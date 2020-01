Martedì 7 gennaio 2020 l'Astrologia presenta una situazione generale abbastanza complessa. Iniziamo con la Luna: l'Astro della Terra risulta ancora posizionato nel comparto dei Gemelli, sottoposta alla dura opposizione di Marte in Sagittario. Il Sole insieme a Giove, Mercurio, Saturno e Plutone ruoteranno tutti nell'orbita del Capricorno. L'Acquario ospita ancora per un po' il Pianeta Venere, mentre Nettuno resta tranquillo nel settore dei Pesci. Continua pure la buona presenza di Urano presso il comparto del Toro.

Appuriamo ora qualche dettaglio relativo alla giornata di martedì andando a visionare le previsioni astrologiche relativa ai segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Voglia d'amore per il Toro, Gemelli diffidenti

Ariete: speranzosi. La giornata di martedì scorrerà liscia come l’olio. Ideale per formulare progetti teneri e costruttivi con la persona del cuore, magari durante una passeggiata nel parco. La Luna in Gemelli esalta infatti la sensualità e propone incontri emozionanti ai single e ai più giovani.

Insomma le fantasie del cuore prendono forma! Molto bene il lavoro.

Toro: ammiccanti. Astri molto favorevoli per i sentimenti, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono gite, viaggi, feste, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia. Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare.

Gemelli: diffidenti. Gli aspetti negativi della Luna e l'opposizione di Marte vi chiamano direttamente in causa. Difficile conciliare le ambizioni professionali con gli impegni familiari: entrambi reclamano attenzione! In tema di benessere, il malumore fa la sua parte. Probabilmente, è solo per questo che questo martedì vi sentirete piuttosto giù di tono. Passerà.

Cancro: creativi.

Siete pieni di energie e di creatività; questo giorno non ve lo dimenticherete! Ottimo il comparto sentimentale, però fate solo attenzione agli amici, con i quali ci potrebbero essere problemi. Avete un’attività autonoma? Preparatevi ad una giornata di fuoco, a situazioni esaltanti: potrete ottenere miglioramenti su tutti i fronti e veder particolarmente apprezzato il vostro lavoro.

Leone: coraggiosi. Novità interessanti si prevedono nel campo delle amicizie. Se siete single approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l’attenzione di chi vi piace utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia nell’arte della conquista. Sono di buon auspicio i brevi viaggi e gli spostamenti di lavoro. Molto stuzzicante la vita di coppia.

Vergine: sensuali. Il lavoro procede spedito, anche se l’esperienza per questo martedì consiglia di non abbassare la guardia.

Chiarite una questione controversa con il partner o realizzate un’idea che vi frulla in testa da tempo. Toccando le corde della sensualità, stuzzicate il desiderio della persona amata per riguadagnarne l’attenzione, di recente un po’ affievolita.

Sagittario premuroso, Pesci lunatici

Bilancia: promettenti. Tutto procede nel migliore di modi; questa la sintesi della giornata che promette e non solo mantiene, ma può andare ben oltre le aspettative. L’amore è il gran favorito del momento, ma non è escluso che anche il lavoro e le finanze subiscano cambiamenti positivi, soprattutto se avete un’attività autonoma.

Mettete grinta nelle iniziative.

Scorpione: sicuri. La Luna vi è complice e vi regala sicurezza nelle vostre capacità, così fruttuose che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Con gli amici, sarete intraprendenti e propositivi. Grande vitalità. E in amore? Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Fatevi venire un’idea brillante.

Sagittario: abili. Il momento è ottimo dal punto di vista professionale: sarete abili in fase sia di progettazione sia di realizzazione. È probabile che, da una vostra idea, nasca qualcosa di nuovo per il business dell'azienda.

Un’intesa a tutto raggio con il partner avrà modo di rafforzarsi e completarsi attraverso interessi e amicizie comuni.

Capricorno: prudenti. Gli astri invitano alla prudenza. Evitate, ad esempio, scelte affrettate in ambito professionale e finanziario; una vostra eccessiva impetuosità potrebbe portarvi a scelte errate. Rinviate le decisioni importanti! Non cambia molto la situazione in campo sentimentale: per evitare discussioni, accettate una proposta del partner.

Acquario: in guardia. Questo martedì vi porrà di fronte a fatti precisi e vi costringerà a prendere posizione. E questo potrebbe essere un bene, considerate le opportunità che avete sotto mano in questo periodo.

Sotto questo cielo, il cuore nel bene e nel male prenderà fuoco facilmente. Quindi, se avete già la fede al dito, attenzione alle cotte.

Pesci: rilassati. Finalmente realizzate un progetto, e potete rilassarvi dopo tanta fatica, allentare la tensione. Il che, paradossalmente, può fare riemergere lo stress e la stanchezza accumulata. Niente strapazzi, quindi: rinunciate agli impegni superflui. Chi amate è distratto e svagato, ma sta lavorando duramente per il vostro futuro.