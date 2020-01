L'Oroscopo dell'amore per i single di domenica 12 gennaio, approfondisce l'entrata della Luna in Leone. Entrando in contatto con le proprie emozioni e vivendole in modo intenso, i segni zodiacali di Fuoco aprono la loro vita sentimentale a nuove chance. L'amore diventa libero e istintivo, come è possibile approfondire nelle previsioni astrali dedicate ai cuori solitari.

Istinto e passionalità nell'oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: gli obiettivi amorosi diventano più marcati e ambiziosi, grazie all'influenza lunare dal Leone che garantisce una marcia in più.

L'astro dell'amore dalla casa astrologica undicesima, sorride alle novità amorose e facilita la concretizzazione dei sogni sentimentali.

Toro: attenzione a non essere precipitosi, potreste giungere a conclusioni affrettate a causa di una quadratura lunare con Urano. Uno spiccato bisogno di libertà spinge a far rinnovare la solita routine di coppia in modo troppo selvaggio ed eccitante.

Gemelli: le emozioni prendono il volo grazie agli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica quinta. Più istintivi e restii a placare le sensazioni amorose, vivrete splendidi momenti di intensità passionale ed emotiva.

Urano molto vicino fa apprezzare il presente, Venere sorride dall'Acquario.

Cancro: finalmente la Luna rompe l'opposizione con gli astri dirimpettai e potrete respirare con sollievo. Potrete contare quindi su un influsso più tenace che rende l'amore di coppia ambizioso e molto costruttivo.

Leone: siete alla ricerca di passioni intense, con la Luna nel segno che punta un riflettore su un'emotività stabile. Amerete accentrare tutte le attenzioni su di voi, attirando l'interesse da veri leader. L'amore così diventa nelle proprie mani, auto-realizzazione del vostro essere.

Vergine: Mercurio dal Capricorno intavola alcuni attriti, che sarete costretti ad affrontare con la sensibilità che vi è consona. Il Sole riscalda i cuori e sarete capaci di entrare in contatto l'un l'altro, ricercando insieme un modo pratico di chiarire il tutto.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Un forte bisogno di concentrare le attenzioni su di voi, viene sprigionato da una Luna in Leone molto passionale e a tratti melodrammatica. Avrete paura di non essere calcolati da una persona che vi ha rapito il cuore e cercherete conferme che dissolvano questa paura di essere messi da parte.

Scorpione: la dissonanza lunare sprigiona in voi la paura di non essere ricambiati dalla persona che avete puntato. Andrete così in ansia, captando alcuni segnali che spesso sono il frutto di una vostra immaginazione che distorce la realtà. Attenzione quindi a non travisare sguardi e parole, l'obiettività sarà benefica per concretizzare i sogni amorosi.

Sagittario: con Marte nel segno che incrocia le sue energie con una Luna molto passionale, difficile tenere a bada questa carica dirompente.

Avete bisogno di emozioni forti e mal tollererete i limiti, poiché guidati da una Venere in Acquario anch'essa molto libera di amare.

Capricorno: cogliete al volo le sollecitazioni positive di Giove, Sole, Saturno, Mercurio e Plutone nel segno. Tutti questi astri sono favorevoli a introdurre un cambiamento positivo in amore, ma dovrete lasciarvi alle spalle un passato che vi ha fatto soffrire.

Acquario: la Luna opposta al segno da un po' filo da torcere a una Venere desiderosa di elargire amore. Più ambiziosi quindi di poter avere tutto e subito, attenzione a non eccedere troppo in campo sentimentale.

Siete alla ricerca di emozioni forti che potrebbero farvi addentrare in nuove relazioni troppo burrascose.

Pesci: Mercurio sorride nel segno e garantisce splendide novità in campo amoroso. La Luna con i suoi riflessi argentei, spiana la strada per vivere le emozioni in modo più libero e ottimista. La fantasia e l'estro creativo non mancano di certo e diventano armi di seduzione nelle vostre mani.