La giornata di venerdì 10 gennaio sarà molto impegnativa per il Capricorno a causa di alcune difficoltà lavorative, ma in ogni modo sarà in grado di superare gli ostacoli. Molta passionalità per la Bilancia e il Leone. Quest'ultimo dovrà ravvivare la propria relazione con il partner. Qualche incertezza per i Gemelli metterà in seria difficoltà la loro storia d'amore. A seguire le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di venerdì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: progetti in atto.

Sul lavoro avrete molti progetti interessanti da mettere a punto, ma sarà meglio accettare qualche consiglio per non avere problemi. Una collaborazione fra colleghi sarà favorita.

Toro: avrete una rimonta significativa sul posto di lavoro, però dovrete procedere con i piedi di piombo e senza osare troppo. Limitatevi a essere competitivi, ma senza esagerare. Meglio non inimicarvi i colleghi e il capo.

Gemelli: qualche parola di troppo vi darà dei litigi in più. Meglio ponderare le parole da utilizzare per non arrivare ad avere “fratture” insanabili.

Ottima invece la salute, qualche piccolo malessere si risolverà in fretta.

Cancro: tanta televisione o tanto cinema. Sarà un venerdì ottimo per poter fare dispensa di energie e di emozioni, con le quali sicuramente riuscirete ad affrontare situazioni più concrete anche sul posto di lavoro.

Leone: l'ambito sentimentale avrà bisogno di un risveglio unico nel suo genere, che sappia non solo coinvolgere il partner, ma farlo appassionare sotto ogni aspetto della vita. Ottime le amicizie e le uscite in gruppo.

Vergine: pronti per ripartire sul lavoro, un po' meno in amore. Avrete bisogno di un confronto all'interno della coppia per fare chiarezza su qualche evento recente che ha scombussolato la vostra relazione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: focus sull'amore passionale. Siete un segno che ha bisogno di molta passione nella vita, dopo il romanticismo viene prima di ogni cosa nella vostra relazione.

In questo ambito sarà la giornata favorita della settimana.

Scorpione: riuscirete a uscire, a fare anche qualche nuova conoscenza che vi darà sicuramente occasione di fare passeggiate o gite in più. Sarà l'occasione giusta per qualche conquista di cui non vi pentirete.

Sagittario: il lavoro vi assorbirà molto a partire da questa giornata e le occasioni per guadagnare di più saranno servite su un piatto d'argento. Approfittatene, anche favorendo la concentrazione.

Capricorno: umore in rialzo. Anche se state attraversando un periodo decisamente difficile per il vostro lavoro, e qualche insuccesso per chi è ancora alla ricerca di un impiego, avrete una positività invidiabile.

Acquario: al momento non sarete molto inclini a uscire per svago, ma qualcuno sarà determinante per trascorrere una serata diversa dal solito.

Meglio non rifiutare un appuntamento o una semplice proposta per un caffè.

Pesci: sarete di un umore molto “pantofolaio”, preferirete di gran lunga una serata a guardare un film piuttosto che fare quattro chiacchiere con un amico. La stanchezza potrebbe essere una delle cause di questo nervosismo.