi piace potrebbe darvi filo da torcere.

Potreste aumentare l’ambizione in campo professionale e l’orgoglio potrebbe farvi sospirare situazioni impossibili. Rimanete con i piedi per terra ed evitate scelte impulsive, soprattutto in ambito finanziario. Cercate di non sperperare le forze fisiche come se non avreste mai bisogno di riposo.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Dimenticate tensioni, gelosie, incertezze. Potete affrontare e risolvere i problemi oppure voltare pagina definitivamente. Se nella coppia c'è amore, potreste compiere un grande passo importante, un salto di qualità. Le coppie datate potrebbero tornare a corteggiarsi o capire che i sentimenti cambiano con il passare degli anni, ma è sempre amore.

Se state cercando un nuovo impiego, datevi da fare. Non sprecate le buone occasioni che potete trovare sulla vostra strada. Se non c’è nulla, non lamentatevi e cercate di creare aguzzare il vostro ingegno.

Scorpione – Giornata piacevole per incontri, amicizie e flirt. Avete grinta e determinazione, doti utilissime per vincere la timidezza e spingervi a farvi avanti con chi vi piace. I cuori solitari potrebbero fare nuove conoscenze e quindi trovare un nuovo partner d'amore. Se pensate ancora al vostro ex, per qualcuno ci sarà un ritorno di fiamma. Riflettete bene sui vostri obiettivi e individuate la strategia più consona alle vostre risorse.

Affari o investimenti vantaggiosi. Massima cautela, di questi tempi nessuno regala niente.

Sagittario – Questa potrebbe essere una giornata percorsa da agitazioni e nervosismo, da gelosia e passione ma anche da delusione e voglia di voltare pagina. Le coppie innamorate sono un po' più gelose del solito e se discutono, la relazione non subisce nessun danno. Chi invece è in coppia da tempo, vive una situazione familiare disagiata oppure nutre desideri di evasione. Nel settore professionale avete le idee chiare su cosa volete fare, e intendete impegnarvi fino in fondo. Potrebbe esserci qualche ostacolo, magari qualcuno contrasta i vostri piani.

L'oroscopo sconsiglia di fare gesti impulsivi.

L'oroscopo di sabato 1° febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata vi sentite particolarmente passionali. Siete molto decisi a far funzionare certe situazioni e a volere solo il meglio. Evitate gli equivoci e fate parlare il cuore, non decidete mai usando solo la testa o la razionalità. Per i cuori solitari potrebbe essere il momento adatto per incontrare la persona giusta, guardatevi attorno e cogliete le occasioni al volo. In campo lavorativo c’è un pizzico di noia, stanchezza o insoddisfazione. Se svolgete un lavoro che richiede massimo impegno, l'oroscopo consiglia di raddoppiare la concentrazione.

Acquario – Giornata altalenante che mette a soqquadro anche l'amore. Anche voi, a volte, siete contraddittori oppure commette qualche errore, anche se spesso vi richiudete in una corazza di freddezza e resistenza. In questa giornata dovete cercare di ritagliare degli spazi da dedicare all'amore e alla passione. Ai single non mancano flirt e incontri. In campo lavorativo potreste avere ottime idee, ricevere belle proposte, scovare buone occasioni. C’è aria di fermento, novità e voglia di cambiare.

Pesci – In questa giornata potreste vivere momenti piuttosto agitati e nervosi. In amore, dovete cercare di non riversare i problemi esterni nel vostro rapporto con il partner.

In caso di battibecchi, dovete cercare di recuperare in fretta, con dolcezza e maggiore disponibilità. Se state pensando di fondare una società o di mettervi in affari con un collaboratore o un socio, è meglio rimandare tutto a un altro giorno, poiché in questa giornata non cavate un ragno dal buco. Tuttavia, potreste prendere un po' di tempo per pensarci.